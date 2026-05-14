Không còn chỉ so giá bán, nhiều người mua căn hộ tại Bình Dương đang tìm đến mô hình Ready Home của The Maison

Trong bối cảnh mặt bằng giá căn hộ tại Bình Dương liên tục tăng cao, nhiều người mua hiện nay không còn chỉ quan tâm đến mức giá ban đầu mà bắt đầu tính kỹ hơn bài toán chi phí sau mua, từ thời gian chờ bàn giao, hoàn thiện nội thất đến khả năng khai thác thực tế. Đây cũng là lý do các sản phẩm có thể đưa vào sử dụng sớm như dòng Ready Home của The Maison đang nhận được nhiều sự quan tâm trên thị trường.

Giá căn hộ tăng cao, người mua bắt đầu tính kỹ “khoảng chờ” sau mua nhà

Những năm gần đây, mặt bằng giá căn hộ tại Bình Dương, đặc biệt ở các khu vực giáp ranh TP.HCM liên tục tăng mạnh. Nhiều dự án cao tầng đang thiết lập mức giá phổ biến từ 45 – 60 triệu đồng/m², tăng khoảng 20 – 30% so với giai đoạn trước.

Theo giới quan sát, mặt bằng giá khó quay trở lại mức cũ trong bối cảnh quỹ đất ngày càng hạn chế, chi phí phát triển dự án tăng cao và nhu cầu ở thực tiếp tục duy trì ổn định.

Tuy nhiên, khi giá trị tài sản ngày càng lớn, tâm lý người mua cũng bắt đầu thay đổi. Nếu trước đây yếu tố vị trí hay mức giá thường được đặt lên hàng đầu, thì hiện nay nhiều khách hàng đã quan tâm nhiều hơn đến “khoảng chờ” sau mua nhà — khoảng thời gian tiếp tục phát sinh thêm áp lực tài chính trước khi có thể thực sự vào ở hoặc khai thác tài sản.

Thực tế cho thấy, ngoài chi phí sở hữu ban đầu, người mua căn hộ còn phải dành thêm một khoản ngân sách đáng kể cho hoàn thiện nội thất, vận hành, thời gian chờ bàn giao hoặc tìm kiếm khách thuê. Với nhiều người, đây đang trở thành một phần áp lực lớn khi xuống tiền trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.

Xu hướng căn hộ “vào ở sớm” dần được quan tâm

Trong bối cảnh đó, các dòng sản phẩm có thể rút ngắn thời gian hoàn thiện và sớm đưa vào sử dụng đang dần trở thành xu hướng được quan tâm hơn trên thị trường.

Dự án The Maison hiện hữu ngay tại trung tâm Thủ Dầu Một

Không chỉ phục vụ nhu cầu an cư, những sản phẩm có khả năng đưa vào khai thác sớm còn giúp người mua tối ưu dòng tiền, giảm áp lực tài chính kéo dài sau khi sở hữu tài sản.

Theo xu hướng này, The Maison phát triển dòng căn hộ Ready Home như một giải pháp hướng đến nhu cầu ở thực lẫn khai thác thực tế trong giai đoạn hiện nay.

Tọa lạc trên mặt tiền đường Phan Bội Châu, phường Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một, dự án sở hữu lợi thế kết nối thuận tiện cùng hệ tiện ích hiện hữu bao quanh. Từ đây, cư dân có thể nhanh chóng di chuyển đến các khu công nghiệp, trung tâm thương mại, trường học và nhiều trục giao thông quan trọng của khu vực.

The Maison theo đuổi hướng phát triển “Luxury but affordable”

Được phát triển bởi C-Holdings, The Maison tiếp tục theo đuổi định hướng “luxury but affordable” — tập trung nâng cao trải nghiệm sống thực tế nhưng vẫn tối ưu khả năng tiếp cận cho người mua ở thực.

Không chỉ chú trọng vào chất lượng bàn giao, chủ đầu tư còn nhiều lần cho thấy định hướng đồng hành lâu dài cùng cộng đồng cư dân thông qua việc nâng cấp các tiện ích sử dụng thực tế và gia tăng hoạt động cộng đồng nội khu.

