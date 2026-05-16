Vì sao hàng loạt cây xanh giữa tuyến phố sầm uất ở Quảng Ngãi bị bức tử?

Nguyễn Ngọc - Hoài Văn

TPO - Nhiều cây xanh đang phát triển tươi tốt trên các tuyến đường trung tâm ở Quảng Ngãi bất ngờ chết khô. Kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện hàng loạt dấu hiệu bị xâm hại như khoan lỗ dưới gốc, chặt rễ, gọt vỏ...

Ngày 16/5, ghi nhận tại các tuyến đường Phan Đình Phùng, Phạm Văn Đồng và Trần Kiên (phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi), nhiều cây xanh đô thị có dấu hiệu bị “bức tử”, chết khô.

Cụ thể, cây sao đen gần số nhà 36 đường Trần Kiên, đường kính gốc khoảng 45cm, cao khoảng 12m bị gọt vỏ quanh gốc. Một cây sao đen khác trước số nhà 129 đường Phạm Văn Đồng, với đường kính gốc khoảng 40cm, chiều cao khoảng 10m bị khoan.

Cây sao đen trước số nhà 129 đường Phạm Văn Đồng (phường Cẩm Thành) bị chết khô.

Trong khi đó, cây bàng có chiều cao 9 m, ở giữa số nhà 139 và 141 Phan Đình Phùng và cây bằng lăng chiều cao khoảng 12m ở trước số nhà 250 Phan Đình Phùng bị khoan lỗ rất nhiều.

Theo đơn vị quản lý, các cây này đã được trồng, chăm sóc hơn 10 năm qua và trước thời điểm chết vẫn phát triển bình thường, tán lá xanh tốt. Tình trạng cây chết bất thường bắt đầu xuất hiện từ đầu tháng 5.

Đáng chú ý, những cây nằm cạnh khu vực bị xâm hại vẫn sinh trưởng bình thường, không có dấu hiệu sâu bệnh hay suy yếu. Các cây này cũng không xuất hiện vết khoan hay tình trạng lột da như những cây đã chết.

Cây bằng lăng trước số nhà 250 cũng chết dù hơn 1 tháng trước vẫn sống bình thường.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã có văn bản đề nghị UBND phường Cẩm Thành tăng cường tuyên truyền, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp xâm hại cây xanh đô thị.

Đơn vị này cũng đã gửi công văn đến Công an phường Cẩm Thành đề nghị hỗ trợ điều tra, xử lý các hành vi khoan lỗ dưới gốc cây. Theo nhận định ban đầu, những lỗ khoan có thể được sử dụng để bơm hóa chất nhằm làm cây chết dần.

Song song với việc truy tìm người “bức tử” cây xanh, đơn vị quản lý đang rà soát, kiểm tra toàn bộ hệ thống cây xanh đô thị, đặc biệt tại khu vực trung tâm và các tuyến đường lớn có nhiều hoạt động kinh doanh buôn bán.

Những vết khoan bất thường ở dưới gốc cây chết.

Tình trạng cây xanh bị khoan gốc, chặt rễ từng xảy ra nhiều lần tại Quảng Ngãi trong các năm trước. Sau khi cơ quan chức năng vào cuộc, tình trạng này tạm lắng nhưng nay tiếp tục tái diễn với số lượng nhiều hơn.

Phần lớn các cây bị xâm hại đều nằm trên những tuyến phố sầm uất như Hùng Vương, Phan Đình Phùng hay Phạm Văn Đồng nơi tập trung đông cửa hàng, cơ sở kinh doanh, buôn bán.

