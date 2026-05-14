Ngang giá căn studio ở nội đô Hà Nội, nhà đầu tư 'hời lớn' khi mua nhà phố resort tại Vịnh Thiên Đường

Một căn hộ studio cao cấp có giá 5 tỷ đồng tại nội đô Hà Nội, theo tính toán, có tỷ suất lợi nhuận từ việc cho thuê quanh mức 2 - 3%/năm. Trong khi cùng tầm giá đó, một căn nhà phố resort tại Vịnh Thiên Đường (Vinhomes Global Gate Hạ Long) đã có thể tạo dòng tiền đều đặn từ 6 - 8%/năm.

Suất đầu tư nhỏ, biên lợi nhuận lớn

Mới đây, thông tin mức giá hơn 5 tỷ đồng cho một căn studio cao cấp rộng 31 m² ở nội đô Hà Nội đã khiến nhiều người phải “dụi mắt” vì sợ nhìn nhầm. Với anh Nguyễn Hoàng Hải (47 tuổi, nhà đầu tư), sau khi biết giá bán căn hộ, anh đã quyết đoán bấm máy và chốt cọc ngay một căn nhà phố resort 50 m² tại Vịnh Thiên Đường, thuộc Vinhomes Global Gate Hạ Long.

“Tại khu vực trung tâm, căn hộ chung cư 1 phòng ngủ 55 m², đầy đủ nội thất, hiện đang cho thuê khoảng 15 triệu đồng/tháng. Nếu là căn studio thì chỉ khoảng 10 - 12 triệu đồng/tháng, tỷ suất lợi nhuận cho thuê tầm 2,7%/năm. Tỷ lệ này quá thấp nếu đặt cạnh bài toán khai thác dòng tiền tại Vinhomes Global Gate Hạ Long”, anh Hải khẳng định.

Những căn nhà phố resort tại Vịnh Thiên Đường có thể mang lại lợi suất cho thuê từ 6%/năm trở lên.

Theo tính toán của anh, một căn nhà phố resort 50 m² có thể chia thành 3 phòng ngủ, mỗi phòng cho thuê trung bình 1,5 triệu đồng/đêm - mức giá phổ biến trên Airbnb hay Trip. Chỉ cần lấp đầy khoảng 20 ngày trong tháng, doanh thu đã có thể đạt khoảng 30 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, tỷ suất lợi nhuận ước tính khoảng 6%/năm, cao hơn nhiều so với mức 2 - 2,5%/năm của căn hộ chung cư Hà Nội theo công bố của Savills.

Đồng quan điểm, chị Lương Kiều Anh (55 tuổi, chủ một khách sạn mini tại Quảng Ninh) cũng đang lên kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh tại Vinhomes Global Gate Hạ Long. Chị hiện đã chốt 2 căn liền kề 60 m² tại Vịnh Thiên Đường và dự định sẽ đập thông để làm mini hotel phân khúc cao cấp. Sau khi ghép cặp, diện tích sử dụng lên tới 360 m² sàn, gần tương đương một căn biệt thự song lập, trong khi chi phí sở hữu lại “mềm hơn”.

“Tầng 1 tôi làm lễ tân và khu bán hàng tiện lợi. Tầng 2 và 3 bố trí tổng cộng 8 phòng ngủ. Tầng 4 làm rooftop café để khách có thể thư giãn sau một ngày dài khám phá Hạ Long”, chị Kiều Anh lên kế hoạch tối ưu không gian cho từng tầng.

Với mô hình này, chị ước tính mỗi phòng có thể mang về 2 - 3 triệu đồng/đêm. Chỉ cần công suất lấp đầy khoảng 50% trong 20 ngày, sau khi trừ chi phí vận hành, khoản lãi mà chị nhận được có thể lên tới 80 triệu đồng/tháng, tương đương tỷ suất lợi nhuận gần 8%/năm.

Vịnh Thiên Đường - “mặt tiền thương mại” của siêu đô thị biển

Ngành du lịch đang là “gà đẻ trứng vàng” cho Quảng Ninh và nhà đầu tư tại Vịnh Thiên Đường trong tương lai. Trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5/2026, vùng đất di sản đã đón 1,34 triệu lượt khách, thu về 4.165 tỷ đồng, đứng thứ hai miền Bắc về doanh thu khi chỉ xếp sau Hà Nội.

Tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh sẽ vận hành chính thức vào năm 2028.

Tuy nhiên, trong tương lai, du lịch Quảng Ninh có thể “soán ngôi” của Thủ đô khi tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh đi vào vận hành. Với thời gian di chuyển giữa hai đầu cầu chỉ 23 phút - nhanh hơn việc đi từ Thanh Xuân lên Hồ Gươm, nhiều du khách sẽ kéo dài hành trình bằng việc chọn Hạ Long là điểm đến sau khi đã khám phá Thủ đô.

“Như vậy, ngoài quy mô khách hiện hữu, Hạ Long còn có thể đón trọn lượng khách lên tới hơn 33 triệu lượt đến Thủ đô mỗi năm hiện nay”, chị Kiều Anh tính toán.

Đặc biệt, với những tiện ích điểm quy mô kỷ lục thế giới, như công viên thủy cung, công viên câu cá rừng ngập mặn hay sân khấu ngoài trời view biển, Vinhomes Global Gate Hạ Long được kỳ vọng sẽ trở thành một thủ phủ du lịch mới của Đông Nam Á. Khi đó, du lịch Hạ Long sẽ có thêm sức hút để thuyết phục du khách “quẹt thẻ” vào mọi thời điểm trong năm.

Sân khấu ngoài trời view biển sức chứa 60.000 người lớn nhất thế giới sẽ là “thánh đường” của các sự kiện âm nhạc, giải trí, lễ hội quốc tế quy mô lớn

Trong bức tranh đó, Vịnh Thiên Đường được đặt vào vị trí đặc biệt quan trọng khi nằm ngay cạnh ga depot Hạ Long - điểm đặt chân đầu tiên của dòng khách đổ về siêu đô thị. Đồng nghĩa, du khách khi di chuyển tới các điểm vui chơi, trải nghiệm đều sẽ đi qua những dãy nhà phố resort tại Vịnh Thiên Đường, qua đó kích hoạt giá trị thương mại của các bất động sản.

Ngoài ra, Vịnh Thiên Đường còn là khu được hoàn thành sớm nhất toàn siêu đô thị. Với các doanh nghiệp dịch vụ, việc hiện diện sớm cũng giống như một cuộc “cắm cờ” thương hiệu, chiếm lấy vị trí đầu tiên trong tâm trí du khách ngay từ thời điểm họ vừa đặt chân tới Hạ Long.

Không chỉ có nguồn khách du lịch, “khu mặt tiền” của Vinhomes Global Gate Hạ Long còn sở hữu hơn 30 tòa chung cư. Đây sẽ là cơ sở để tạo nên một cộng đồng dân cư đủ lớn, từ đó hình thành dòng khách thường xuyên cho các hoạt động kinh doanh thương mại.

Thực tế cho thấy, Vinhomes Ocean Park 1 (Hà Nội) với chưa đầy 30 tòa chung cư đã đi vào vận hành, đã hình thành cộng đồng khoảng 80.000 cư dân chỉ sau 4 - 5 năm; Vinhomes Times City (Hà Nội) với 23 tòa cũng đã trở thành nơi sinh sống của hơn 100.000 người.

“Ngay cả khi chỉ một nửa số căn hộ tại đây được lấp đầy, Vịnh Thiên Đường vẫn có thể đón hàng chục nghìn cư dân chuyển tới sinh sống, tạo ra nguồn cầu ổn định cho toàn bộ hệ thống thương mại, dịch vụ trong dài hạn”, anh Hải tin tưởng.