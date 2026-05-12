Vì sao căn hộ FLC Sầm Sơn gần chục năm chưa được cấp sổ?

TPO - Nhiều người mua căn hộ dịch vụ thuộc dự án Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn cho biết, mua nhà từ 2018 đến nay chưa có giấy chứng nhận quyền sở hữu, dẫn đến muốn chuyển nhượng hay thế chấp vay vốn đều không thể thực hiện…

Chị Hoàng Thị M.L cho biết, sau khi báo Tiền Phong có đăng bài “Khốn khổ vì mua căn hộ dịch vụ FLC Sầm Sơn” ngày 20/4, chủ đầu tư là Tập đoàn FLC đã mời chị lên văn phòng để giải quyết những vấn đề tồn tại trong hợp đồng đã ký.

Đại diện FLC Sầm Sơn thừa nhận những vấn đề còn tồn tại và đề xuất hướng giải quyết. Tính đến hết năm 2025, FLC Sầm Sơn vẫn còn nợ chị M.L số tiền lên đến hơn 1 tỷ đồng, chưa kể tiền lãi phát sinh. FLC Sầm Sơn đề xuất hướng giải quyết gồm: thực hiện ký biên bản thanh lý Hợp đồng thuê cũ và đồng thời ký Hợp đồng thuê mới. Khách hàng thanh toán 10% tổng tiền phải trả của Hợp đồng thuê cũ ngay tại thời điểm ký Biên bản thanh lý; Phần công nợ còn lại của Hợp đồng thuê cũ được thanh toán theo định kỳ 03 tháng/1 lần, mỗi lần 50 triệu đồng cho đến khi thanh toán hết; Khách hàng thanh toán ngay kỳ thuê 04 tháng đầu tiên khi ký hợp đồng thuê mới. Mức phí thuê theo hợp đồng thuê mới là 5%, được hưởng 5 đêm nghỉ/1 năm, thời hạn hợp đồng 2-3 năm…

Tuy nhiên, chị Hoàng Thị M.L cho rằng sau nhiều năm “bỏ quên” quyền lợi của khách hàng mà FLC Sầm Sơn xử lý như vậy là không thỏa đáng. Chị M.L đề nghị thanh lý Hợp đồng và hoàn trả lại tiền cho chủ sở hữu; không đồng ý phương án thanh toán 10% tổng công nợ tại thời điểm ký thanh lý. Chị M.L đề xuất FLC Sầm Sơn thanh toán ngay 50% tổng công nợ của Hợp đồng cũ, yêu cầu cung cấp đầy đủ thông tin và nội dung Hợp đồng thuê mới để chủ sở hữu căn hộ nghiên cứu trước khi quyết định...

Chị M.L chưa chấp thuận với cách giải quyết của FLC Sầm Sơn

Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cho căn hộ đã bán cho khách hàng, đại diện FLC Sầm Sơn cho chị M.L biết: Đây là dạng căn hộ condotel nên chưa được cấp sổ đỏ!

Trao đổi với PV Tiền Phong, một chuyên gia pháp lý về bất động sản cho biết: Hiện nay không ít dự án bất động sản dù người mua nhà đã trả đầy đủ tiền nhưng vẫn không được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu (sổ đỏ) vì mấy lý do sau: Do dự án không đủ điều kiện pháp lý, không hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước, xây dựng vi phạm giấy phép và quy hoạch được duyệt. “Để đảm bảo quyền lợi của người mua căn hộ của FLC Sầm Sơn, chủ đầu tư phải có văn bản trả lời rõ về nội dung này. Người mua nhà cũng có thể liên hệ với Sở Xây dựng và UBND phường nơi có dự án để biết thêm thông tin”, một chuyên gia pháp lý cho hay.

Trước đó, ngày 6/6/2018, chị M.L đã ký Biên bản thỏa thuận với Công ty TNHH FLC Sầm Sơn Golf & Resort về thanh toán tiền thuê căn hộ được trả bằng thẻ Bamboo PassDynamic hoặc thẻ FLC Cash Plus trong thời hạn 30 ngày. Đây là khoản thanh toán của năm 2019 theo hình thức trao đổi sản phẩm. Bên FLC có quyền khai thác, cho thuê đối với căn hộ của chị M.L.

Tuy nhiên, sau lần trao đổi sản phẩm ấy, chị M.L không nhận được bất kỳ khoản thanh toán nào từ phía công ty khai thác căn hộ như cam kết. Trong đơn gửi báo Tiền Phong, chị M.L cho hay, Tập đoàn FLC cam kết lợi nhuận hàng năm là 10% giá trị căn hộ/1 năm (tương đương hơn 270 triệu đồng) thông qua việc ký Hợp đồng thuê và quản lý căn hộ số B513/2017. Tình trạng “bỏ quên” quyền lợi kéo dài từ 2020 đến nay và chị M.L chưa hề được FLC thanh toán bất kỳ khoản nào theo cam kết! Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, những căn hộ dịch vụ này vẫn đang được chào mời, khai thác cho thuê hàng ngày. Một nữ nhân viên của FLC dẫn phóng viên đi xem căn hộ cho thuê tại đây cho biết, vào dịp mùa hè nếu không đặt trước cả tháng thì rất khó thuê do lượng khách rất đông.

Theo nhân viên tư vấn tại khách sạn FLC Grand Hotel, khách sạn 15 tầng này có 586 phòng, chia làm 5 phân khúc cho du khách chọn lựa. Trong đó, ở mức thấp nhất với phòng có diện tích hơn 30m2 có mức giá dao động 2-3 triệu/ngày đêm; phòng lớn nhất diện tích hơn 70m2 có giá 5-9 triệu đồng/ ngày đêm, tăng hơn vào dịp cuối tuần.