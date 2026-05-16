KDI Group làm việc với tỉnh Gia Lai: Định vị điểm đến chiến lược trong hành trình mở rộng hệ sinh thái

Ngày 15/5/2026, đại diện Ban lãnh đạo Tập đoàn KDI (KDI Group) đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai nhằm trao đổi về các định hướng hợp tác đầu tư trong giai đoạn tới. Đây là hoạt động nằm trong chiến lược chủ động mở rộng hệ sinh thái của KDI, trong đó Gia Lai được nhìn nhận như một điểm đến tiềm năng, có thể đóng vai trò quan trọng trong cấu trúc phát triển dài hạn của Tập đoàn.

Đoàn công tác của Tập đoàn KDI (KDI Group) do đại diện Ban lãnh đạo dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai nhằm trao đổi các định hướng hợp tác trong thời gian tới. Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh Gia Lai đang đẩy mạnh thu hút nguồn lực phát triển, từng bước hoàn thiện hạ tầng và cải thiện môi trường kinh doanh, hướng tới trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư tại khu vực Tây Nguyên.

Đây cũng là một phần trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái theo hướng chọn lọc của KDI Group, trong đó Gia Lai được nhìn nhận như một địa bàn tiềm năng cho các mô hình phát triển tích hợp đa lĩnh vực trong dài hạn.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Tập đoàn KDI và lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao đổi về các cơ hội hợp tác và phát triển.

Tham dự buổi làm việc, phía tỉnh Gia Lai có ông Phạm Anh Tuấn – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan; phía KDI Group có ông Đặng Anh Mai – Phó Chủ tịch Tập đoàn và bà Lê Thị Trúc Quỳnh – Tổng Giám đốc Tập đoàn, cùng đại diện các đơn vị chuyên môn.

Theo đánh giá của KDI Group, Gia Lai không chỉ sở hữu dư địa phát triển lớn về quỹ đất và tài nguyên, mà còn đang đứng trước cơ hội chuyển mình rõ nét trong bối cảnh hạ tầng liên kết vùng Tây Nguyên ngày càng được hoàn thiện. Các trục giao thông huyết mạch như Quốc lộ 14, 19, kết nối ra các cảng biển miền Trung, cùng định hướng phát triển các tuyến cao tốc khu vực Tây Nguyên – Duyên hải miền Trung và hành lang kinh tế Đông – Tây đang từng bước hình thành, góp phần nâng cao năng lực logistics và kết nối thị trường. Việc nâng cấp sân bay Pleiku và định hướng phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ trong vùng cũng mở ra không gian phát triển mới cho Gia Lai trong chuỗi liên kết khu vực. Đặc biệt, các giá trị văn hóa bản địa, trong đó có không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, được đánh giá là nền tảng quan trọng để phát triển các mô hình kinh tế gắn với bản sắc và du lịch bền vững. Đây được xem là nền tảng quan trọng để địa phương có thể thu hút các mô hình đầu tư quy mô, hình thành các hệ sinh thái phát triển tích hợp trong dài hạn.

Trên cơ sở đánh giá tiềm năng địa phương, KDI Group đề xuất nghiên cứu và triển khai hợp tác đầu tư tại Gia Lai trên một số lĩnh vực trọng tâm, trong đó ưu tiên các lĩnh vực có khả năng tạo giá trị lâu dài và đóng góp trực tiếp vào phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

KDI Group đánh giá Gia Lai sở hữu nhiều tiềm năng phát triển, phù hợp với định hướng đầu tư bền vững của Tập đoàn.

Trong lĩnh vực giáo dục, KDI Group đề xuất triển khai các chương trình STEM tại Gia Lai thông qua nhiều hình thức linh hoạt như đưa chương trình vào hệ thống trường học, xây dựng các không gian sáng chế (Innovation Space), đào tạo giáo viên và chuyển giao mô hình vận hành phù hợp với điều kiện thực tế. Đây được xem là giải pháp góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo nền tảng phát triển bền vững cho địa phương trong dài hạn.

Ở lĩnh vực nông nghiệp, KDI Group định hướng phát triển các mô hình nông nghiệp công nghệ cao theo quy mô lớn, phù hợp với điều kiện đất đai và khí hậu của Gia Lai. Tuy nhiên, cách tiếp cận của Tập đoàn không dừng lại ở khâu sản xuất, mà hướng tới xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp tích hợp, bao gồm ứng dụng công nghệ trong canh tác, chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường đầu ra.

Theo đó, các hình thức hợp tác được đề xuất theo hướng đa dạng, từ đầu tư trực tiếp, liên kết sản xuất đến hợp tác với người dân và doanh nghiệp địa phương, nhằm từng bước hình thành hệ sinh thái nông nghiệp bền vững, nâng cao giá trị sản phẩm và hiệu quả khai thác, đồng thời gia tăng năng lực cạnh tranh cho nông sản địa phương trên thị trường.

Bên cạnh đó, KDI cũng đề xuất nghiên cứu các mô hình phát triển đô thị và không gian dịch vụ theo hướng đồng bộ, hiện đại, phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển của địa phương, góp phần hình thành các điểm đến mới, từng bước hoàn thiện diện mạo đô thị và gia tăng sức hút đầu tư cho Gia Lai.

Bà Lê Thị Trúc Quỳnh – Tổng Giám đốc Tập đoàn KDI chia sẻ định hướng hợp tác đầu tư tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Gia Lai ghi nhận và đánh giá cao các đề xuất của KDI Group, đặc biệt là cách tiếp cận đa lĩnh vực và định hướng phát triển dài hạn. Lãnh đạo tỉnh cho biết Gia Lai đang tập trung cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp nghiên cứu, khảo sát và đề xuất các dự án phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển của địa phương trong thời gian tới.

Đại diện Tập đoàn KDI và lãnh đạo tỉnh Gia Lai chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc.

Đại diện Tập đoàn cho biết, KDI Group đặt nguyên tắc thượng tôn pháp luật làm nền tảng trong toàn bộ hoạt động đầu tư, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp lý, đồng thời duy trì tính minh bạch và nhất quán trong quá trình triển khai dự án:

“Chúng tôi không tiếp cận Gia Lai như một cơ hội ngắn hạn, mà xác định đây là địa bàn có thể đồng hành lâu dài; các dự án, nếu được triển khai, sẽ được xây dựng theo lộ trình bài bản, bám sát quy hoạch và định hướng phát triển của địa phương, hướng tới tạo ra giá trị thực chất, đồng thời đảm bảo phát triển bền vững, cân bằng giữa hiệu quả kinh tế với bảo vệ môi trường và gìn giữ các giá trị văn hóa bản địa,” đại diện lãnh đạo KDI Group chia sẻ.

Buổi làm việc không chỉ mở ra các định hướng hợp tác cụ thể giữa KDI Group và tỉnh Gia Lai, mà còn phản ánh xu hướng dịch chuyển đầu tư theo hướng tích hợp hệ sinh thái, nơi doanh nghiệp không chỉ phát triển dự án, mà cùng địa phương kiến tạo các giá trị phát triển dài hạn.