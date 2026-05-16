Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Chuyển giao Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam về Hà Nội quản lý

Ngọc Ánh

TPO - Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 126/NQ-CP về việc chuyển giao Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam về UBND TP Hà Nội quản lý.

Chính phủ đồng ý chủ trương chuyển giao nguyên trạng Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc quyền quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) về UBND TP Hà Nội trực tiếp quản lý, theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ VHTTDL và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Chính phủ yêu cầu việc bàn giao và tiếp nhận phải hoàn thành trước ngày 1/7. Từ ngày 1/7, UBND TP Hà Nội trực tiếp quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Nghị quyết nêu rõ việc quản lý, tổ chức hoạt động văn hóa, đất đai, tài sản, tài chính, nhân sự tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật về văn hóa, đất đai, đầu tư, tài chính, tài sản công và pháp luật khác có liên quan.

12333.jpg
Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam cần mang thương hiệu quốc gia, có tầm vóc khu vực và quốc tế.

Bộ VHTTDL có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND TP Hà Nội và các bộ, ngành liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về việc chuyển giao nguyên trạng Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam theo quy định tại nghị quyết và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các thủ tục bàn giao theo quy định của pháp luật; tổ chức bàn giao nguyên trạng tổ chức bộ máy, nhân sự, tài sản, tài chính, tài liệu, các quyền, nghĩa vụ có liên quan, các hoạt động, nhiệm vụ, công việc và các dự án đầu tư công đã và đang thực hiện tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam về UBND TP Hà Nội sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tiếp tục sử dụng kinh phí và triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch ngân sách nhà nước đã phê duyệt.

UBND TP Hà Nội phối hợp với Bộ VHTTDL tổ chức tiếp nhận nguyên trạng và quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam theo quy định, bố trí ngân sách thành phố để đảm bảo kinh phí hoạt động của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam không bị gián đoạn từ thời điểm hoàn thành tiếp nhận bàn giao.

kdnvfv.jpg
Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam là không gian lưu giữ di sản, nơi để văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số được thực hành, trao truyền.

Trước đó, hôm 29/4, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc làm việc với các bộ, ngành về phương án chuyển giao Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam về UBND TP Hà Nội quản lý.

Tại cuộc họp, đại diện các bộ, ngành như Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ cùng các cơ quan liên quan đã thống nhất cao về sự cần thiết của việc chuyển giao.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu việc chuyển giao phải thực hiện theo hướng “nguyên trạng và toàn diện”, tức là chuyển toàn bộ về UBND TP Hà Nội quản lý, bao gồm tổ chức bộ máy, nhân sự, tài sản, hạ tầng và các hoạt động liên quan.

Tuy nhiên, cần chú trọng đến việc gắn kết làng với tổng thể quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, tạo ra sự liên kết với các không gian chức năng khác. Theo đó, làng không thể phát triển tách rời mà phải được đặt trong mối liên kết chặt chẽ với các trụ cột phát triển của Hà Nội, bao gồm các khu đô thị, phân khu chức năng, khu công nghệ cao, khu đại học và các không gian sinh thái.

Ngọc Ánh
#Làng Văn hóa #Du lịch dân tộc #Hà Nội #Chuyển giao #VHTTDL #quản lý

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe