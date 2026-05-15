Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Dàn hoa hậu đổ bộ thảm đỏ Cannes

Duy Nam

TPO - Dàn Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Hòa bình khoe sắc lộng lẫy trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes 2026 đang diễn ra tại Pháp. Sự kiện điện ảnh danh giá nhất hành tinh thu hút sự quan tâm, tham dự của nhiều người đẹp đình đám.

699532497-18592994716027981-9176589654429400204-n.jpg
700078819-18592994734027981-5208984694319430531-n.jpg
Trong ngày thứ hai xuất hiện tại Liên hoan phim Cannes 2026, đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Fatima Bosch chọn bộ váy dạ hội tông màu đỏ đậm, khoe lưng trần quyến rũ. Người đẹp Mexico chọn phong cách trang điểm, làm tóc cổ điển để tôn lên vẻ sang trọng. Đây là lần đầu Fatima có cơ hội sải bước trên thảm đỏ liên hoan phim danh giá nhất hành tinh.
700245746-18592994686027981-713733614741856810-n.jpg
701003974-18592994725027981-4104994744513999319-n.jpg
Trước đó, cô xuất hiện trên thảm đỏ trong ngày khai mạc, diện bộ váy đính đá lấp lánh, đeo sash Miss Universe. Nhiều người cho rằng cô xuất hiện mờ nhạt, không được chú ý trên thảm đỏ liên hoan phim danh giá nhất thế giới. Một số bình luận còn chỉ ra rằng Fatima bị các tay máy ngó lơ.
698483875-18592994704027981-8558908796025521025-n.jpg
Hoa hậu tới liên hoan phim từ 13/5 đến 17/5. Trong thời gian lưu trú, cô tham dự một số buổi ra mắt phim nổi bật thuộc tuyển chọn chính thức của Cannes và xuất hiện trên thảm đỏ. Trang chủ Miss Universe liên tục cập nhật hình ảnh Fatima Bosch tại Cannes. Tuy nhiên, các bài đăng nhận về những phản ứng tiêu cực từ công chúng.
696493902-18463645594128348-1906950310369848966-n.jpg
700154998-18463645585128348-6033075816810668296-n.jpg
Fatima được ê-kíp chăm chút kỹ càng trước khi bước lên thảm đỏ. Nửa năm nhiệm kỳ vừa qua, người đẹp bận rộn với nhiều chuyến công tác khắp thế giới. Dù nỗ lực nhiều, Fatima vẫn chưa chiếm được cảm tình của công chúng.
2.jpg
untitled-1.jpg
Trái ngược với sự mờ nhạt của Fatima Bosch, Hoa hậu Hoàn vũ 2016 Iris Mittenaere được cánh săn ảnh săn đón khi xuất hiện trên thảm đỏ buổi công chiếu phim Fatherland tại Cannes. Cô là gương mặt thường xuyên được mời tham dự Liên hoan phim Cannes nhiều năm qua.
untitled-1-6081.jpg
Người đẹp Pháp khoe dáng trong bộ váy xuyên thấu màu tím bay bổng. Vẻ ngoài sang trọng, quyến rũ của cô nhận được nhiều khen ngợi từ fan sắc đẹp.
694076963-18582421774009504-5745314244890522970-n.jpg
696504305-18582421765009504-8351780674294839552-n.jpg
Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 Isabella Menin cũng có màn xuất hiện ấn tượng trên thảm đỏ Cannes 2026. Cô ghi điểm khi diện bộ váy tông màu xanh nổi bật với thiết kế cầu kỳ, lạ mắt. Người đẹp đeo trang sức tông màu ton-sur-ton với trang phục, toát lên vẻ sang trọng, lộng lẫy.
696120918-18582665857009504-4927798358457752717-n.jpg
700890386-18582665803009504-6357397873513961572-n.jpg
Gương mặt xinh đẹp và thần thái cuốn hút của Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2022 lọt vào ống kính các tay máy quốc tế trên thảm đỏ Cannes.
696511107-18582665794009504-6272368360874704533-n.jpg
696869743-18582665845009504-112409842739573228-n.jpg
Isabella Menin có nhiều khoảnh khắc đẹp trên thảm đỏ. Cô là khách mời của Liên hoan phim Cannes trong nhiều năm qua. Tuy không phải là diễn viên nhưng người đẹp Brazil được nhiều nhãn hàng mời tới Cannes với tư cách khách VIP.
img-3553.jpg
img-3552.jpg
img-3550.jpg
Isabella Menin chọn bộ váy đen cúp ngực sang trọng trong ngày thứ hai ở Cannes. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022, người đẹp vẫn hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực người mẫu.
Duy Nam
#Dàn hoa hậu trên thảm đỏ Cannes #thảm đỏ Cannes #Liên hoan phim Cannes #Hoa hậu Hoàn vũ #Miss Universe

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe