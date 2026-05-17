Giải trí

Demi Moore bị chê làm lố trên thảm đỏ Cannes

Tú Oanh

TPO - Trở lại thảm đỏ Liên hoan phim Cannes 2026, Demi Moore nổi bật với chiếc váy công chúa bồng bềnh. Tuy nhiên, khán giả lại chê bà làm lố, chọn đồ không phù hợp độ tuổi.

Tối 16/5 (giờ địa phương), thảm đỏ Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 tiếp tục chào đón dàn sao quốc tế đến xem ra mắt phim mới. Một trong những tác phẩm được chiếu vào ngày này là Paper Tiger, bộ phim tội phạm của Mỹ do James Gray đạo diễn. Scarlett Johansson đóng vai nữ chính nhưng cô không tham gia buổi ra mắt vì vướng lịch trình đóng phim. Ảnh: Getty Images.
Sau một ngày tạm vắng mặt, Demi Moore trở lại thảm đỏ Cannes và dễ dàng trở thành tâm điểm. Bà mặc chiếc váy hồng tươi bồng bềnh kiểu công chúa, với điểm nhấn là chiếc nơ khổng lồ ở trước ngực. Ngôi sao Hollywood phối hợp trang phục với đôi giày cao gót màu hồng có nơ và bông tai kim cương bản lớn. Ảnh: Getty Images.
Dù nổi bật trên thảm đỏ, bộ cánh mới của Demi lại không được lòng số đông khán giả. Nhiều người chê nữ diễn viên sinh năm 1962 làm lố. Cư dân mạng bình luận: "Demi trông thật ngớ ngẩn. Lẽ ra bà ấy nên chọn trang phục phù hợp lứa tuổi hơn. Quá lố rồi", "Công chúa Disney nhưng hơi lớn tuổi so với vai diễn. Không hề thanh lịch, nhưng có lẽ bà ấy đã đạt được điều mình muốn - được chụp ảnh nhiều", "Tôi nghĩ nó quá phô trương đối với Cannes", "Giống như chiếc váy đang 'mặc' bà ấy", "Cái nơ thật ngớ ngẩn, nhưng màu sắc đẹp", "Cái váy đó quá lố. Bà ấy cưa sừng làm nghé quá"... Ảnh: WireImage/Shutterstock.
Trong khi Demi bị chê, Cate Blanchett lại nhận được nhiều lời khen nhờ diện mạo đơn giản mà thanh lịch, phù hợp độ tuổi.
Đạo diễn Chloé Zhao mặc váy họa tiết da báo lấp lánh. Ảnh: Getty Images.
Miles Teller, một trong những nam chính của Paper Tiger, sánh đôi cùng vợ Keleigh Sperry Teller. Nữ người mẫu được truyền thông quốc tế khen ngợi nhờ diện mạo thanh lịch. Ảnh: Getty Images.
"Thiên thần nội y" Barbara Palvin lần thứ ba dạo thảm đỏ Liên hoan phim Cannes 2026. Điểm khác với hai lần trước là không có chồng hộ tống. Chiếc váy kem bồng bềnh giúp cô trông thướt tha, nhẹ nhàng hơn dù bụng bầu đã lớn. Ảnh: Getty Images.
Nữ diễn viên người Ethiopia - Ireland Ruth Negga chọn chiếc váy trắng không tay dáng dài nhẹ nhàng. Tuy nhiên, với chiếc kính đen, cô trở nên ngầu và cá tính hơn. Ảnh: Getty Images.
Ngôi sao truyền hình Anh Ekin-Su Cülcüloğlu khoe vòng một đầy đặn trong chiếc váy quây màu xanh đậm với phần corset ấn tượng. Ảnh: Getty Images.

Cũng trong tối 16/5, tác phẩm Full Phil của đạo diễn Pháp Quentin Dupieux ra mắt tại Cannes 2026. Ảnh: Getty Images.
Kristen Stewart, trong vai trò nữ chính, có mặt để quảng bá cho phim. Người đẹp sinh năm 1990 diện váy đỏ - đen họa tiết lạ mắt. Tuy nhiên, kiểu dáng, màu sắc cùng lớp trang điểm khiến cô trông khá đứng tuổi. Ảnh: Getty Images.
Cô dạo thảm đỏ với bạn diễn Woody Harrelson. Ảnh: Getty Images.
Charlotte Le Bon khác biệt giữa dàn sao nữ khi chọn bộ vest đen kết hợp áo sơ mi và ghi lê trắng cách điệu. Ảnh: Getty Images.
Nữ diễn viên Pháp - Anh Emma Mackey diện váy trắng khoét ngực táo bạo. Ảnh: Getty Images.
#Cannes 2026 #thảm đỏ Cannes #Liên hoan phim Cannes 2026 #Demi Moore #Cate Blanchett #Kristen Stewart #Demi Moore làm lố

