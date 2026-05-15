Dự án căn hộ resort khu Nam của Khải Hoàn Land triển khai đến đâu?

Giữa bối cảnh thị trường bất động sản ưu tiên những giá trị thực, Khải Hoàn Prime trở thành điểm sáng tại khu Nam nhờ pháp lý minh bạch và tiến độ thi công vượt trội, chuẩn bị cán mốc cất nóc vào tháng 6/2026.

Theo Báo cáo thị trường bất động sản TP.HCM quý I/2026 của Savills Việt Nam, phân khúc căn hộ tại TP.HCM tiếp tục ghi nhận tình trạng nguồn cung hạn chế khi lượng hàng sơ cấp chỉ đạt khoảng 1.900 căn. Đáng chú ý, khu Đông chiếm tới 85% tổng nguồn cung sơ cấp toàn thị trường, trong khi khu Nam tiếp tục rơi vào trạng thái khan hiếm. Diễn biến này cho thấy quỹ căn hộ chất lượng tại các khu vực có hạ tầng hoàn thiện và nhu cầu ở thực cao vẫn đang thiếu hụt rõ rệt.

Bên cạnh đó, giới chuyên gia cũng nhận định với với sự ảnh hưởng của biến động kinh tế vĩ mô, tình hình lạm phát và lãi vay tăng, thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn sàng lọc, người mua kỹ tính và thận trọng hơn, chỉ ưu tiên “xuống tiền” những sản phẩm thực sự chất lượng. Đây cũng là lý do yếu tố tiến độ - chất lượng xây dựng, uy tín thương hiệu trở thành “bộ lọc” quan trọng của người mua nhà ở giai đoạn hiện nay.

Tại khu Nam TP.HCM, Khải Hoàn Prime đang là một trong những dự án nổi bật nhờ duy trì nhịp độ thi công ổn định trong bối cảnh thị trường vẫn còn nhiều thách thức. Theo ghi nhận thực tế, dự án hiện đã xây dựng đến tầng 24 và dự kiến cất nóc vào tháng 6/2026, đồng thời bám sát kế hoạch bàn giao căn hộ vào quý I/2027. Trên công trường, hàng nghìn công nhân cùng đội ngũ kỹ sư và hệ thống máy móc hiện đại liên tục triển khai thi công ngày đêm, cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của Khải Hoàn Land trong việc đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng công trình “về đích” đúng cam kết.

Khải Hoàn Prime luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng – nhà đầu tư thời gian qua

Trong bối cảnh thị trường đang ưu tiên những dự án có tiến độ hiện hữu, việc Khải Hoàn Prime duy trì tốc độ thi công ổn định phản ánh năng lực triển khai và tiềm lực của Khải Hoàn Land trên hành trình khẳng định vị thế Nhà Đầu tư và Phát triển bất động sản hàng đầu trên thị trường.

Đồng hành cùng dự án là Công ty Cổ phần xây dựng Phước Thành – tổng thầu xây dựng với hơn 20 năm kinh nghiệm triển khai nhiều công trình quy mô lớn trong và ngoài nước. Đơn vị này từng tham gia thi công đa dạng loại hình từ căn hộ cao cấp, khu đô thị, khu công nghiệp đến các tổ hợp nghỉ dưỡng, được đánh giá cao ở năng lực kiểm soát tiến độ và chất lượng thi công. Sự kết hợp giữa nhà phát triển và tổng thầu giàu kinh nghiệm được xem là nền tảng quan trọng giúp dự án duy trì nhịp triển khai ổn định trong suốt thời gian qua.

Thực tế thị trường cho thấy, trong giai đoạn nhiều biến động, những doanh nghiệp vẫn duy trì được tiến độ xây dựng và vận hành công trường liên tục thường là các đơn vị có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tài chính, nguồn lực và chiến lược phát triển dài hạn. Đây cũng là lý do người mua ở thực hiện nay có xu hướng ưu tiên các dự án đã hiện hữu rõ nét thay vì những sản phẩm chỉ dừng ở kỳ vọng trên giấy.

Bên cạnh tiến độ xây dựng, Khải Hoàn Prime cũng sở hữu điểm cộng về pháp lý minh bạch, đủ điều kiện ký HĐMB giúp củng cố niềm tin cho người mua nhà, đồng thời mở ra biên độ tăng giá bền vững.

Khải Hoàn Prime xây dựng đến tầng 24 với tiến độ ổn định

Khải Hoàn Prime tọa lạc trên trục Lê Văn Lương, liền kề khu đô thị Phú Mỹ Hưng, thuận tiện kết nối đến hệ thống tiện ích, thương mại và giáo dục quốc tế hiện hữu của khu vực. Đồng thời, vị trí này cũng nằm gần nhiều trường đại học lớn như RMIT, ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Tài Chính & Marketing, ĐH Tài nguyên & Môi trường… mở ra tiềm năng khai thác cho thuê ổn định nhờ cộng đồng chuyên gia, giảng viên và sinh viên quốc tế đông đảo.

Đặc biệt, Khải Hoàn Prime còn mang đến trải nghiệm sống đẳng cấp với mô hình compound resort ven sông. Dự án dành hơn 80% diện tích cho cảnh quan xanh, mặt nước và hệ tiện ích nội khu đa dạng nhằm kiến tạo trải nghiệm sống nghỉ dưỡng giữa lòng đô thị. Từ hồ bơi muối khoáng phong cách resort, quảng trường ánh sáng 1000m2, Clubhouse 3000m2, BBQ Riverside đến phòng gym hiện đại, trường mầm non quốc tế, siêu thị, coffee shop,… góp phần hình thành một không gian sống khép kín, nơi cư dân có thể tận hưởng nhịp sống thư thái mỗi ngày.

Với tốc độ triển khai hiện tại, Khải Hoàn Prime được kỳ vọng sẽ sớm bước sang giai đoạn hoàn thiện quan trọng trong năm 2026, đồng thời góp phần bổ sung thêm nguồn cung căn hộ compound resort ven sông chất lượng cho khu Nam TP.HCM