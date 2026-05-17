CLIP: Khoảnh khắc cá voi săn mồi trên biển Gia Lai

TPO - Một con cá voi lớn bất ngờ ngoi lên mặt nước săn mồi giữa đàn chim bay lượn trên vùng biển Gia Lai, tạo nên khung cảnh ấn tượng và thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Cá voi có kích thước lớn ngoi lên mặt nước săn mồi giữa đàn chim biển bay lượn. Clip: Hoàng Lợi.

Sáng 17/5, thông tin với Tiền Phong, anh Hoàng Lợi cho biết, khi đang đi lặn biển ở vùng biển thuộc phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai đã bất ngờ bắt gặp một con cá voi ngoi lên mặt nước săn mồi. Khoảnh khắc hiếm gặp nhanh chóng được anh dùng điện thoại ghi lại.

Trong đoạn clip được chia sẻ, con cá voi có kích thước lớn liên tục ngoi lên há rộng miệng đớp mồi giữa làn nước xanh. Phía trên, từng đàn chim biển bay lượn, lao xuống mặt nước tạo nên khung cảnh thiên nhiên sống động, hút mắt.

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội Facebook, đoạn clip nhanh chóng thu hút nhiều lượt xem, chia sẻ và bình luận thích thú của cộng đồng mạng.

Những năm gần đây, vùng biển Gia Lai cũng nhiều lần ghi nhận cá voi xuất hiện gần bờ ngoi lên săn mồi.