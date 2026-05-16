Đạo diễn Đặng Thái Huyền, Kaity Nguyễn chấm thi

Ngọc Ánh

TPO - Vòng thi thuyết trình về dự án điện ảnh ở Tiệc phim ngắn Nha Trang có dàn giám khảo gồm đạo diễn Đặng Thái Huyền, biên kịch Toto Chan, diễn viên - nhà sản xuất Kaity Nguyễn, đạo diễn Võ Thanh Hòa, đạo diễn Trần Thanh Huy.

Điện ảnh độc lập Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ, nhu cầu giao lưu, học hỏi và kết nối giữa các nhà làm phim trẻ với những tên tuổi giàu kinh nghiệm trở nên cấp thiết. Tiệc phim ngắn Nha Trang 2026 đáp ứng nhu cầu đó, trở lại với quy mô và nội dung chuyên môn sâu sắc.

Chương trình quy tụ các tên tuổi đạo diễn, nhà sản xuất và chuyên gia điện ảnh uy tín như đạo diễn Trần Anh Hùng, Đặng Thái Huyền, Phan Đăng Di, Phạm Thiên Ân, Võ Thanh Hòa, Võ Thạch Thảo, Phan Gia Nhật Linh, diễn viên Kaity Nguyễn, Hồ Thu Anh, Lãnh Thanh.

Nhà làm phim trẻ có dịp giao lưu với đạo diễn, nhà sản xuất nổi tiếng.

​Điểm nhấn đặc biệt của sự kiện năm nay là chuỗi trình chiếu phim ngắn ngoài trời diễn ra trong ba đêm ngay sát bờ biển. Các tác phẩm phim ngắn mới và nổi bật sẽ được trình chiếu trên màn ảnh lớn, mang đến trải nghiệm điện ảnh độc đáo chưa từng có ngay giữa thiên nhiên.

Tiệc phim quy tụ 31 bộ phim ngắn xuất sắc, vượt qua hơn 200 bộ phim được gửi về. Đa phần đều đến từ các nhà làm phim trẻ đang là sinh viên ngành điện ảnh của các trường Đại học.

Vòng thi pitching dự án điện ảnh có 6 tác phẩm tuyển chọn. Nhà làm phim sẽ thuyết trình trước hội đồng giám khảo gồm đạo diễn Đặng Thái Huyền, biên kịch Toto Chan, diễn viên - nhà sản xuất Kaity Nguyễn, đạo diễn Võ Thanh Hòa, đạo diễn Trần Thanh Huy.

Đạo diễn Võ Thanh Hòa, NSƯT Đặng Thái Huyền và diễn viên Kaity Nguyễn chấm thi.

Cuối cùng, dự án Tuyết ơi của đạo diễn Vũ Minh Nghĩa xuất sắc nhận được cả ba giải thưởng bao gồm: Giải Dự án xuất sắc nhất (30 triệu đồng), giải Lựa chọn tài trợ gói kỹ xảo và giải Special Mention Award của Viện Pháp tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ Tiệc phim còn có Chợ dự án phim ngắn, được tổ chức trong một không khí thoáng đãng ngay sát bờ biển như một mô hình “chợ trời” dành riêng cho điện ảnh. Đây là không gian kết nối dành cho các dự án phim ngắn tiềm năng gặp gỡ nhà đầu tư, nhà sản xuất và đối tác trong ngành.

Chợ dự án phim ngắn tổ chức ngoài trời.

Tiệc phim ngắn Nha Trang 2026 cũng bao gồm workshop và những tọa đàm chất lượng. Trưởng ban tổ chức của Tiệc phim - đạo diễn Lê Bình Giang - chia sẻ: “Tiệc phim ngắn Nha Trang 2026 không chỉ là nơi trình chiếu và giới thiệu tác phẩm phim ngắn nổi bật, mà còn là môi trường thực tập điện ảnh chuyên nghiệp, với các hạng mục dành cho các dự án phim ngắn và điện ảnh để các nhà làm phim trẻ có cơ hội được trau dồi, học hỏi các kỹ năng thuyết trình về dự án của mình trước các nhà làm phim chuyên nghiệp và tìm kiếm cơ hội, nguồn lực để phát triển và hiện thực hóa dự án của mình”.

