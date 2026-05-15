Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Cận nhan sắc đương kim Hoa hậu Thế giới ở Việt Nam

Nhóm PV

TPO - Đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata khoe nhan sắc ngọt ngào, thanh lịch trong chuyến làm việc tại Việt Nam. Bên cạnh tham dự họp báo khởi động Miss World 2026, người đẹp Thái Lan dành nhiều thời gian khám phá ẩm thực ở TPHCM.

k5-4452.jpg
k5-4445.jpg
Ngày 14/5, đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata tham dự họp báo khởi động Miss World 2026 được tổ chức ở TPHCM. Người đẹp xuất hiện lộng lẫy trong bộ váy đuôi cá ánh bạc, tôn vóc dáng cân đối, quyến rũ.
img-3536.jpg
Opal Suchata khoe nhan sắc bên Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc - đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới 2026. Đọ sắc bên đương kim Hoa hậu Thế giới, người đẹp Việt Nam nổi bật với chiều cao ấn tượng, cách làm tóc cổ điển.
img-3540.jpg
img-3538.jpg
img-3537.jpg
Đương kim Hoa hậu Thế giới nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ các hoa hậu, á hậu, nam vương của Việt Nam. Người đẹp cho biết cô luôn có cảm giác thân thuộc mỗi khi đến Việt Nam. "Cảm giác như những người dân đáng yêu ở đây đã biết tôi rất rõ", cô nói.
dsc-0975.jpg
k5-3555.jpg
Opal Suchata Chuangsri cũng bày tỏ sự háo hức trước hành trình sắp tới cùng cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026 tổ chức tại Việt Nam. Người đẹp Thái Lan cho biết cô mong muốn mang thông điệp tích cực của Miss World lan tỏa đến khán giả quốc tế.
dsc-0753.jpg
dsc-0735.jpg
Opal Suchata cũng kỳ vọng mùa giải tại Việt Nam trở thành dịp để bạn bè năm châu hiểu hơn về văn hóa, con người và vẻ đẹp Việt Nam.
img-3539.jpg
Đây là lần thứ hai Opal Suchata đến Việt Nam. Trước đó, cô tới TPHCM tham dự đêm chung kết Miss World Vietnam 2025. Lần trở lại này, cô có dịp hội ngộ đương kim Miss World Vietnam Phan Phương Oanh cùng hai á hậu. Phan Phương Oanh sẽ đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Thế giới 2027 tổ chức ở Tanzania.
kt-1261.jpg
dsc-0760.jpg
Hình ảnh Opal Suchata trong sự kiện họp báo tổ chức ở Việt Nam hôm 14/5 nhận được nhiều lời khen từ các fan trên các diễn đàn sắc đẹp quốc tế. Bên cạnh đó, công tác tổ chức của nước chủ nhà Hoa hậu Thế giới 2026 cũng nhận nhiều khen ngợi.
698389725-1395688465926241-2829562517392128232-n.jpg
Trong ba ngày ở Việt Nam, Opal Suchata đã tới thăm đơn vị đăng cai tổ chức Miss World 2026 tại TPHCM. Người đẹp cùng ban tổ chức đã có những cuộc gặp gỡ, họp bàn để triển khai các công tác chuẩn bị cho cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh.
697792699-1021756263515376-3787476414020683252-n.jpg
698372590-1395688482592906-1754769795298497063-n.jpg
Opal Suchata chỉ còn khoảng ba tháng trước khi kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Thế giới 2026. Trong nhiệm kỳ, người đẹp Thái Lan đã đi công tác tới nhiều quốc gia trên thế giới. Cô cũng tích cực phát triển dự án xã hội ủng hộ phụ nữ ung thư vú. Người đẹp được nhận xét có nhiệm kỳ bận rộn, tạo được nhiều ảnh hưởng tích cực.
695663664-122111584898883578-1181637313823380584-n.jpg
699022682-122111448302883578-8519569963898192232-n-2119.jpg
Trong thời gian lưu trú tại TPHCM, Opal Suchata đã được Hoa hậu Phan Phương Oanh giới thiệu nhiều món ẩm thực độc đáo. Trên trang cá nhân, đương kim Hoa hậu Thế giới chia sẻ sự ấn tượng với nền ẩm thực phong phú và sự nhiệt tình, thân thiện của con người Việt Nam. Cô cũng bất ngờ với sự hiện đại, sôi động của TPHCM.
miss-world-1.jpg
Hoa hậu Phan Phương Oanh, Nam vương Phạm Tuấn Ngọc đồng hành cùng Opal Suchata trong chuyến công tác tại Việt Nam lần này. Tuấn Ngọc cũng đảm nhận vai trò Giám đốc điều hành của cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026 tổ chức ở Việt Nam.
miss-world-1.png
miss-world.jpg
miss-world.png
miss-world-2.jpg
Opal Suchata mặc giản dị khi tới Việt Nam hôm 12/5. Cô bày tỏ sự ấn tượng với công tác chuẩn bị khẩn trương, chuyên nghiệp của phía Việt Nam cho cuộc thi Miss World 2026. Người đẹp cũng thể hiện sự xúc động khi sẽ có màn final walk kết thúc nhiệm kỳ tại TPHCM vào tháng 9.
Nhóm PV
#đương kim Hoa hậu Thế giới đến Việt Nam #Hoa hậu Thế giới 2026 #Miss World 2026 #Opal Suchata

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe