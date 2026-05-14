Khởi công Khu công nghiệp Thủy Nguyên 4.000 tỷ đồng

TPO - Ngày 14/5, trong khuôn khổ Lễ khởi công, khánh thành 14 dự án, công trình chào mừng các ngày lễ lớn tháng 4, tháng 5 và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ – Hải Phòng 2026, Taseco Land chính thức khởi công dự án KCN Thủy Nguyên (giai đoạn 1) với quy mô gần 250ha, tổng vốn đầu tư khoảng 4.000 tỷ đồng.

Dự lễ khởi công có ông Lê Trung Kiên – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, ông Nguyễn Anh Tuấn – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, ông Phạm Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Taseco, ông Vũ Quốc Huy – Tổng Giám đốc Công ty CP Khu công nghiệp Taseco, cùng đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế.

Dự án nằm trong chuỗi các công trình trọng điểm được thành phố Hải Phòng triển khai đồng loạt, đánh dấu sự hiện diện của Taseco Land tại một trong những trung tâm công nghiệp hàng đầu miền Bắc.

Đây cũng được xem là bước đi chiến lược tiếp theo nhằm củng cố vị thế của Taseco Land trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp, phân khúc đang hưởng lợi từ xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu và làn sóng đầu tư FDI vào Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Vũ Quốc Huy – Tổng Giám đốc Taseco Land cho biết, KCN Taseco Thủy Nguyên là bước đi chiến lược trong quá trình phát triển hệ sinh thái công nghiệp – logistics của doanh nghiệp, đồng thời thể hiện cam kết đồng hành lâu dài cùng sự phát triển của Hải Phòng và khu vực kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

KCN Taseco Thủy Nguyên tọa lạc tại khu vực trung tâm Thủy Nguyên, thuộc các phường Bạch Đằng, Nam Triệu và Hòa Bình. Dự án đồng thời nằm trong lõi Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, một trong những cực tăng trưởng công nghiệp – logistics năng động nhất miền Bắc và được đánh giá là “thỏi nam châm” thu hút dòng vốn FDI hàng đầu Việt Nam.

Dự án còn kế cận KCN VSIP Hải Phòng đã vận hành ổn định, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái sản xuất và chuỗi cung ứng trong khu vực, qua đó gia tăng đáng kể lợi thế cạnh tranh và sức hấp dẫn đầu tư cho toàn khu vực phía Bắc Hải Phòng.

Từ vị trí chiến lược này, KCN Taseco Thủy Nguyên sở hữu khả năng kết nối thuận lợi tới hệ thống hạ tầng giao thông trọng điểm của Hải Phòng và khu vực phía Bắc như cảng nước sâu Lạch Huyện, sân bay quốc tế Cát Bi cùng các tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, Hải Phòng – Hạ Long – Móng Cái và Quốc lộ 10.

Các đại biểu bấm nút khởi công dự án KCN Thủy Nguyên (giai đoạn 1).

Dự án có quy mô gần 250ha, tổng vốn đầu tư khoảng 4.000 tỷ đồng. Trong đó diện tích đất công nghiệp và kho bãi khoảng hơn 167ha. Chủ đầu tư dành khoảng 30% quỹ đất để thu hút các doanh nghiệp sản xuất công nghệ cao.

Hạ tầng được quy hoạch đồng bộ với nhiều phân khu chức năng gồm khu dịch vụ – hành chính, trung tâm kỹ thuật, hệ thống cấp nước, giao thông nội khu và gần 29ha diện tích dành cho cây xanh, 7ha diện tích dành cho mặt nước… Mật độ xây dựng tối đa được kiểm soát ở mức 70%, hướng tới mô hình khu công nghiệp hiện đại, cân bằng giữa phát triển sản xuất và yếu tố môi trường.

Dự án cũng được đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với trạm biến áp công suất 110kV và nhà máy xử lý nước thải công suất 7.300m3/ngày đêm, đáp ứng nhu cầu vận hành của các nhà đầu tư quy mô lớn.

Ngoài lợi thế về vị trí và hạ tầng, dự án còn được hưởng nhiều chính sách ưu đãi đầu tư tại Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải như ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, ưu đãi thuế nhập khẩu, ưu đãi tiền thuê đất, ưu đãi thuê mặt bằng cùng cơ chế tư vấn, hỗ trợ thủ tục đầu tư…

Mô phỏng KCN Thủy Nguyên vừa được Taseco Land tổ chức lễ khởi công.

Trước đó, Taseco Land cũng đã thành công triển khai phát triển KCN Taseco Đồng Văn 3 (Ninh Bình) và ghi nhận kết quả tích cực. Điều này cho thấy năng lực triển khai, sự chuyên nghiệp và uy tín của doanh nghiệp trong phát triển đa dạng loại hình bất động sản, đặc biệt với phân khúc bất động sản khu công nghiệp có yêu cầu cao về hạ tầng và vận hành.

Với dự án KCN Taseco Thủy Nguyên tại Hải Phòng, Taseco Land tiếp tục hướng tới xây dựng hệ sinh thái công nghiệp – logistics toàn diện, không chỉ bổ sung nguồn cung khu công nghiệp chất lượng cao cho thị trường mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh của Hải Phòng trong thu hút đầu tư trong và ngoài nước.