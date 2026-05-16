Hưởng ứng Nghị quyết 80: Ra mắt đơn vị sản xuất nhạc kịch bản sắc Việt

Ngày 15/5, CNA Creative Arts chính thức ra mắt với định hướng xây dựng hệ sinh thái sản xuất, đào tạo và biểu diễn nhạc kịch chuyên nghiệp mang bản sắc Việt Nam, hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển công nghiệp văn hóa.

NSƯT Cao Ngọc Ánh, nhà sáng lập CNA Creative Arts cho biết, CNA được thành lập sau nhiều năm chuẩn bị, với mục tiêu tạo ra các tác phẩm nhạc kịch chất lượng cao, kết hợp âm nhạc, diễn xuất, vũ đạo và công nghệ sân khấu hiện đại, hướng tới phục vụ khán giả trong nước và quảng bá văn hóa Việt Nam tới du khách quốc tế.

- Các nghệ sĩ, khách mời chúc mừng sự ra mắt của CNA Creative Arts

Phát biểu trong lễ ra mắt CNA Creative Arts, NSND Trần Ly Ly, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Múa Việt Nam, người đã đồng hành với Công ty CAN trong việc biên đạo múa cho các dự án nhạc kịch như “Lửa từ đất”, chia sẻ: “Chúng ta cần sự xuất hiện của những đoàn tư nhân, các công ty biểu diễn nghệ thuật như Công ty CNA. Từ những công ty như vậy, thì sự đa dạng hóa môi trường hoạt động, đa dạng hóa sản phẩm nghệ thuật sẽ được tiếp cận với thị trường, đó là điều mà chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc”.

Hiện nay, nhu cầu thưởng thức nhạc kịch tại Việt Nam đang ngày càng tăng, trong khi nhiều khán giả Việt đã quen thuộc với các sân khấu nổi tiếng như Broadway hay West End. Các chương trình thử nghiệm do nhóm nghệ sĩ của CNA thực hiện thời gian qua cũng thu hút đông đảo công chúng.

CAN Creative Arts định hướng phát triển hệ sinh thái nhạc kịch và múa thông qua đào tạo diễn viên, tổ chức workshop, giao lưu nghệ thuật và các hoạt động dành cho giới trẻ. Đồng thời, CNA Creative Arts sẽ mở rộng hợp tác quốc tế, đưa nhạc kịch Việt Nam tham gia giao lưu, biểu diễn ở nước ngoài.

Ngay sau lễ ra mắt, CNA Creative Arts bắt tay luyện tập vở nhạc kịch “Hà Nội khúc chuyển mùa”, dự kiến công diễn vào cuối năm 2026. Ngoài ra, các trích đoạn nhạc kịch dành cho thiếu nhi cũng sẽ tiếp tục được lưu diễn tại trường học và nhiều địa phương trên cả nước.

NSƯT Cao Ngọc Ánh cho biết, đầu tư vào nghệ thuật nhạc kịch phải thật sự quyết tâm và đam mê. “Đầu tư vào nhạc kịch đòi hỏi tính kỷ luật cao, quy chuẩn khắt khe về nguồn lực và sự đồng bộ trong sáng tác, phối khí lẫn công nghệ trình diễn, chúng tôi đầu tư nghiêm túc với khát vọng xác lập một định chuẩn mới cho Nhạc kịch Việt. Một số vở diễn đã nhận được sự đồng hành của các nhà tài trợ. Sự ra đời của CNA, cùng với sự đồng hành của các nhà tài trợ và cơ chế hỗ trợ từ Thành phố Hà Nội, sẽ là bệ phóng để đưa các sản phẩm văn hóa kết nối sâu rộng với du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh thủ đô và đất nước”, bà Ánh chia sẻ.