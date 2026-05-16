Hieuthuhai, Ngọc Trinh được đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới

Duy Nam

TPO - Ca sĩ Hieuthuhai (Hiếu Thứ Hai), người mẫu Ngọc Trinh là hai gương mặt tiếp theo đến từ Việt Nam lọt vào danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler.

Ngày 15/5, TC Candler tiếp tục công bố danh sách đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026. Trong danh sách này, xuất hiện gương mặt đến từ Việt Nam đó là ca sĩ Hieuthuhai (Hiếu Thứ Hai).

"Bạn muốn ai được đề cử? Ai là gương mặt bạn yêu thích nhất? Ai xứng đáng nhất đến từ quốc gia của bạn? Hãy cùng nhau tìm kiếm, chia sẻ và thảo luận về những gương mặt tuyệt vời từ khắp nơi trên thế giới", TC Candler viết.

Hieuthuhai (Hiếu Thứ Hai), người mẫu Ngọc Trinh lọt vào danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler.

Trong danh sách đề cử mới công bố, Hieuthuhai góp mặt bên cạnh các gương mặt quốc tế như diễn viên Trung Quốc - Dylan Wang, ca sĩ Hàn Quốc - Jay, YouTuber Felix Kjellberg, ca sĩ Amir Maghare, diễn viên hài Matt Rife.

Sự xuất hiện của Hieuthuhai trong đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 của TC Candler đã thu hút sự chú ý của nhiều fan Việt. Bên dưới bài viết, nhiều khán giả Việt Nam để lại bình luận khen ngợi vẻ điển trai, tài năng của nam ca sĩ.

Hieuthuhai (Hiếu Thứ Hai) tên thật là Trần Minh Hiếu, sinh năm 1999 tại TPHCM, là rapper kiêm nhạc sĩ. Anh được công chúng biết đến rộng rãi sau khi tham gia chương trình King of Rap 2020. Dù dừng chân ở top 8, anh vẫn được khán giả yêu thích với nhiều ca khúc.

Sau khi thành danh từ giới underground, anh liên tục cho ra mắt các bản hit đình đám như Ngủ một mình, Cua, Vệ tinh, Mama Boy. Bên cạnh giọng hát, Hieuthuhai còn gây ấn tượng nhờ phong cách trình diễn sôi động, cuốn hút và ngoại hình cá tính, điển trai.

Năm 2022, Hieuthuhai gây chú ý khi tham gia show 2 Ngày 1 Đêm. Anh được khen ngợi vì sự lễ phép, tinh tế, và khả năng kết nối hài hước với Lê Dương Bảo Lâm, Trường Giang, Cris Phan. Nam rapper được yêu thích vì lối chơi xông pha, không giữ hình ảnh. Năm 2024, Hieuthuhai giành giải quán quân Anh trai say hi.

Trước Hieuthuhai, người mẫu - diễn viên Ngọc Trinh cũng xuất hiện trong đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler bên cạnh các gương mặt quốc tế như diễn viên Agatha Chelsea, ca sĩ Momo, diễn viên Massa Kanou, người mẫu Lauren Wood, người mẫu Nawres Briki...

Ngọc Trinh sinh năm 1989, được biết đến nhiều với vai trò người mẫu sàn catwalk. Những năm gần đây, cô lấn sân kinh doanh, đóng phim. Người đẹp mới xuất hiện trong phim Thẩm mỹ viện âm phủ bên cạnh Lê Xuân Tiền, Xuân Lan.

Danh sách top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 của TC Candler xuất hiện nhiều nghệ sĩ Việt. Bên cạnh Hieuthuhai, Ngọc Trinh còn có Hoa hậu Kỳ Duyên, Thiên Ân, Sơn Tùng M-TP, diễn viên Thúy Ngân, Hùng Huỳnh, Jack, Anh Tú Atus, Linh Ka.

TC Candler là chuyên trang phê bình điện ảnh, nghệ thuật, sắc đẹp của Mỹ, bình chọn dựa trên mức độ nổi tiếng, nhan sắc và bình chọn từ khán giả. 100 gương mặt được TC Candler lựa chọn trong số khoảng hơn 500.000 người nổi tiếng, với hơn 50 quốc gia được đại diện.

Năm 2025, người chiến thắng cuộc bình chọn top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler thuộc về nữ ca sĩ Rosé của BlackPink. Ở bảng xếp hạng dành cho nam, diễn viên Trung Quốc Trương Triết Hạn xếp ở vị trí số một.

