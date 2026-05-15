Trường SenTia gia nhập Taylor’s Education Group, mở rộng lộ trình giáo dục toàn cầu

Trường liên cấp song ngữ SenTia gia nhập Tập đoàn Giáo dục Taylor’s (Taylor’s Education Group – TEG), trở thành một phần của mạng lưới giáo dục hàng đầu châu Á. Bước tiến này tiếp tục củng cố cam kết lâu dài của trường SenTia với nền giáo dục Việt Nam, đồng thời mở rộng năng lực giảng dạy, hệ thống vận hành và các lộ trình học tập quốc tế cho học sinh.

Sự kết hợp chiến lược này cũng đồng pha với định hướng xây dựng hệ sinh thái giáo dục chất lượng cao tại châu Á của TEG. Với trường SenTia, sự kiện tiếp tục củng cố triết lý cốt lõi “Trưởng thành Hạnh phúc” cùng “Bản sắc Việt Nam – Chất lượng quốc tế”. Trong đó, chương trình song ngữ giữ vai trò nền tảng, được củng cố bởi chuyên môn giáo dục, các nền tảng phát triển đội ngũ giáo viên và các khoản đầu tư trọng điểm vào chương trình học và cơ sở vật chất từ TEG.

Đặc biệt, trong hệ sinh thái hợp tác này, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (British University Vietnam – BUV) được xem là một trụ cột quan trọng, góp phần tạo nên sự gắn kết giữa giáo dục phổ thông và giáo dục đại học theo chuẩn quốc tế. Là trường đại học đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam đạt kiểm định toàn diện của Cơ quan Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Anh Quốc (QAA), BUV sẽ tham gia hỗ trợ chuyên môn cho các chương trình giáo dục phổ thông và chương trình quốc tế Oxford đang được triển khai tại trường SenTia. Qua đó, sự phối hợp này giúp trường SenTia bảo đảm học sinh vừa có nền tảng kiến thức vững chắc theo khung chương trình trong nước, vừa có khả năng tiếp cận các chương trình giáo dục quốc tế.

Việc gia nhập TEG đồng thời mở ra nhiều cơ hội học tập và trải nghiệm cho học sinh trường SenTia, thông qua các chương trình giao lưu, trao đổi, phát triển kỹ năng lãnh đạo và học tập liên trường tại Malaysia, Singapore và Việt Nam. Song song đó, đội ngũ giáo viên được tạo điều kiện tham gia các chương trình bồi dưỡng chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và đối sánh chất lượng đào tạo trong khu vực.

Trong hệ thống các trường thuộc mạng lưới Taylor’s, học sinh được định hướng và chuẩn bị từ sớm cho lộ trình học tập tại các trường đại học trên toàn cầu. Với học sinh trường SenTia, lộ trình này được mở rộng linh hoạt, từ các lựa chọn đại học trong nước đến các chương trình quốc tế tại Đại học Taylor’s (Malaysia), Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), cũng như mạng lưới các trường đại học Anh Quốc và các đối tác quốc tế của BUV.

Xuyên suốt quá trình phát triển, trường SenTia nhất quán triển khai phương pháp giáo dục dựa trên triết lý 4C – với bốn giá trị nền tảng: Tình yêu thương (Care), Trí tò mò (Curiosity), Thử thách (Challenge) và Nhân cách (Character), làm nền tảng cho việc hình thành năng lực học tập và phát triển toàn diện của học sinh.

Từ góc nhìn xây dựng hệ sinh thái giáo dục dài hạn, ông Karl Engkvist, Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục Taylor’s, chia sẻ: “Taylor’s tập trung kiến tạo những môi trường học tập nuôi dưỡng tiềm năng và khơi dậy khát vọng học tập của học sinh. Việc trường SenTia gia nhập Tập đoàn, cùng với Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), góp phần hoàn thiện một hệ sinh thái giáo dục liền mạch từ bậc phổ thông đến đại học, giúp học sinh Việt Nam tự tin chuyển tiếp từ nền tảng bản địa tới các cơ hội học tập toàn cầu. Chúng tôi mong muốn tiếp tục đồng hành chặt chẽ cùng trường SenTia để phát huy những nền tảng sẵn có và chuẩn bị tốt nhất cho chặng đường tương lai của các em học sinh.”

Trên nền tảng định hướng đó, bà Trần Nhật Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường liên cấp song ngữ trường SenTia, nhấn mạnh: “Mối quan hệ hợp tác này đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của trường SenTia. Nhà trường tiếp tục đặt các giá trị bản sắc Việt Nam và chương trình giáo dục phổ thông quốc gia làm nền tảng xuyên suốt trong định hướng giáo dục. Với sự đồng hành của Taylor’s và Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), trường SenTia có thêm điều kiện mở rộng các lộ trình học thuật đồng thời tạo nền tảng phát triển toàn diện cho học sinh trên cơ sở gìn giữ bản sắc Việt.”

Với vai trò giao điểm chiến lược trong mối quan hệ hợp tác này, Giáo sư Raymond Gordon, Hiệu trưởng kiêm Chủ tịch BUV, chia sẻ: “Chúng tôi rất vinh dự được đồng hành cùng trường SenTia trong việc mở rộng cơ hội học tập chuẩn quốc tế, đồng thời vẫn đảm bảo chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam là nền tảng xuyên suốt của mô hình đào tạo. Thông qua sự hợp tác này, chúng tôi tiếp tục đồng hành cùng thế hệ trẻ – những công dân được bồi đắp từ cội nguồn và các giá trị dân tộc, đồng thời có năng lực hội nhập toàn cầu và sẵn sàng đóng góp tích cực cho tương lai đất nước.”