'Vực sâu' ngoài ban công và cuộc vượt cạn vô hình của người mẹ trẻ

TP - Có những ban công không nhìn xuống phố mà mở ra một vực sâu lặng im trong lòng người mẹ. Đêm ấy, N. ôm đứa con sáu tháng tuổi đứng rất lâu ngoài khoảng tối trên tầng cao; thành phố phía dưới sáng đèn, xe cộ vẫn đi qua như dòng sông trôi mãi. Chỉ có đôi mắt người mẹ trẻ dường như đã cạn ánh sáng...

Đứa trẻ nằm ngoan trong vòng tay mẹ, còn người mẹ lặng lẽ nghĩ về bước chân cuối cùng. Không ai nhìn thấy cơn bão đang diễn ra trong tâm trí cô gái trẻ, bởi trầm cảm sau sinh thường bắt đầu bằng những điều rất bình thường như vài đêm mất ngủ, những giọt nước mắt vô cớ, cảm giác mình là một người mẹ tồi… cho đến khi bóng tối đủ lớn để nuốt chửng cả yêu thương…

Tầng cao hôm ấy rất nhiều gió. Gió thổi phần tóc trước trán cô gái, thổi chiếc khăn sữa của đứa trẻ khẽ lay động. Bé vẫn ngủ ngon lành, bình yên đến mức không hề biết rằng chỉ cách mình một ý nghĩ thôi, cuộc đời đã đứng bên mép của một bi kịch.

Từng là cô sinh viên hoạt bát, thích những buổi chiều đầy nắng, thích mua những bộ quần áo nhỏ xíu cho con từ khi đứa trẻ còn chưa thành hình trong bụng mẹ. Hằng ngày cô đọc sách về nuôi con, ghi chú từng điều nhỏ nhặt, tưởng tượng về tiếng khóc đầu đời như một món quà thiêng liêng nhất của cuộc sống.

Ngày biết mình mang thai, cô nhiều lần áp tay lên bụng rất lâu và mơ về một mái nhà đầy tiếng cười. Cô đã nghĩ làm mẹ sẽ giống như bước vào một vùng sáng dịu dàng của đời người.

Nhưng không ai nói với cô rằng, có những người mẹ bước ra khỏi phòng sinh mà linh hồn vẫn còn mắc kẹt đâu đó giữa những cơn đau.

Bốn tuần sau sinh, N. bắt đầu sống trong những đêm trắng. Căn phòng luôn có tiếng trẻ con khóc, tiếng máy giặt, tiếng bước chân, tiếng dỗ dành. Nhưng trong lòng cô gái trẻ lại là một khoảng im lặng đáng sợ. Cô thấy mình kiệt sức, thấy bản thân vụng về, thấy mình không xứng đáng làm mẹ.

Có những đêm cô ngồi ôm con đến gần sáng, mắt nhìn ra khoảng tối ngoài cửa sổ mà không biết mình đã khóc từ lúc nào. Nước mắt rơi xuống mu bàn tay đứa trẻ nóng hổi. Bé khẽ cựa mình trong giấc ngủ, còn người mẹ thì thấy trái tim mình như một căn phòng đang dần tắt điện.

Mỗi lần con khóc, cô tưởng đó là lời trách móc. Mỗi lần soi gương, chỉ nhìn thấy một người phụ nữ xa lạ với mái tóc rối, đôi mắt thâm quầng và nỗi buồn không gọi được thành tên.

Người ta vẫn nghĩ tiếng khóc trẻ sơ sinh là âm thanh mở đầu cho hạnh phúc. Nhưng đôi khi, với một người mẹ đang chìm trong trầm cảm, mỗi tiếng khóc lại như một giọt nước rơi vào chiếc cốc đã đầy đến tận miệng. Chỉ cần thêm một giọt nữa thôi, mọi thứ có thể vỡ òa.

