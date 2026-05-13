Đà Nẵng nâng tầm vai trò, trở thành trung tâm dẫn dắt du lịch khu vực

Sự tăng trưởng mạnh của du lịch và hạ tầng đang tạo động lực mới cho thị trường bất động sản trung tâm Đà Nẵng, đặc biệt tại các khu vực ven sông Hàn - nơi tập trung nhu cầu lưu trú, thương mại và đầu tư dài hạn.

Đà Nẵng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới của du lịch và kinh tế đô thị

Từ vị thế “cửa ngõ du lịch miền Trung”, Đà Nẵng đang được định hướng trở thành cực tăng trưởng du lịch quốc gia và trung tâm dẫn dắt phát triển du lịch của khu vực Miền Trung và Tây Nguyên.

Theo định hướng tại Nghị quyết 06/NQ-HĐND, Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á và được định vị là “hạt nhân thúc đẩy phát triển du lịch vùng”, thay vì chỉ đóng vai trò cửa ngõ kết nối như trước đây.

Du lịch tăng trưởng mạnh mẽ đang thúc đẩy giá trị của các dự án bất động sản ven sông Hàn như Capital Square tại Đà Nẵng

Động lực tăng trưởng của thành phố đang được phản ánh rõ qua các chỉ số du lịch và hạ tầng. Quý I/2026, Đà Nẵng ghi nhận hơn 4,2 triệu lượt khách lưu trú, tăng 15,3% so với cùng kỳ; doanh thu lưu trú, ăn uống và lữ hành đạt hơn 15.383 tỷ đồng. Hạ tầng hàng không tiếp tục mở rộng với hơn 13.300 chuyến bay cùng 20 đường bay quốc tế kết nối trực tiếp đến thành phố.

Theo các chuyên gia kinh tế, sự tăng trưởng mạnh mẽ này đang tạo lực đẩy trực tiếp cho thị trường bất động sản. Dòng tiền đang có xu hướng quay trở lại các đô thị du lịch sở hữu hạ tầng đồng bộ, tăng trưởng khách quốc tế tích cực và dư địa khai thác thương mại dài hạn. Trong đó, bất động sản trung tâm Đà Nẵng tiếp tục được quan tâm nhờ khả năng khai thác lưu trú và tích sản bền vững.

Capital Square sở hữu lợi thế hiếm có tại lõi trung tâm ven sông Hàn

Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm, thị trường đang ưu tiên những dự án sở hữu vị trí thực sự đắc địa, pháp lý rõ ràng và khả năng khai thác vận hành thực tế.

Capital Square là một trong số ít dự án sở hữu vị trí ven sông Hàn ngay trung tâm Đà Nẵng, khu vực được xem là “trái tim” của đô thị, nơi tập trung các hoạt động du lịch, lễ hội, thương mại và sự kiện quốc tế.

Capital Square nằm tại lõi trung tâm ven sông Hàn - khu vực được xem là tâm điểm phát triển du lịch, thương mại và dịch vụ cao cấp của Đà Nẵng

Dự án nằm trên trục kết nối giữa cầu Rồng và cầu Sông Hàn, thuận tiện tiếp cận sân bay quốc tế Đà Nẵng, bãi biển Mỹ Khê, trung tâm hành chính và các tuyến phố du lịch sôi động của thành phố. Đây đồng thời là khu vực ghi nhận nhu cầu lưu trú lớn từ khách du lịch và chuyên gia nước ngoài quanh năm.

Điểm nhấn của Capital Square đến từ mô hình tổ hợp đa công năng với hệ sinh thái hơn hệ tiện ích nội khu vượt trội, tạo nên một không gian sống hiện đại và tiện nghi với tuyến phố thương mại sôi động; trung tâm thương mại đẳng cấp; hồ bơi hơn 500m2; sân minigolf độc đáo; quảng trường trung tâm rộng hơn 2.000m²… không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư mà còn tạo giá trị khai thác lưu trú và thương mại dài hạn.

Theo giới chuyên gia, tại các đô thị du lịch quốc tế, giá trị của bất động sản trung tâm luôn được bảo chứng bởi ba yếu tố cốt lõi: vị trí lõi đô thị, khả năng tạo dòng tiền và tính khan hiếm quỹ đất. Capital Square đang hội tụ đầy đủ những lợi thế đó ngay tại trung tâm phát triển năng động nhất của Đà Nẵng và trở thành lựa chọn được nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Hiện tại, nhà đầu tư có thể sở hữu sớm căn hộ tại các tòa với những chính sách siêu hấp dẫn để đón đầu chu kỳ phát triển mới của thị trường bất động sản Đà Nẵng.

Trong đó, người mua căn hộ tại tòa Times Place, Victory Place được tặng 01 năm phí dịch vụ quản lý; chiết khấu 01% giá bán căn hộ cho khách hàng có quê quán hoặc địa chỉ thường trú tại Đà Nẵng - Quảng Nam; chiết khấu lên tới 12% khi thanh toán sớm; hỗ trợ vay đến 70% giá trị căn hộ cùng lãi suất 0% trong 18 tháng…

Còn người mua căn hộ tại tòa Broadways Place được tặng 01 năm phí dịch vụ quản lý; chiết khấu 01% giá bán căn hộ cho khách hàng có quê quán hoặc địa chỉ thường trú tại Đà Nẵng - Quảng Nam; chiết khấu lên tới 10% khi thanh toán sớm; hỗ trợ vay đến 70% giá trị căn hộ cùng lãi suất 0% tới 24 tháng.