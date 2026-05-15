Đỗ Mỹ Linh, Tiểu Vy, Lương Thùy Linh làm đại sứ Hoa hậu Thế giới

TPO - Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Trần Tiểu Vy, Lương Thùy Linh, Đỗ Thị Hà và Huỳnh Trần Ý Nhi đảm nhận vai trò đại sứ đồng hành tại Miss World 2026 dự kiến tổ chức ở Việt Nam vào tháng 8.

Buổi họp báo khởi động Miss World 2026 diễn ra ngày 14/5 tại TPHCM với sự tham dự của bà Julia Morley - Chủ tịch tổ chức Miss World, đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata Chuangsri và đại diện đơn vị đăng cai Miss World tại Việt Nam cùng nhiều hoa hậu, á hậu.

Sự kiện đánh dấu cột mốc mở đầu cho hành trình Miss World mùa giải kỷ niệm 75 năm - một trong những cuộc thi sắc đẹp lâu đời và danh giá nhất hành tinh - sẽ được tổ chức tại Việt Nam với chuỗi hoạt động trải dài từ tháng 8 đến tháng 9/2026.

Đương kim Hoa hậu Thế giới đọ sắc với dàn hoa, á hậu Việt

Đương kim Hoa hậu Thế giới và dàn hoa, á hậu Việt trên thảm đỏ.

Thảm đỏ họp báo quy tụ đông đảo dàn hoa hậu, á hậu như Trần Tiểu Vy, Lương Thùy Linh, Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Lê Hoàng Phương, Võ Lê Quế Anh, Nguyễn Thị Yến Nhi, Phan Phương Oanh và Nguyễn Ngọc Kiều Duy.

Trên thảm đỏ, đương kim Miss World Opal Suchata Chuangsri gửi lời chào đến người hâm mộ sắc đẹp Việt Nam và bày tỏ sự háo hức trước hành trình sắp tới cùng cuộc thi.

Người đẹp Thái Lan cho biết cô mong muốn mang thông điệp tích cực của Miss World lan tỏa đến khán giả quốc tế, đồng thời kỳ vọng mùa giải tại Việt Nam sẽ trở thành dịp để bạn bè năm châu hiểu hơn về văn hóa, con người và vẻ đẹp Việt Nam.

3 Hoa hậu Việt Nam làm đại sứ đồng hành Hoa hậu Thế giới 2026

Đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata tại sự kiện.

Hoa hậu Lương Thùy Linh, Tiểu Vy là các đại sứ đồng hành của cuộc thi Miss World 2026.

Trong khuôn khổ họp báo, ban tổ chức công bố dàn đại sứ đồng hành cùng Miss World 2026 tại Việt Nam gồm Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà, Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy và Hoa hậu Lương Thùy Linh, Huỳnh Trần Ý Nhi, Phan Phương Oanh.

Theo ê-kíp, các đại sứ sẽ tham gia hoạt động quảng bá, giao lưu và truyền thông, đồng thời lan tỏa những giá trị cốt lõi của Miss World cũng như giới thiệu văn hóa, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Đỗ Mỹ Linh, Trần Tiểu Vy, Đỗ Thị Hà là 3 Hoa hậu Việt Nam từng tham gia Hoa hậu Thế giới và đạt được thành tích ấn tượng. Sự trở lại với vai trò đại sứ đồng hành ở Miss World 2026 được xem là vinh dự của các người đẹp.

Hoa hậu Thế giới 2026 diễn ra ở TPHCM, Hải Phòng

Chung kết Miss World 2026 dự kiến diễn ra ngày 5/9 tại TPHCM.

Tại họp báo, ban tổ chức chính thức công bố những điểm đến đầu tiên của hành trình Miss World 2026 tại Việt Nam gồm Hải Phòng, Vũng Tàu - TPHCM, những địa phương đại diện cho vẻ đẹp hiện đại, năng động nhưng vẫn giàu bản sắc văn hóa Việt Nam.

Theo kế hoạch, TPHCM là nơi diễn ra các hoạt động nổi bật như Dance Of The World và đêm chung kết Miss World 2026. Trong khi đó, Hải Phòng đăng cai một số hoạt động đồng hành, còn Vũng Tàu trở thành điểm đến của nhiều chương trình quảng bá văn hóa, du lịch trong khuôn khổ cuộc thi.

Theo ban tổ chức, tại Miss World 2026 với sự tham gia của hơn 130 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới, mỗi đại diện sẽ mang theo một quyển sách thiếu nhi được lựa chọn kỹ lưỡng nhằm giới thiệu nét đẹp văn hóa quốc gia mình đến trẻ em Việt Nam.

Những quyển sách được xem như món quà văn hóa, trở thành nhịp cầu kết nối tri thức, ngôn ngữ và bản sắc dân tộc giữa các quốc gia. Toàn bộ sách sẽ được trao tặng trong Ngày hội sách dành cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Hoa hậu Thế giới 2026 diễn ra từ tháng 8 với sự tham gia của hơn 130 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Chung kết Miss World 2026 dự kiến diễn ra ngày 5/9 tại TPHCM. Đại diện Việt Nam là Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc.

​