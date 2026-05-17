Khơi mở khát vọng khoa học cho thế hệ trẻ

TPO - Phát biểu tại lễ khai mạc Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2 - năm 2026, nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là nền tảng để Việt Nam bứt phá, đồng thời kỳ vọng ngày hội sẽ khơi mở khát vọng nghiên cứu, sáng tạo cho thế hệ trẻ.

Sáng 17/5, tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam diễn ra Lễ khai mạc Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2 - năm 2026.

Phát biểu khai mạc chương trình, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức - khẳng định Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia không chỉ mở ra định hướng chiến lược cho sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, mà còn truyền đi thông điệp quan trọng về vai trò của tri thức, công nghệ và con người đối với tương lai Việt Nam.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức. Ảnh: Như Ý.

"Nghị quyết 57 cũng là lời hiệu triệu mạnh mẽ đối với đội ngũ trí thức, nhà khoa học và thế hệ trẻ Việt Nam - những người sẽ trực tiếp góp phần tạo nên năng lực cạnh tranh và vị thế quốc gia trong tương lai", nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.

Nhà báo Phùng Công Sưởng khẳng định, thế giới đang thay đổi nhanh chóng dưới tác động của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ bán dẫn, công nghệ sinh học và chuyển đổi số. Trong bối cảnh đó, lợi thế của một quốc gia không còn chỉ được đo bằng tài nguyên hay quy mô dân số, mà ngày càng phụ thuộc vào năng lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Là cơ quan Trung ương của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, báo Tiền Phong luôn mong muốn đưa khoa học và công nghệ đến gần hơn với học sinh, sinh viên không chỉ bằng thông tin mà còn bằng trải nghiệm thực tế, cảm hứng sáng tạo và các không gian kết nối học thuật ý nghĩa.

Tổng Biên tập báo Tiền Phong dẫn chứng, mới đây tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Vòng Chung kết Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics năm học 2025 - 2026 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, báo Tiền Phong, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia và Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp tổ chức đã thu hút sự tham gia của hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt khi Ngày hội được tổ chức tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đúng dịp Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5.

“Điều ý nghĩa nhất các em nhận được không chỉ là thông tin tuyển sinh, mà còn là cơ hội được trực tiếp lắng nghe các nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên; được tiếp cận môi trường nghiên cứu, sáng tạo; được hình dung rõ hơn con đường nghề nghiệp và tương lai của chính mình", nhà báo nói.

Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lan toả cảm hứng, gieo thêm niềm tin và động lực cho học sinh. Ảnh: Dương Triều.

Theo Trưởng Ban tổ chức, sau Ngày hội có thể sẽ có những học sinh quyết định theo đuổi một ngành học mới; có những bạn lần đầu tiên cảm thấy khoa học và công nghệ không hề xa cách. Và cũng có thể, từ chính sự kiện này, những khát vọng khoa học đầu tiên sẽ được khơi mở.

“Chúng tôi hy vọng, Ngày hội tuyển sinh khối các ngành khoa học và công nghệ sẽ là nơi lan tỏa cảm hứng, gieo thêm niềm tin và động lực để các em tự tin lựa chọn con đường tương lai của mình”, nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ.

Tổng Biên tập báo Tiền Phong nhấn mạnh, sự hiện diện của các đại biểu, thầy cô giáo và phụ huynh tại chương trình chính là sự đồng hành, tiếp sức đầy ý nghĩa dành cho học sinh trong giai đoạn quan trọng của cuộc đời, khi mỗi lựa chọn hôm nay có thể mở ra cả một tương lai phía trước.