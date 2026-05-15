Bất động sản nghỉ dưỡng Vũng Tàu: Dòng tiền ưu tiên các giá trị thực

Sau giai đoạn tăng trưởng nóng và thanh lọc, dòng tiền có xu hướng thận trọng hơn, ưu tiên các dự án có pháp lý minh bạch, tiến độ hiện hữu, tiện ích vận hành thực tế và được phát triển bởi chủ đầu tư có nền tảng tài chính ổn định.

Dòng căn hộ biển vẫn có hấp lực lớn khi gắn với giá trị khai thác thực

Căn hộ biển Polaris đã nhanh chóng ghi nhận sự quan tâm của khách hàng và nhà đầu tư, đạt mức hấp thụ khả quan. Sức hút này đến từ việc sản phẩm nằm trong khu compound nghỉ dưỡng cao cấp The Maris Vũng Tàu, được phát triển theo mô hình all-in-one, tích hợp lưu trú, nghỉ dưỡng, giải trí, chăm sóc sức khỏe và dịch vụ vận hành.

Tháp Polaris tọa lạc tại vị trí lõi trung tâm dự án, giúp cư dân và du khách tiếp cận thuận tiện các tiện ích nội khu, không gian cảnh quan, hoạt động trải nghiệm và chỉ cách biển khoảng 2 phút đi bộ. Ngày 18/4 vừa qua, tòa tháp đã chính thức cất nóc vượt tiến độ, bước vào giai đoạn hoàn thiện tiếp theo. Đây là điểm cộng đáng kể trong bối cảnh người mua ngày càng quan tâm đến giá trị khai thác sử dụng thực tế.

Sự kiện giới thiệu dự án The Maris Vũng Tàu thu hút đông đảo khách hàng quan tâm và lựa chọn (Nguồn ảnh: TDG Group)

Bên cạnh tiến độ, căn hộ biển Polaris còn có lợi thế đáng chú ý về cao độ nền. Theo thông tin từ chủ đầu tư, cốt nền của tháp Polaris và Atlantic đạt gần 10m so với mực nước biển. Khi kết hợp với khối đế thương mại cao gần 20m, tổng thể dự án tạo nên cao độ gần 30m, tương đương khoảng 9 tầng khách sạn tiêu chuẩn. Lợi thế này hỗ trợ mở rộng tầm nhìn cho các căn hộ, đồng thời gia tăng giá trị trải nghiệm biển, kể cả với những căn ở tầng thấp.

Đặc biệt, với chính sách và phương thức thanh toán linh hoạt, cùng gói bàn giao 100% nội thất nghỉ dưỡng, căn hộ biển Polaris tăng thêm lợi thế cho khách hàng, giúp nhà đầu tư giảm áp lực vốn ban đầu, rút ngắn thời gian chuẩn bị vận hành và có thêm cơ sở để tính toán hiệu quả khai thác trong dài hạn.

Minh bạch tài chính trở thành yếu tố củng cố niềm tin

Bên cạnh lợi thế sản phẩm, nền tảng tài chính của chủ đầu tư cũng đang trở thành tiêu chí quan trọng trong quyết định của người mua. Thông tin TDG Group đã hoàn tất 100% nghĩa vụ thuế năm 2025 được nhìn nhận là tín hiệu tích cực về tính tuân thủ, năng lực quản trị tài chính và sự minh bạch trong hoạt động doanh nghiệp.

Với triết lý “làm thật – tạo giá trị thật”, TDG Group cho thấy định hướng phát triển dài hạn khi tập trung 100% nguồn lực cho hoạt động xây dựng, hoàn thiện tiện ích và vận hành The Maris Vũng Tàu. Đây không chỉ là động thái thể hiện cam kết của chủ đầu tư đối với tiến độ dự án, mà còn cho thấy nỗ lực kiến tạo một tổ hợp nghỉ dưỡng hiện hữu, có khả năng khai thác thực tế và tạo giá trị bền vững cho khách hàng, đối tác cũng như thị trường.

Vận hành khai thác sôi động tạo thêm cơ sở cho giá trị thực

Một điểm đáng chú ý khác là The Maris Vũng Tàu chính là khả năng tạo lập nhịp vận hành thực tế ngay từ giai đoạn đang xây dựng các phân khu. Nhiều hạng mục tiện ích đã được đưa vào khai thác, kết hợp cùng chuỗi sự kiện, hoạt động trải nghiệm biển, lưu trú, nghỉ dưỡng và giải trí cuối tuần, góp phần thu hút khách hàng, du khách và nhà đầu tư đến trải nghiệm trực tiếp.

The Maris Vũng Tàu trở thành điểm đến check-in biển quen thuộc (Nguồn ảnh: TDG Group)

Khuôn viên dự án thường tổ chức nhiều hoạt động như lễ hội biển, minishow âm nhạc, cắm trại bên biển, thể thao biển, chương trình gia đình và các trải nghiệm ngoài trời. Bên cạnh đó, dự án cũng mở cửa đón khách tham quan, trải nghiệm bãi biển vào cuối tuần với các hoạt động như vẽ tranh, tắm biển, trò chơi bãi biển và một số môn thể thao biển… góp phần tạo nên nhịp sống nghỉ dưỡng thường xuyên.

Từ sức hấp thụ của Polaris, tiến độ xây dựng rõ ràng, lợi thế cốt nền và vị trí liền biển đến nền tảng tài chính minh bạch của TDG Group, The Maris Vũng Tàu đang cho thấy lợi thế cạnh tranh dựa trên những giá trị có thể kiểm chứng. Trong bối cảnh dòng tiền ngày càng chọn lọc, các dự án có sản phẩm hiện hữu, tiện ích đã vận hành và khả năng khai thác thực tế sẽ có nhiều cơ sở hơn để củng cố niềm tin thị trường trong chu kỳ mới.