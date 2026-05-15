Hiệu trưởng xin thôi chức sau vụ giáo viên phạt học sinh tự chích bằng kim tiêm

TPO - Hiệu trưởng Trường tiểu học Lương Thế Vinh (phường Bến Cát, TPHCM) đã xin thôi chức và chuyển công tác sau vụ việc giáo viên của trường dùng hình thức phạt phản cảm, yêu cầu học sinh tự chích kim tiêm vào tay gây bức xúc dư luận.

Chiều 15/5, theo thông tin từ UBND phường Bến Cát, bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lương Thế Vinh đã nộp đơn xin thôi chức vụ từ đầu tháng 5 và mong muốn được chuyển sang vị trí công tác khác.

Trường tiểu học Lương Thế Vinh - nơi xảy ra sự việc.

Trước đó, khoảng giữa tháng 4/2026, phụ huynh phản ánh 5 học sinh tại Trường tiểu học Lương Thế Vinh bị cô giáo yêu cầu tự dùng kim tiêm đâm vào tay do vi phạm nội quy lớp học như không đeo khăn quàng đỏ, nói chuyện riêng. Sự việc khiến nhiều học sinh hoảng sợ, phụ huynh bức xúc.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định vụ việc có thật. Nhà trường sau đó đã đình chỉ công tác giáo viên để phục vụ điều tra, đồng thời đưa các học sinh đi kiểm tra sức khỏe và tâm lý. Kết quả xét nghiệm bước đầu cho thấy các em chưa ghi nhận dấu hiệu viêm nhiễm hay bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Hội đồng kỷ luật của trường xác định hành vi của giáo viên đã vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo, xâm phạm thân thể và sức khỏe học sinh. Sau cuộc họp xem xét trách nhiệm, giáo viên bị áp dụng hình thức cảnh cáo và chuyển sang làm công tác tại phòng thiết bị thay vì tiếp tục giảng dạy.

Liên quan trách nhiệm người đứng đầu, Hiệu trưởng đã tự kiểm điểm trước Hội đồng trường và chủ động xin thôi giữ chức vụ, chuyển công tác. Hiện cơ quan chức năng đang thực hiện các quy trình nhân sự để kiện toàn Ban giám hiệu.