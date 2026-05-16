Chuyển giao Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam về Hà Nội quản lý

TPO - Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 126/NQ-CP về việc chuyển giao Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam về UBND TP Hà Nội quản lý.

Chính phủ đồng ý chủ trương chuyển giao nguyên trạng Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc quyền quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) về UBND TP Hà Nội trực tiếp quản lý, theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ VHTTDL và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Chính phủ yêu cầu việc bàn giao và tiếp nhận phải hoàn thành trước ngày 1/7. Từ ngày 1/7, UBND TP Hà Nội trực tiếp quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Nghị quyết nêu rõ việc quản lý, tổ chức hoạt động văn hóa, đất đai, tài sản, tài chính, nhân sự tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật về văn hóa, đất đai, đầu tư, tài chính, tài sản công và pháp luật khác có liên quan.

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam cần mang thương hiệu quốc gia, có tầm vóc khu vực và quốc tế.

Bộ VHTTDL có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND TP Hà Nội và các bộ, ngành liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về việc chuyển giao nguyên trạng Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam theo quy định tại nghị quyết và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các thủ tục bàn giao theo quy định của pháp luật; tổ chức bàn giao nguyên trạng tổ chức bộ máy, nhân sự, tài sản, tài chính, tài liệu, các quyền, nghĩa vụ có liên quan, các hoạt động, nhiệm vụ, công việc và các dự án đầu tư công đã và đang thực hiện tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam về UBND TP Hà Nội sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tiếp tục sử dụng kinh phí và triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch ngân sách nhà nước đã phê duyệt.

UBND TP Hà Nội phối hợp với Bộ VHTTDL tổ chức tiếp nhận nguyên trạng và quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam theo quy định, bố trí ngân sách thành phố để đảm bảo kinh phí hoạt động của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam không bị gián đoạn từ thời điểm hoàn thành tiếp nhận bàn giao.

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam là không gian lưu giữ di sản, nơi để văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số được thực hành, trao truyền.

Trước đó, hôm 29/4, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc làm việc với các bộ, ngành về phương án chuyển giao Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam về UBND TP Hà Nội quản lý.

Tại cuộc họp, đại diện các bộ, ngành như Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ cùng các cơ quan liên quan đã thống nhất cao về sự cần thiết của việc chuyển giao.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu việc chuyển giao phải thực hiện theo hướng “nguyên trạng và toàn diện”, tức là chuyển toàn bộ về UBND TP Hà Nội quản lý, bao gồm tổ chức bộ máy, nhân sự, tài sản, hạ tầng và các hoạt động liên quan.

Tuy nhiên, cần chú trọng đến việc gắn kết làng với tổng thể quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, tạo ra sự liên kết với các không gian chức năng khác. Theo đó, làng không thể phát triển tách rời mà phải được đặt trong mối liên kết chặt chẽ với các trụ cột phát triển của Hà Nội, bao gồm các khu đô thị, phân khu chức năng, khu công nghệ cao, khu đại học và các không gian sinh thái.

​