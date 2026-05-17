London bùng nổ biểu tình kép, Thủ tướng Starmer gánh thêm áp lực

TPO - Hàng chục nghìn người đã tuần hành qua trung tâm thủ đô London của nước Anh trong 2 phong trào riêng biệt. 4.000 cảnh sát được triển khai trong chiến dịch đảm bảo trật tự công cộng lớn nhất trong nhiều năm qua.

Hình ảnh cuộc tuần hành ở trung tâm thủ đô London, Anh, ngày 16/5. (Ảnh: Reuters)

Ngày 16/5, một cuộc biểu tình quy mô lớn diễn ra để phản đối tình trạng nhập cư mà những người tham gia gọi là “mối đe dọa Hồi giáo đối với bản sắc Anh. Cuộc biểu tình thứ 2 ủng hộ người Palestine. Giới chức ước tính số người tham gia lên tới hơn 80.000 người.

Cảnh sát triển khai 4.000 sĩ quan, bao gồm lực lượng tăng cường từ ngoài thủ đô, tuyên bố sử dụng “các quyền hạn một cách cứng rắn nhất có thể”, trong chiến dịch đảm bảo trật tự công cộng mà họ gọi là lớn nhất trong nhiều năm qua.

Đến chiều tối, sau khi cả 2 cuộc tuần hành kết thúc, cảnh sát cho biết đã bắt giữ 43 người với nhiều cáo buộc khác nhau.

Thủ tướng Keir Starmer chỉ trích ban tổ chức cuộc tuần hành “Unite the Kingdom” đang “gieo rắc hận thù và chia rẽ”.

Phong trào tuần hành được tổ chức bởi nhà hoạt động chống Hồi giáo Stephen Yaxley-Lennon, còn gọi là Tommy Robinson. Chính phủ Anh đã cấm 11 người bị coi là “những phần tử cực hữu nước ngoài” nhập cảnh để phát biểu tại cuộc biểu tình.

Cuộc biểu tình do Robinson dẫn đầu hồi tháng 9/2025 đã thu hút khoảng 150.000 người, và có video phát biểu của tỷ phú công nghệ Elon Musk. Các vụ xô xát khi đó khiến 26 cảnh sát bị thương, trong đó có 4 người bị thương nặng.

Lần này, đám đông ủng hộ Robinson tập trung ở trung tâm London, chủ yếu vẫy cờ Anh.

“Tôi nghĩ nhập cư quá mức đang gây ra rất nhiều vấn đề và làm mất sự cân bằng mong manh ở đây”, bà Allison Parr nói, đồng thời chỉ trích các chính sách môi trường nhằm đưa mức phát thải ròng về 0.

Lượng nhập cư ròng hằng năm của Anh từng lên tới gần 900.000 người trong các năm 2022 và 2023, nhưng giảm xuống khoảng 200.000 người trong năm 2025, sau khi chính phủ siết chặt quy định cấp visa lao động.

Lo ngại về nhập cư, bao gồm làn sóng người xin tị nạn vượt biển bằng thuyền nhỏ, đã ảnh hưởng tới uy tín của Thủ tướng Starmer và thúc đẩy sự trỗi dậy của đảng cánh hữu Reform UK, dù lãnh đạo đảng là ông Nigel Farage giữ khoảng cách với Robinson.

Một số người biểu tình hô vang những khẩu hiệu công kích Thủ tướng Starmer.

Ông Robinson - người từng bị kết án vì hành hung, theo dõi quấy rối và nhiều tội danh khác, phát biểu trong cuộc tuần hành: “Chúng ta đang đánh thức nước Anh vĩ đại - sự thức tỉnh văn hóa, cuộc cách mạng văn hóa, sự thức tỉnh tinh thần, tất cả đều đang diễn ra”.

Đầu năm nay, ông Robinson đã tới Mỹ, gặp một quan chức Bộ Ngoại giao và phát biểu trước những người ủng hộ về điều mà ông gọi là “mối nguy từ Hồi giáo” và “tình trạng Hồi giáo hóa nước Anh”.

Dữ liệu điều tra dân số cho thấy 6,5% dân số tại Anh và xứ Wales tự nhận là người Hồi giáo năm 2021, tăng từ mức 4,9% năm 2011.

Trong số những người xuất hiện trên sân khấu chính có 3 phụ nữ Pháp thuộc nhóm nữ quyền chống nhập cư Nemesis. Họ đội khăn che mặt kiểu Hồi giáo, kích động tiếng la ó từ đám đông trước khi tháo khăn giữa tiếng reo hò, rồi phát biểu ngắn chỉ trích người Hồi giáo và vấn đề nhập cư. Sau đó, một nghệ sĩ cello biểu diễn với những lát thịt xông khói sống vắt trên vai.

Ở khu vực gần đó, những người biểu tình mang cờ Palestine và biểu ngữ kêu gọi chấm dứt xung đột tại Dải Gaza. Cuộc tuần hành diễn ra nhân Ngày Nakba - tưởng niệm sự kiện người Palestine mất đất trong cuộc chiến năm 1948. “Nakba” trong tiếng Ả-rập nghĩa là “thảm họa”.

London gần đây chứng kiến hàng loạt vụ phóng hỏa nhằm vào các địa điểm của người Do Thái, mới nhất là vụ 2 người đàn ông Do Thái bị đâm vào tháng trước.

Cảnh sát cho biết các cuộc tuần hành lớn ủng hộ Palestine khiến nhiều người Do Thái cảm thấy quá sợ hãi để tới trung tâm London. Một số người biểu tình hô khẩu hiệu chống quân đội Israel.