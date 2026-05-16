Làn sóng phim lịch sử đổ bộ chưa từng có

TP - Khi điện ảnh Việt dần trở thành mảnh đất màu mỡ cho những người say mê lịch sử, làn sóng này không còn dừng ở một vài dự án đơn lẻ mà đang hình thành cả một đường đua thực sự.

Phim cách mạng đổ bộ

Sau cú hích của Mưa đỏ và Tử chiến trên không, phim lịch sử là xu hướng được nhiều nhà làm phim quan tâm. Khán giả trông chờ những tác phẩm được đầu tư chỉn chu, bài bản để khích lệ lòng yêu nước.

Ra mắt vào tháng 9/2026, dự án hành động - cổ trang Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh do đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình thực hiện, Charlie Nguyễn cố vấn gây chú ý với bối cảnh hoành tráng. Phim thuộc thể loại huyền sử, mở đầu với sự kiện vua Đinh Tiên Hoàng qua đời vì bị sát hại. Phim dự kiến ra rạp đúng Tết Độc lập - thời điểm vàng để một tác phẩm lịch sử kéo khán giả ra rạp.

Ngoài Hộ linh tráng sĩ, 7 tác phẩm công bố sẽ đổ bộ phòng vé trong năm 2027 đều là phim có yếu tố lịch sử, gồm Cận kề cái chết, Hoàng hậu cuối cùng, Đất Đỏ, Nữ biệt động Sài Gòn, Mật mã Đông Dương, Tây Sơn thất hổ tướng và Vùng trời lửa.

Chủ đề trong phim đa dạng và trải dài nhiều thời kỳ lịch sử, có nội dung về chiến sĩ vượt ngục trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, nhân vật lịch sử có thật và cả đề tài tình báo. Hiếm khi thị trường điện ảnh Việt dồn dập tác phẩm lịch sử ra rạp tới vậy, là tín hiệu cho thấy các nhà làm phim bắt đầu mạnh dạn bước vào địa hạt nhiều rủi ro về hiệu quả thương mại.

Cận kề cái chết là phim Tết đầu tiên của năm 2027 được công bố. Giữa lúc thị trường điện ảnh Việt vừa khép lại mùa phim Tết 2026 sôi động với nhiều tác phẩm thương mại, thông tin về dự án lịch sử mới của Bùi Thạc Chuyên nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Đây cũng là lần hiếm hoi một tác phẩm mang đề tài chiến tranh - lịch sử “xuất trận” trước trong cuộc đua căng thẳng của phòng vé. Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên tiếp tục bước vào mảnh đất sở trường vốn đã làm nên dấu ấn nghề nghiệp của ông trong điện ảnh Việt Nam đương đại. Bộ phim hứa hẹn khai thác một lát cắt khốc liệt của chiến tranh, nơi con người bị đẩy đến ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Lấy bối cảnh giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, phim xoay quanh tù nhân đặc biệt, từng là đặc vụ trong mạng lưới vận chuyển chiến lược từ Bắc vào Nam.

Hai phim của Điện ảnh Công an nhân dân “tranh đấu” dịp 30/4-1/5/2027

Cũng trong năm 2027, câu chuyện về anh hùng Võ Thị Sáu được kể trên màn ảnh rộng với phim điện ảnh Đất Đỏ. Tác phẩm do đạo diễn Lê Văn Kiệt - từng nổi tiếng với phim Hai Phượng - thực hiện. Đơn vị phát hành cho biết kịch bản không chỉ khắc họa hình tượng anh hùng mà còn vẽ nên chân dung của thiếu nữ 13 tuổi yêu đời.

Phim tập trung một phần vào thời ấu thơ bình dị của chị Võ Thị Sáu, về những năm tháng tại chiến khu Long Mỹ và vùng căn cứ Bà Rịa, nơi những đứa trẻ sớm đối mặt với biến cố thời đại.

Hai phim cùng nhà sản xuất đấu nhau

Đề tài tình báo cũng được khai thác trong năm 2027. Mật mã Đông Dương của Điện ảnh Công an nhân dân dựa trên các vụ án có thật, đặt ra tham vọng khai phá một lĩnh vực hấp dẫn nhưng còn nhiều bí ẩn. Nguyên mẫu nhân vật lấy nhiều nhất từ hai nhà tình báo có tên Nguyễn Thành của chuyên án P01 và Quang Hải trong bối cảnh tình báo an ninh khu vực Việt - Lào những năm 60, 70 của thế kỷ trước.

Mật mã Đông Dương dự kiến công chiếu đúng dịp 30/4 trùng thời điểm dự kiến ra mắt của Nữ biệt động Sài Gòn của đạo diễn Hàm Trần, cũng do đơn vị này thực hiện. Trong cùng một mùa phim 30/4-1/5, Điện ảnh Công an nhân dân có hai phim đối đầu, trực tiếp cạnh tranh doanh thu.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên trở lại với tác phẩm đề tài chiến tranh - lịch sử mang tên Cận kề cái chết

Nữ biệt động Sài Gòn khai thác hoạt động của lực lượng biệt động trong lòng thành phố, với trọng tâm là các nhân vật nữ. Đây là hướng đi khác so với các phim chiến tranh trước đây vốn thiên về tuyến nhân vật nam hoặc bối cảnh chiến trường. Sau Tử chiến trên không, sự trở lại của đạo diễn Hàm Trần mang theo nhiều kỳ vọng, đặc biệt ở việc kết hợp giữa yếu tố hành động, tâm lý và chiều sâu lịch sử.

