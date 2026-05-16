Thế giới

Tàu hoả - xe buýt đâm nhau ở Thái Lan, hơn 30 người thương vong

Minh Hạnh

TPO - Ít nhất 8 người đã thiệt mạng và 25 người khác bị thương sau vụ va chạm tàu hoả khiến một chiếc xe buýt bị thiêu rụi ở Bangkok (Thái Lan).

Vụ tai nạn xảy ra ngày 16/5, giữa một đoàn tàu và một xe buýt chở khách ở gần ga Makkasan của tuyến đường sắt Airport Rail Link (Bangkok).

Các nhân chứng cho biết, chiếc xe buýt chạy qua đường ray xe lửa nhưng đoàn tàu không kịp dừng lại, dẫn đến vụ va chạm, gây ra một đám cháy lớn.

Chiếc xe buýt chìm trong lửa. (Ảnh: Bangkok Post)

Chiếc xe buýt bị kéo lê và đâm vào các ô tô, xe máy gần đó, khiến hầu hết các phương tiện đều bị lửa thiêu rụi.

Lực lượng cứu hoả và cứu hộ đã được điều động khi ngọn lửa bao trùm hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Reuters)

Các nhân viên cứu hộ đã nỗ lực kéo những người bị thương ra khỏi đống đổ nát, trong khi lực lượng cứu hoả dùng vòi phun nước dập lửa.

Thi thể của 8 hành khách đã được tìm thấy trong xe buýt.

Hiện đám cháy đã được kiểm soát. Các đội cứu hộ đang làm mát khu vực và tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra. Theo các nhân chứng, trước khi xảy ra vụ tai nạn, họ nhận thấy rào chắn đường sắt có vẻ bị trục trặc. Video lan truyền trực tuyến ghi lại khoảnh khắc va chạm cho thấy rào chắn bị kẹt.

Reuters, Bangkok Post
