18 công dân bị Campuchia trục xuất, hé lộ cái bẫy ‘việc nhẹ, lương cao’

TPO - 18 công dân Việt Nam vừa được lực lượng chức năng tiếp nhận tại cửa khẩu sau khi bị Campuchia trục xuất do cư trú, lao động trái phép. Phần lớn còn rất trẻ, nhiều người khai bị dụ dỗ bởi những lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao” trên mạng xã hội.

Ngày 16/5, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TPHCM cho biết, đơn vị vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tổ chức tiếp nhận công dân Việt Nam bị cơ quan chức năng Campuchia trục xuất, trao trả qua Cửa khẩu quốc tế Tân Nam.

Lực lượng chức năng làm việc với các công dân bị trục xuất.

Ban đầu, đoàn công tác tiếp nhận 19 công dân có hộ khẩu tại TPHCM do lực lượng Bộ đội Biên phòng bàn giao.

Qua xác minh ban đầu, phần lớn các trường hợp còn rất trẻ, nhiều người bỏ học sớm, không có việc làm ổn định. Do tin vào những lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao” trên mạng xã hội hoặc bị bạn bè rủ rê, các công dân đã xuất cảnh sang Campuchia tìm việc làm.

​Tuy nhiên, sau khi sang nước bạn, nhiều người lao động, cư trú trái phép, không đảm bảo điều kiện pháp lý, sau đó bị lực lượng chức năng Campuchia kiểm tra, bắt giữ và trục xuất.

​Ngay khi tiếp nhận, lực lượng chức năng đã đưa toàn bộ công dân về TPHCM để hoàn tất thủ tục tiếp nhận, quản lý theo quy định; đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn tuyển dụng lao động nước ngoài trái phép, đặc biệt là chiêu trò “việc nhẹ, lương cao” trên không gian mạng.