Vinschool tăng tốc xây dựng, gia đình trẻ thêm quyết tâm chuyển cư về Vinhomes Green City

Trường liên cấp Vinschool tại Vinhomes Green City vừa chính thức hoàn thành phần móng nền, đánh dấu tiến độ xây dựng, đồng thời mở ra hình hài rõ nét hơn cho hệ sinh thái giáo dục chất lượng quốc tế tại Tây Bắc TP.HCM. Cột mốc này thúc đẩy nhiều gia đình trẻ đổ về Vinhomes Green City trong hành trình tìm môi trường sống tốt nhất cho con.

Khi nỗi lo trường lớp được thay bằng sự an tâm

Giữa không khí nhộn nhịp của lễ hoàn thành móng trường liên cấp Vinschool tại Vinhomes Green City, vợ chồng anh Ngô Quang Hòa (35 tuổi, Tân An, Tây Ninh) liên tục ghi lại hình ảnh công trình đang thành hình.

“Nhà có con nhỏ nên điều mình quan tâm nhất vẫn là chuyện học hành. Thấy trường xây nhanh, bài bản như vậy, vợ chồng mình yên tâm hẳn. Sau này con chỉ cần đi bộ vài phút là tới lớp, cha mẹ cũng bớt áp lực đưa đón mỗi ngày”, anh Hòa chia sẻ.

Việc hoàn thành phần móng của trường Vinschool tại Vinhomes Green City tạo hứng khởi cho thị trường bất động sản khu vực

Cảm xúc ấy cũng đang lan rộng trong cộng đồng cư dân tương lai của Vinhomes Green City. Là chủ nhân một căn biệt thự tại khu The Swan Lake, chị Mỹ Anh - mẹ của hai bé gái nhỏ, cho biết điều khiến gia đình quyết định xuống tiền chính là viễn cảnh con được lớn lên trong môi trường giáo dục đồng bộ, chất lượng quốc tế.

“Phụ huynh bây giờ chọn nhà cũng là chọn tương lai cho con. Mình thích cảm giác mọi thứ đều sẵn sàng ngay trong nội khu, từ trường học, công viên đến khu thể thao. Con được học môi trường tốt ngay từ đầu thì bố mẹ cũng nhẹ lòng hơn rất nhiều”, chị nói.

Theo kế hoạch từ chủ đầu tư, sau khi hoàn thành phần móng, các hạng mục tiếp theo của Vinschool sẽ được triển khai nhanh chóng để trường chính thức vận hành từ tháng 4/2027. Không đơn thuần là một công trình giáo dục, Vinschool tại Vinhomes Green City được định hình như một phần của phong cách sống hiện đại mà nhiều gia đình trẻ đang tìm kiếm.

Tại đây, những lớp học tích hợp công nghệ được thiết kế để khơi mở tư duy sáng tạo cho trẻ thay vì chỉ giới hạn trong sách vở. Cư dân nhí có thể học giữa không gian ngập cây xanh, vận động mỗi ngày tại khu thể thao liên hoàn, sân bóng hay hồ bơi ngay trong khuôn viên trường.

Việc học tập vì thế không còn bó hẹp trong bốn bức tường, mà mở ra trải nghiệm phát triển toàn diện cả trí tuệ lẫn thể chất.

Vinhomes Green City dành 8 quỹ đất để triển khai Hệ thống trường liên cấp Vinschool

Chuẩn sống Vinhomes dần thành hình

Ngoài cột mốc của Vinschool, Vinhomes Green City cũng đang gấp rút hoàn thiện hệ thống hạ tầng và tiện ích quan trọng khiến diện mạo đại đô thị ngày càng rõ nét.

Hiện tại, công viên Pop Art Park và Wellness Park đã hoàn thiện 100%, sẵn sàng trở thành điểm đến thư giãn và rèn luyện sức khỏe cho cư dân. Những cung đường dạo bộ, không gian nghệ thuật ngoài trời hay khu vận động đang dần tái hiện nhịp sống đặc trưng của các đại đô thị Vinhomes đã thành danh trước đó.

Trong khi đó, hồ trung tâm The Green Lake - “trái tim xanh” của dự án, cũng đã hoàn thành vào tháng 3/2026. Mặt hồ rộng lớn mang đến cảnh quan sinh thái giá trị, mở ra trải nghiệm sống nghỉ dưỡng ven mặt nước mang đặc trưng của các khu đô thị cao cấp.

Tính đến tháng 5/2026, nhiều tiện ích vui chơi, giải trí tại Vinhomes Green City đã hoàn thiện

Cùng với lộ trình hoàn thiện hệ thống công viên nội khu vào ngày 20/6/2026, Vinhomes Green City đang từng bước định hình một đại đô thị sinh thái nơi cư dân có thể bắt đầu ngày mới bằng những bước chạy ven hồ, tận hưởng khoảng xanh ngay trước hiên nhà và khép lại ngày dài bằng các hoạt động cộng đồng sôi động.

Song hành với hệ tiện ích nội khu, hạ tầng kết nối khu vực cũng đang tăng tốc mạnh mẽ. Tuyến ĐT823D đang đếm ngược ngày thông xe, mở ra trục giao thương chiến lược giữa TP.HCM và Đức Hòa. Dự kiến từ tháng 6, Vành đai 3 đi vào khai thác sẽ tiếp tục gia tăng khả năng liên kết vùng cho toàn khu Tây Bắc.

Trong quý II/2026, dự án mở rộng Quốc lộ 1A lên quy mô 60m với 10 làn xe dự kiến khởi công và hoàn thành vào quý IV/2027. Đại lộ Võ Văn Kiệt nối dài từ Quốc lộ 1A đến ĐT823D quy mô 60m cũng dự kiến khởi công vào quý III/2026. Cùng với đó là tuyến đường Tây Bắc mới dài 10km, 6 làn xe kết nối Quốc lộ 1A với ĐT823D và kế hoạch mở rộng đường Nguyễn Văn Bứa lên 32m, gia tăng kết nối khu vực với trung tâm TP.HCM.

Nhiều hoạt động thể thao được tổ chức, gắn kết cộng đồng cư dân tương lai tại Vinhomes Green City

Đặt trong bối cảnh Đức Hòa được quy hoạch trở thành trung tâm hành chính mới của Tây Ninh, những cú hích hạ tầng liên tiếp đang giúp Vinhomes Green City ngày càng khẳng định vai trò trung tâm kết nối của toàn khu vực.

“Điều khiến gia đình mình mong chờ nhất không chỉ là ngày nhận nhà, mà là ngày các con thực sự được lớn lên trong một môi trường đúng nghĩa tuổi thơ. Sáng tự đi bộ tới trường, chiều vui chơi ngoài công viên, cuối tuần cả nhà cùng tận hưởng không khí lễ hội ngay trước cửa. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy một tương lai rất đáng để chờ đợi”, chị Mỹ Anh chia sẻ.