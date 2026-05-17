Demi Moore bị chê làm lố trên thảm đỏ Cannes

TPO - Trở lại thảm đỏ Liên hoan phim Cannes 2026, Demi Moore nổi bật với chiếc váy công chúa bồng bềnh. Tuy nhiên, khán giả lại chê bà làm lố, chọn đồ không phù hợp độ tuổi.
Dù nổi bật trên thảm đỏ, bộ cánh mới của Demi lại không được lòng số đông khán giả. Nhiều người chê nữ diễn viên sinh năm 1962 làm lố. Cư dân mạng bình luận: "Demi trông thật ngớ ngẩn. Lẽ ra bà ấy nên chọn trang phục phù hợp lứa tuổi hơn. Quá lố rồi", "Công chúa Disney nhưng hơi lớn tuổi so với vai diễn. Không hề thanh lịch, nhưng có lẽ bà ấy đã đạt được điều mình muốn - được chụp ảnh nhiều", "Tôi nghĩ nó quá phô trương đối với Cannes", "Giống như chiếc váy đang 'mặc' bà ấy", "Cái nơ thật ngớ ngẩn, nhưng màu sắc đẹp", "Cái váy đó quá lố. Bà ấy cưa sừng làm nghé quá"... Ảnh: WireImage/Shutterstock.