Trước đó, nhiều dự án do C-Holdings phát triển đã triển khai các hoạt động như lớp học tiếng Anh, piano, vẽ tranh miễn phí dành cho cư dân nhí. Tại The Maison, chủ đầu tư hiện cũng đã nâng cấp hồ bơi hiện hữu thành hồ bơi nước ấm ứng dụng công nghệ gia nhiệt tiên tiến mà không phát sinh thêm chi phí.

Theo đại diện doanh nghiệp, đây là một phần trong định hướng xây dựng môi trường sống thực tế và bền vững thay vì chỉ tập trung vào yếu tố hình ảnh.

Hệ tiện ích cao cấp đã được đưa vào sử dụng tại dự án The Maison

Ready Home hướng đến đa dạng nhu cầu sử dụng thực tế

Dòng sản phẩm Ready Home tại The Maison được phát triển theo hướng tối ưu khả năng sử dụng ngay sau khi sở hữu, phù hợp với nhiều nhóm khách hàng khác nhau.

Trong đó, các căn hộ 2 phòng ngủ phù hợp với gia đình trẻ, chuyên gia hoặc nhóm khách hàng muốn cân bằng giữa tài chính và nhu cầu khai thác cho thuê.

Các căn hộ 3 phòng ngủ hướng đến nhóm gia đình nhiều thế hệ hoặc khách hàng ưu tiên không gian sống ổn định lâu dài.

Trong khi đó, dòng Penthouse và Gardenhouse dành cho nhóm khách hàng tìm kiếm trải nghiệm sống riêng biệt với tiêu chuẩn cao cấp hơn.

Chính sách “Đồng Khởi” gia tăng lợi thế sở hữu

Nếu Ready Home giúp giảm khoảng chờ sau mua nhà, thì hệ chính sách “Đồng Khởi” được xem là yếu tố tiếp tục gia tăng lợi thế sở hữu cho người mua ở giai đoạn hiện tại.

Trong đó, chính sách “Khởi Tiện Nghi” mang đến gói nội thất trị giá từ 150 triệu đến 2 tỷ đồng, giúp người mua giảm đáng kể áp lực hoàn thiện và có thể nhanh chóng đưa căn hộ vào sử dụng hoặc khai thác.

“Khởi An Cư” hỗ trợ miễn phí quản lý dịch vụ trong 5 năm liên tục, góp phần tối ưu chi phí vận hành dài hạn cho cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư cho thuê.

Với “Khởi Tài Lộc”, chủ đầu tư đưa ra chính sách cam kết thuê lại từ 6 – 10,5 triệu đồng/tháng, giúp gia tăng khả năng khai thác dòng tiền ngay sau khi sở hữu.

Trong khi đó, chính sách “Khởi Thịnh Vượng” áp dụng ưu đãi chiết khấu cho khách hàng thân thiết và nhóm khách hàng sở hữu sản phẩm thuộc hệ sinh thái C-Holdings.

Bên cạnh yếu tố tài chính, “Khởi Tri Thức” với chính sách miễn phí 1 năm học phí mầm non tại Maison Kids cũng được xem là một trong những điểm cộng hướng đến nhóm gia đình trẻ muốn ổn định cuộc sống ngay sau khi nhận nhà.

Trong bối cảnh mặt bằng giá căn hộ liên tục neo cao, nhiều người mua hiện nay không còn chỉ tìm kiếm một tài sản để sở hữu, mà ưu tiên những sản phẩm có thể sớm đưa vào sử dụng, giảm áp lực tài chính sau mua và tối ưu khả năng khai thác thực tế.

Với định hướng Ready Home cùng hệ chính sách Đồng Khởi, The Maison đang trở thành một trong những lựa chọn phù hợp với nhu cầu ở thực lẫn đầu tư khai thác tại thị trường Bình Dương ở thời điểm hiện nay.