Người ta vẫn thường nói thiên chức làm mẹ là bản năng. Nhưng có lẽ, ít ai hiểu rằng có những người phụ nữ phải vừa làm mẹ, vừa lặng lẽ chiến đấu để giữ mình khỏi chìm trong khoảng tối của tâm trí. Cho đến một ngày, cảm giác tội lỗi trong N. lớn dần thành hoang tưởng. Cô tin rằng mình là gánh nặng, rằng con sẽ khổ nếu lớn lên cùng một người mẹ như mình.

Ý nghĩ “giải thoát” cho cả hai mẹ con bắt đầu xuất hiện như một tiếng gọi âm thầm từ vực sâu. Đáng sợ nhất là khi người mẹ không còn sợ hãi ý nghĩ ấy nữa. Nó đến ban đầu như một tia chớp thoáng qua, rồi ở lại lâu dần như một người khách quen trong tâm trí. Cho đến lúc chính họ cũng không phân biệt nổi đâu là suy nghĩ của mình, đâu là tiếng nói của căn bệnh.

Và rồi cô bước ra ban công. Người chồng đã kịp kéo hai mẹ con trở lại. Khoảnh khắc ấy, ranh giới giữa sự sống và bi kịch chỉ mỏng như một hơi thở. Bác sĩ Nguyễn Ái Vân, Viện Sức khỏe Tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) bảo, N là trường hợp điển hình của trầm cảm sau sinh nặng kèm triệu chứng loạn thần - mức độ nguy hiểm nhất của bệnh lí này.

Người chồng nói rằng điều khiến anh ám ảnh nhất không phải là khoảnh khắc giữ được vợ con, mà là ánh mắt vô hồn của người con gái anh yêu thương hết lòng. Một ánh mắt như thể cô đã kiệt sức đến mức không còn muốn bám víu vào cuộc đời nữa.

Khoảng tối...

Các bác sĩ nói về trầm cảm sau sinh bằng những thuật ngữ y khoa như rối loạn nội tiết, suy giảm estrogen, mất cân bằng sinh học, rối loạn khí sắc. Nhưng đằng sau những khái niệm ấy là biết bao người mẹ đang lặng lẽ chìm trong cô độc.

PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần gọi đó là “sự cộng hưởng của nhiều áp lực”. Một cơ thể vừa đi qua cơn vượt cạn khốc liệt chưa kịp hồi phục đã phải lao ngay vào những tháng ngày thiếu ngủ triền miên. Một người phụ nữ vừa học cách yêu thương một sinh linh mới lại phải đối diện với nỗi sợ mình không đủ tốt. Không phải người mẹ nào cũng có thể gọi tên nỗi đau của mình.

Có người chỉ nói rằng họ “mệt quá”, có người bảo mình “hay cáu”, lại có người nghĩ chỉ cần cố thêm một chút nữa sẽ ổn thôi. Nhưng đôi khi, phía sau hai chữ “cố gắng” là một tâm hồn đã mỏi mệt đến mức gần như gãy vụn.

Bác sĩ Ái Vân khám cho bệnh nhân trầm cảm sau sinh

Có những đứa trẻ ngủ rất ngoan. Nhưng mẹ chúng lại không thể ngủ. Có những căn nhà đầy tiếng cười trẻ nhỏ. Nhưng trong lòng người mẹ chỉ là một vùng xám lạnh. Người đời thường dễ dàng nói: “Ai sinh con mà chẳng mệt”, “Rồi sẽ quen thôi”, “Làm mẹ phải mạnh mẽ lên”. Những câu nói ấy đôi khi giống những viên đá nhỏ ném vào một mặt hồ đầy với vô vàn những gợn sóng. Bởi đôi khi, điều người mẹ cần nhất không phải lời khuyên dạy cách làm mẹ hoàn hảo. Điều họ cần chỉ là có ai đó ngồi xuống cạnh mình và nói: “Em đã vất vả rồi”, bởi trầm cảm sau sinh không phải sự yếu đuối. Nó là một cơn bão sinh học đi ngang cơ thể người phụ nữ.

Khi nhau thai rời khỏi cơ thể, lượng hormone từng nâng đỡ cảm xúc người mẹ suốt thai kì cũng sụp xuống đột ngột. Bộ não giống như cỗ máy đang vận hành ở tốc độ cao thì bất ngờ mất nguồn điện. Cùng lúc ấy là những cơn đau hậu sản, sự kiệt quệ, những đêm thức trắng, áp lực làm mẹ và nỗi cô đơn không thể gọi thành lời.

Điều đáng sợ nhất của trầm cảm sau sinh là nó thường khoác lên mình vẻ ngoài rất bình thường. Người phụ nữ ấy vẫn đăng ảnh con lên mạng xã hội, vẫn trả lời “em ổn” khi người khác hỏi thăm, vẫn ngồi ăn cơm cùng gia đình. Nhưng bên trong, cô giống một người đang cố bơi giữa vùng nước sâu mà không ai nhận ra cô sắp kiệt sức.

Trong sâu thẳm, tâm hồn họ đang bị bóng tối ăn mòn từng ngày. Cho đến khi bắt đầu xa lánh con. Cho đến khi không còn thiết tha chăm sóc bản thân. Và một ngày những ý nghĩ nguy hiểm xuất hiện. Đó không còn là nỗi buồn mà là tiếng chuông báo động.

Sau ba tuần điều trị, N. lần đầu tiên mỉm cười trở lại khi nhìn thấy con qua màn hình điện thoại. Nụ cười ấy có lẽ nhỏ bé với người khác, nhưng với một người vừa bước ra khỏi vực sâu tinh thần, đó là một cuộc trở về. Chỉ cần một người mẹ có thể bình yên ôm con vào lòng mà không còn sợ hãi chính suy nghĩ của mình nữa, thế đã là một phép màu.

Người mẹ trẻ mất sữa, tự cho mình có tội với con

Sinh con là khoảnh khắc một đứa trẻ ra đời, nhưng đôi khi, đó cũng là khoảnh khắc một người phụ nữ phải sinh lại chính mình. Và không phải ai cũng đủ sức bước qua cuộc vượt cạn thứ hai ấy mà không cần được níu tay. Có những vết thương không nhìn thấy trên siêu âm hay xét nghiệm. Chúng nằm trong tâm hồn người phụ nữ sau sinh, âm thầm rỉ máu qua từng đêm mất ngủ, từng lần nuốt nước mắt vào trong vì sợ bị cho là yếu đuối.

Y học hôm nay đã có nhiều cách giúp người mẹ thoát khỏi bóng tối với thuốc chống trầm cảm thế hệ mới, kích thích từ xuyên sọ, liệu pháp tâm lí.

Nhưng đôi khi, điều cứu một người phụ nữ không chỉ là thuốc mà là một người chồng thức đêm bế con để vợ được ngủ.

Là một cái ôm không phán xét.

Là câu nói: “Em không phải cố gắng một mình”.

Là sự hiện diện đủ đầy của gia đình trong những ngày người mẹ yếu đuối nhất.

Bởi có những người mẹ không cần ai làm thay mình tất cả. Họ chỉ cần được nhìn nhận rằng mình cũng đang đau, cũng đang mệt, cũng cần được chăm sóc như chính đứa trẻ vừa chào đời kia.

Đừng đợi đến khi một người mẹ đứng lặng ngoài ban công mới nhận ra họ đang tuyệt vọng. Đừng đợi những giọt nước mắt rơi xuống trong im lặng quá lâu mới gọi tên căn bệnh. Bởi có những vực thẳm không nằm dưới chân các tòa nhà cao tầng. Nó nằm trong tâm hồn người phụ nữ sau sinh - nơi chỉ cần một bàn tay kịp đưa ra, sự lắng nghe đủ dịu dàng, cũng có thể giữ lại cả một cuộc đời. Và như thế chính là giữ lại tuổi thơ bình yên cho một đứa trẻ, giữ lại hơi ấm cho một gia đình, giữ lại ánh sáng cho cả một mái nhà tưởng chừng đang lặng lẽ chìm vào bóng tối…