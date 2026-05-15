Cận nhan sắc đương kim Hoa hậu Thế giới ở Việt Nam

TPO - Đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata khoe nhan sắc ngọt ngào, thanh lịch trong chuyến làm việc tại Việt Nam. Bên cạnh tham dự họp báo khởi động Miss World 2026, người đẹp Thái Lan dành nhiều thời gian khám phá ẩm thực ở TPHCM.
Ngày 14/5, đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata tham dự họp báo khởi động Miss World 2026 được tổ chức ở TPHCM. Người đẹp xuất hiện lộng lẫy trong bộ váy đuôi cá ánh bạc, tôn vóc dáng cân đối, quyến rũ.
Đương kim Hoa hậu Thế giới nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ các hoa hậu, á hậu, nam vương của Việt Nam. Người đẹp cho biết cô luôn có cảm giác thân thuộc mỗi khi đến Việt Nam. "Cảm giác như những người dân đáng yêu ở đây đã biết tôi rất rõ", cô nói.
Opal Suchata Chuangsri cũng bày tỏ sự háo hức trước hành trình sắp tới cùng cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026 tổ chức tại Việt Nam. Người đẹp Thái Lan cho biết cô mong muốn mang thông điệp tích cực của Miss World lan tỏa đến khán giả quốc tế.
Opal Suchata cũng kỳ vọng mùa giải tại Việt Nam trở thành dịp để bạn bè năm châu hiểu hơn về văn hóa, con người và vẻ đẹp Việt Nam.
Hình ảnh Opal Suchata trong sự kiện họp báo tổ chức ở Việt Nam hôm 14/5 nhận được nhiều lời khen từ các fan trên các diễn đàn sắc đẹp quốc tế. Bên cạnh đó, công tác tổ chức của nước chủ nhà Hoa hậu Thế giới 2026 cũng nhận nhiều khen ngợi.
Opal Suchata chỉ còn khoảng ba tháng trước khi kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Thế giới 2026. Trong nhiệm kỳ, người đẹp Thái Lan đã đi công tác tới nhiều quốc gia trên thế giới. Cô cũng tích cực phát triển dự án xã hội ủng hộ phụ nữ ung thư vú. Người đẹp được nhận xét có nhiệm kỳ bận rộn, tạo được nhiều ảnh hưởng tích cực.
Trong thời gian lưu trú tại TPHCM, Opal Suchata đã được Hoa hậu Phan Phương Oanh giới thiệu nhiều món ẩm thực độc đáo. Trên trang cá nhân, đương kim Hoa hậu Thế giới chia sẻ sự ấn tượng với nền ẩm thực phong phú và sự nhiệt tình, thân thiện của con người Việt Nam. Cô cũng bất ngờ với sự hiện đại, sôi động của TPHCM.
Opal Suchata mặc giản dị khi tới Việt Nam hôm 12/5. Cô bày tỏ sự ấn tượng với công tác chuẩn bị khẩn trương, chuyên nghiệp của phía Việt Nam cho cuộc thi Miss World 2026. Người đẹp cũng thể hiện sự xúc động khi sẽ có màn final walk kết thúc nhiệm kỳ tại TPHCM vào tháng 9.