Hoa hậu

58 hoa hậu đổ bộ Thái Lan

Duy Nam

TPO - Dàn hoa hậu đến từ 58 quốc gia và vùng lãnh thổ đang đổ bộ xuống Thái Lan để chuẩn bị tham dự cuộc thi MGI All Stars phiên bản đầu tiên.

Đại diện Peru - Suheyn Cipriani mặc trang phục màu đen cá tính khi ra sân bay sang Thái Lan. Cô là ứng viên nổi bật của khu vực châu Mỹ. Suheyn Cipriani năm nay 29 tuổi, là người dẫn chương trình truyền hình và podcast, hiện theo học ngành Tâm lý học. Cô từng đăng quang danh hiệu Miss Eco International 2019, tuy nhiên người đẹp bị tước danh hiệu vì mang thai trong nhiệm kỳ. Năm 2023, Suheyn Cipriani tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Peru nhưng dừng chân ở vị trí á hậu 1.
Đại diện Anh - Harriotte Lane mặc trang phục màu hồng đính hoa điệu đà khi ra sân bay. Cô năm nay 24 tuổi, có kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng. Người đẹp từng dự thi Miss Teen Galaxy 2018, giành danh hiệu Á hậu 4 Hoa hậu Quốc tế 2019, lọt vào top 22 tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 ở Thái Lan.
Đại diện Cộng hòa Czech - Jana Marvanová mặc trang phục màu đen cá tính ra sân bay. Cô 28 tuổi, là doanh nhân và chuyên gia truyền thông, vũ công chuyên nghiệp, diễn giả, người sáng tạo nội dung. Người đẹp từng giành giải Hoa hậu Kinh doanh Toàn cầu 2025, top 12 Miss Global và Miss Eco Euro của cuộc thi Miss Eco International.
Đại diện Nepal - Sanskriti Bhatta mặc trang phục tông màu vàng ấn tượng, đeo vương miện lộng lẫy. Trước đó, cô từng tham dự cuộc thi Miss Eco International 2025.
Đại diện Sri Lanka - Tishani Perera được gia đình, bạn bè ra sân bay tiễn đi Thái Lan thi sắc đẹp. Cô từng tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 nhưng không giành thành tích.
Đại diện Argentina - Selene Bublitz mặc thiết kế tông màu trắng quyến rũ. Cô 27 tuổi, từng giành danh hiệu á hậu 2 tại Miss America Latina del Mundo 2022. Selene đại diện Argentina ở Hoa hậu Trái Đất 2023 nhưng không giành thành tích.
Đại diện Ecuador - Samantha Quenedit nổi bật ở sân bay với trang phục tông màu đỏ, xuyên thấu quyến rũ. Cô năm nay 25 tuổi, từng lọt vào top 16 cuộc thi Miss Teen Universe 2017, top 22 tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025.
Đại diện Italia - Faddya Halabi là một trong những thí sinh lớn tuổi nhất MGI All Stars 2026. Cô năm nay 38 tuổi, từng đăng quang danh hiệu Miss Tourism International 2014.
Đại diện Indonesia - Dela Deniya catwalk với cờ Tổ quốc ở sân bay. Cô 30 tuổi, từng lọt vào top 11 cuộc thi The Miss Globe 2025.
Đại diện Nhật Bản - Yuka Oyama mặc trang phục tông màu hồng điệu đà. Cô 28 tuổi, từng đại diện Nhật Bản tham dự các cuộc thi Miss Aura International 2021, Miss Tourism International 2022.

