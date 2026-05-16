Cơ hội cuối sở hữu căn hộ 2,3 tỷ trước mặt bằng giá mới tại phía Bắc TP.HCM

Sáng ngày 9/5, tòa WEST Tower thuộc dự án The NEST “sold out” chỉ sau vài giờ mở bán, phản ánh sức hút của dự án và cho thấy xu hướng dịch chuyển an cư về đô thị Khoa học - Công nghệ phía Bắc TP.HCM.

Trong bối cảnh đó, chủ đầu tư Becamex Tokyu mở booking EAST Tower, nhiều khách hàng đánh giá đây là cơ hội để sở hữu một sản phẩm mang tiêu chuẩn vận hành Nhật Bản trước khi mặt bằng giá khu vực bước sang giai đoạn tăng trưởng mới.

“Chốt” mua nhanh nhờ nhu cầu ở thực tăng mạnh

Tại sự kiện “Chọn Gu” diễn ra ngày 9/5 vừa qua, hơn 1.500 khách hàng đã tham gia trải nghiệm dự án. Theo ghi nhận, phần lớn khách hàng là người mua nhà lần đầu, gia đình trẻ và đội ngũ chuyên gia đang làm việc tại khu vực phía Bắc TP.HCM.

Nhiều khách hàng quyết định giữ suất tại EAST Tower ngay từ giai đoạn đầu booking.

Ngay khi thông tin EAST Tower bắt đầu nhận booking được công bố, nhiều khách hàng đã nhanh chóng giữ chỗ để sở hữu những vị trí đẹp trong giai đoạn đầu. Các dòng sản phẩm chiến lược như 1BR+1 với thiết kế tối ưu công năng, tổng giá hợp lý và khả năng khai thác linh hoạt được lựa chọn nhanh chóng, cho thấy nhu cầu ở thực tại khu vực đang hiện hữu rất rõ ràng.

Không chỉ đơn thuần là phản ứng ngắn hạn của thị trường, kết quả hấp thụ tích cực tại The NEST phản ánh xu hướng dịch chuyển dân cư đang diễn ra mạnh mẽ tại khu vực cửa ngõ phía Bắc TP.HCM – nơi được hưởng lợi lớn từ làn sóng phát triển hạ tầng, công nghệ và dòng chuyên gia chất lượng cao.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, mặt bằng giá căn hộ tại TP.HCM trong quý I/2026 đã đạt trung bình khoảng 112 triệu đồng/m2, tăng khoảng 26% so với cùng kỳ năm trước. Trong bối cảnh quỹ đất nội đô ngày càng hạn chế và giá nhà liên tục leo thang, các đô thị cửa ngõ đang trở thành lựa chọn của nhiều người trẻ và nhóm khách hàng mua ở thực.

Đặc biệt, khi các tuyến hạ tầng trọng điểm như Quốc lộ 13, Vành đai 3, Vành đai 4 và Metro được đẩy nhanh tiến độ, khoảng cách giữa trung tâm TP.HCM và khu vực phía Bắc ngày càng được rút ngắn. Điều này không chỉ thúc đẩy nhu cầu an cư mà còn mở ra dư địa tăng trưởng dài hạn cho bất động sản khu vực.

Becamex Tokyu – Nhà kiến tạo giá trị sống bền vững theo chuẩn Nhật Bản

Sự quan tâm dành cho The NEST đến từ uy tín của chủ đầu tư Becamex Tokyu – đơn vị có gần 15 năm phát triển đô thị tại phía Bắc TP.HCM.

Không chỉ phát triển dự án nhà ở, Becamex Tokyu còn xây dựng hệ sinh thái đô thị đồng bộ từ thương mại, giáo dục, giao thông đến không gian sống xanh, góp phần thay đổi diện mạo toàn khu vực theo hướng hiện đại và bền vững.

Triết lý phát triển của Becamex Tokyu tập trung vào “Town Management” – quản lý đô thị toàn diện, nơi giá trị bất động sản không chỉ nằm ở thời điểm bàn giao mà được duy trì và gia tăng nhờ chất lượng vận hành thực tế.

Đây cũng là yếu tố tạo nên sự khác biệt cho các dự án do Becamex Tokyu phát triển khi nhiều khu căn hộ như SORA gardens I, II hay MIDORI PARK luôn duy trì tỷ lệ lấp đầy cao, thu hút cộng đồng chuyên gia và cư dân ở thực. Đồng thời, nhu cầu thuê ổn định cùng chất lượng sống được duy trì liên tục giúp giá trị bất động sản tăng trưởng bền vững theo thời gian.

EAST Tower: Lợi thế về giá và tiềm năng tăng trưởng dài hạn

Sau hiệu ứng từ WEST Tower, EAST Tower tiếp tục trở thành tâm điểm quan tâm của thị trường nhờ sở hữu nhiều lợi thế nổi bật trong nội khu The NEST.

EAST Tower sở hữu đa dạng loại hình căn hộ phù hợp cả nhu cầu an cư lẫn khai thác cho thuê.

Theo chủ đầu tư, EAST Tower là tòa tháp cao nhất dự án, sở hữu tầm nhìn thoáng rộng cùng hệ tiện ích tầng cao lần đầu tiên xuất hiện tại khu vực phía Bắc TP.HCM. Điểm nhấn nổi bật nằm ở tầng 25 với hồ bơi, gym & yoga, sky lounge và không gian cộng đồng trên cao mang đến trải nghiệm sống cân bằng giữa nhịp đô thị sôi động và nhu cầu tái tạo năng lượng mỗi ngày.

Bên cạnh đó, EAST Tower sở hữu đa dạng loại hình căn hộ từ studio, 1PN đến 3PN với thiết kế tối ưu công năng, phù hợp cả nhu cầu an cư lẫn khai thác cho thuê trong tương lai.Theo giới quan sát thị trường, EAST Tower được xem là một trong những quỹ căn cuối cùng sở hữu mức tài chính phù hợp trong một đô thị đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh về hạ tầng và dân cư chất lượng cao. Khi các tuyến giao thông trọng điểm đồng loạt triển khai trong thời gian tới, lợi thế tiếp cận về giá tại khu vực phía Bắc TP.HCM được dự báo sẽ dần thu hẹp.

Yếu tố tài chính cũng giúp EAST Tower tiếp cận tốt hơn với nhóm khách hàng trẻ mua nhà lần đầu. Dự án hiện triển khai chính sách booking 50 triệu đồng có hoàn lại, đồng thời tặng thêm 50 triệu đồng cho khách hàng booking sớm. Tiến độ thanh toán linh hoạt, chỉ cần thanh toán 20% đến khi nhận nhà khi sử dụng đòn bẩy tài chính, giúp người mua chủ động cân đối dòng tiền trong giai đoạn đầu.