Nối tiếp mảng đề tài chiến sĩ cách mạng là Vùng trời lửa của đạo diễn Lê Thanh Sơn. Đây là bộ phim đầu tiên của điện ảnh Việt Nam khai thác đề tài không quân quân sự với quy mô lớn, lấy cảm hứng từ cuộc đời Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thành Trung. Tác phẩm tái hiện hành trình hoạt động bí mật của ông trong Không lực Việt Nam Cộng hòa, đặc biệt là sự kiện ném bom dinh Độc Lập ngày 8/4/1975 trước khi trở về vùng giải phóng, gia nhập lực lượng không quân cách mạng và tiếp tục phục vụ đất nước sau ngày thống nhất. Bộ phim được kỳ vọng mở ra hướng tiếp cận mới cho dòng phim lịch sử - quân sự Việt Nam, đồng thời đưa những câu chuyện lịch sử đến gần hơn với khán giả trẻ.

Đầu năm 2026, phim lịch sử Huyền tình Dạ Trạch thua đau ở phòng vé với doanh thu chưa nổi 500 triệu đồng. Đề tài lịch sử khó ganh đua được với dòng phim về chủ đề gia đình, tình yêu, drama dịp đầu năm. Thay vì chỉ dựa trên yếu tố kỳ ảo, phim kết hợp giữa truyền thuyết và các tham luận khảo cổ về nhà nước Văn Lang thời Hùng Vương thứ 18, tạo nên không gian văn hóa Việt cổ sống động. Tuy nhiên, những chi tiết này đều chưa tạo sức hút với khán giả.

Không chỉ dừng ở dòng phim cách mạng, điện ảnh lịch sử Việt thời gian tới đánh dấu sự trở lại của đề tài cung đình với dự án Hoàng hậu cuối cùng. Bộ phim kể lại quãng thời gian 10 năm sống trong Cấm thành của Hoàng hậu Nam Phương trong cuộc hôn nhân với Hoàng đế Bảo Đại, khắc họa cung bậc thăng trầm của đời sống hôn nhân hoàng tộc lẫn biến động của thời đại.

Sau gần 6 năm chuẩn bị, đoàn làm phim chính thức bấm máy vào tháng 3. Bối cảnh quay là Điện Kiến Trung thuộc Quần thể Di tích Đại nội Huế. Đây là phim điện ảnh đầu tiên lấy bối cảnh chính tại Đại nội Huế với hơn 90% nội dung câu chuyện là cuộc sống Hoàng gia.

Làm phim lịch sử như "đi trên dây" ​

Nhà nghiên cứu điện ảnh Nguyễn Anh Tuấn (Viện Văn hóa Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam) cho rằng thành công của Mưa đỏ và Tử chiến trên không năm 2025 đang manh nha hình thành nên một xu thế nội dung mới: phim huyền sử có yếu tố anh hùng. Thời gian gần đây, hàng loạt dự án được công bố thuộc thể loại này đều vốn đầu tư lớn với sự dẫn dắt của một đơn vị nhà nước.

Xu thế nội dung của thị trường điện ảnh Việt Nam thời gian tới vẫn là kinh dị kết hợp với dòng phim huyền sử cổ trang, đi kèm yếu tố anh hùng. “Thế mạnh của các phim anh hùng này là tác động vào tâm lý yêu nước, một thứ cảm xúc cộng đồng được chia sẻ chung bởi số đông có thể dẫn đến thành công vượt ngưỡng về doanh thu”, chuyên gia nói.

Cuộc đua phòng vé đầu năm 2027 được dự báo khốc liệt khi một tác phẩm khác thuộc thể loại dã sử, cổ trang, trinh thám, võ thuật là Tây Sơn thất hổ tướng với phần phim mở đầu mang tên Kỳ Nam cung thủ Lý Văn Bưu ra rạp. Phần phim này xoay quanh đô đốc Lý Văn Bưu, một võ tướng nhà Tây Sơn. Ê-kíp tiết lộ kinh phí sản xuất dự tính gần 23 tỷ đồng và kỳ vọng có thể đạt mức doanh thu 100 tỷ đồng.

Tuy nhiên, giữa bối cảnh thị trường khốc liệt lại có quá nhiều “món ăn” tương tự, những tác phẩm thực sự chỉn chu về kịch bản, hình ảnh và cách kể chuyện mới có thể trụ lại trong cuộc đua này.

​Đạo diễn Trần Ka My cũng cho rằng ở đề tài lịch sử nói chung và dòng phim tình báo nói riêng, thách thức lớn nhất nằm ở tính chất thông tin. Phần lớn các dữ liệu, chi tiết liên quan đến tình báo đều là thông tin mật, nếu đã được giải mật thì cũng chưa nhiều hoặc chưa trọn vẹn.

Thách thức của phim lịch sử còn đến từ bối cảnh. Việc tái hiện không gian, không khí của thời kỳ lịch sử nhất định là bài toán không đơn giản. Với một câu chuyện lịch sử, nhà làm phim phải “đi trên dây” - một thử thách lớn đối với người làm sáng tạo. Yêu cầu đặt ra là vừa bám sát yếu tố lịch sử, đảm bảo tính chính xác, vừa phải giữ được sự sáng tạo để câu chuyện vẫn hấp dẫn.