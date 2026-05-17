Khởi tố người đàn ông đánh shipper chảy máu mũi ở TPHCM

An Yên

TPO - Người đàn ông 55 tuổi ở phường Rạch Dừa (TPHCM) bị khởi tố sau vụ hành hung shipper chảy máu mũi vì mâu thuẫn kiểm tra đơn hàng là tông đơ cạo lông chó.

Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã khởi tố bị can Nguyễn Duy Tấn (55 tuổi, ngụ phường Rạch Dừa) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

img-9417.jpg
Bị can Nguyễn Duy Tấn tại cơ quan công an. Ánh: Công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, khoảng 14 giờ 30 ngày 10/5, anh Đ.T.C. (35 tuổi, trú phường Rạch Dừa) đến giao đơn hàng là tông đơ cạo lông chó cho ông Nguyễn Duy Tấn tại nhà riêng trên đường Nguyễn Sáng.

Trong lúc nhận hàng, do cho rằng sản phẩm không đúng mẫu đã đặt, ông Tấn yêu cầu mở hộp để kiểm tra và thử sử dụng. Tuy nhiên, anh C. không đồng ý, đồng thời hướng dẫn liên hệ đơn vị bán hàng để phản ánh hoặc thực hiện thủ tục đổi, trả theo quy định vì shipper không có thẩm quyền xử lý.

Khi anh C. quay lại xe để rời đi, ông Tấn bất ngờ dùng tay đánh vào mặt khiến nam shipper chảy máu mũi. Toàn bộ vụ việc được người dân ghi lại, đăng tải lên mạng xã hội và thu hút sự quan tâm dư luận.

Từ phản ánh của dư luận, Công an phường Rạch Dừa đã mời những người liên quan lên làm việc, lấy lời khai và thu thập tài liệu để phục vụ điều tra, xử lý theo quy định.

