Hoa hậu Hà Trúc Linh là đại sứ giải Golf Non sông một dải lần thứ 2

TPO - Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh sẽ đồng hành cùng giải Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải lần thứ 2 năm 2026 với vai trò đại sứ.

Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải lần thứ 2 năm 2026 do Báo Tiền Phong phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển HST cùng sân Golf Long Thành, Golf Pro tổ chức.

Sự kiện diễn ra ngày 24/5, nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đồng thời chào mừng Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Năm nay, đương kim Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh đồng hành cùng giải với vai trò đại sứ. Trước đó, Hà Trúc Linh từng tham dự Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025, giải Tiền Phong Golf Championship 2025 - Vì Tài năng trẻ Việt Nam với vai trò khách mời, người đồng hành truyền thông và lan tỏa tinh thần thể thao của các giải đấu này.

Với vai trò đại sứ của Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải lần thứ 2 năm 2026, Hà Trúc Linh sẽ có mặt tại ngày thi đấu chính thức để cổ vũ tinh thần các golfer. Cô cũng tham gia các hoạt động bên lề và các công tác xã hội, từ thiện do ban tổ chức thực hiện nhân dịp giải đấu được tổ chức.

Hà Trúc Linh chia sẻ niềm tự hào khi trở thành đại sứ của giải đấu. “Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải không chỉ đơn thuần là giải đấu thể thao dành cho cộng đồng golfer mà đang từng bước được xây dựng thành hoạt động giàu ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn. Điều ban tổ chức hướng đến không nằm ở việc tổ chức một giải golf đơn thuần, mà là tạo sân chơi có khả năng kết nối cộng đồng doanh nhân, golfer, cơ quan báo chí và các đơn vị đồng hành để cùng nhau thực hiện những hoạt động thiết thực cho xã hội”, cô nói.

Người đẹp cũng ấn tượng với thông điệp Non sông một dải của giải đấu. “Khi nhắc đến Non sông một dải, tôi cho rằng mọi người không chỉ nghĩ đến golf mà còn nghĩ đến tinh thần dân tộc, sự sẻ chia và tinh thần tri ân được lan tỏa”, Hà Trúc Linh nói.

Là người trẻ, Hà Trúc Linh cho biết cô cảm thấy tự hào khi giải đấu được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 50 năm TPHCM mang tên Bác, nơi cô đang sinh sống và học tập.

“Tôi cảm nhận được sự năng động và phát triển mạnh mẽ của thành phố. Là một người trẻ, tôi thấy vinh dự, tự hào khi được hòa chung vào sự phát triển ấy. Những giải đấu như Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải không chỉ phản ánh tinh thần thể thao mà còn góp phần vào những thay đổi tích cực của thành phố”, cô nói.

Theo đại diện ban tổ chức, không chỉ là sân chơi kết nối cộng đồng golfer, Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải lần thứ 2 năm 2026 còn mang đậm ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn với thông điệp Non sông một dải.

Tiếp nối thành công mùa giải đầu tiên, năm nay ban tổ chức tiếp tục lan tỏa tinh thần tri ân và trách nhiệm cộng đồng thông qua chương trình xây nhà tình nghĩa dành cho cựu chiến binh, gia đình chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại TP Đồng Nai.

Đại diện ban tổ chức cho biết toàn bộ hoạt động của giải năm nay đều hướng đến mục tiêu lớn nhất là gây quỹ xây dựng thêm nhiều căn nhà tình nghĩa cho người dân khó khăn. Điều quan trọng của giải đấu không phải nằm ở quy mô hình thức hay thành tích thi đấu, mà là giá trị cộng đồng được tạo ra sau mỗi mùa giải.

Theo ban tổ chức, giải đấu năm nay thu hút khoảng 260 golfer, tranh tài vào ngày 24/5 tại sân Đồi và sân Hồ thuộc Long Thành Golf Club (TP Đồng Nai). Các golfer được chia thành 4 bảng đấu gồm: bảng A (handicap 0 - 15), bảng B (16 - 23), bảng C (24 - 36) và bảng Nữ, thi đấu theo thể thức đấu gậy 18 hố dựa vào handicap chính thức.

Tổng giá trị giải thưởng của giải đấu lên tới khoảng 8 tỷ đồng, tạo nên sức hút đặc biệt với cộng đồng golfer. Nổi bật nhất là hệ thống giải Hole In One (HIO) hấp dẫn gồm 4 xe ô tô, 2 bộ gậy Honma cao cấp, bình rượu sâm Ngọc Linh quý hiếm cùng nhiều phần quà giá trị khác từ các nhà tài trợ.