Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

18 công dân bị Campuchia trục xuất, hé lộ cái bẫy ‘việc nhẹ, lương cao’

Nguyễn Dũng

TPO - 18 công dân Việt Nam vừa được lực lượng chức năng tiếp nhận tại cửa khẩu sau khi bị Campuchia trục xuất do cư trú, lao động trái phép. Phần lớn còn rất trẻ, nhiều người khai bị dụ dỗ bởi những lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao” trên mạng xã hội.

Ngày 16/5, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TPHCM cho biết, đơn vị vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tổ chức tiếp nhận công dân Việt Nam bị cơ quan chức năng Campuchia trục xuất, trao trả qua Cửa khẩu quốc tế Tân Nam.

img-8845.jpg
Lực lượng chức năng làm việc với các công dân bị trục xuất.

Ban đầu, đoàn công tác tiếp nhận 19 công dân có hộ khẩu tại TPHCM do lực lượng Bộ đội Biên phòng bàn giao.

Qua xác minh ban đầu, phần lớn các trường hợp còn rất trẻ, nhiều người bỏ học sớm, không có việc làm ổn định. Do tin vào những lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao” trên mạng xã hội hoặc bị bạn bè rủ rê, các công dân đã xuất cảnh sang Campuchia tìm việc làm.

​Tuy nhiên, sau khi sang nước bạn, nhiều người lao động, cư trú trái phép, không đảm bảo điều kiện pháp lý, sau đó bị lực lượng chức năng Campuchia kiểm tra, bắt giữ và trục xuất.

​Ngay khi tiếp nhận, lực lượng chức năng đã đưa toàn bộ công dân về TPHCM để hoàn tất thủ tục tiếp nhận, quản lý theo quy định; đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn tuyển dụng lao động nước ngoài trái phép, đặc biệt là chiêu trò “việc nhẹ, lương cao” trên không gian mạng.

Nguyễn Dũng
#Nhập cảnh trái phép #Công an TPHCM #Xuất nhập cảnh #Campuchia #Việt Nam #Lao động trái phép #Lừa đảo #Việc nhẹ lương cao

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe