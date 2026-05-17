Iran sắp công bố cơ chế mới cho eo biển Hormuz

TPO - Quan chức cấp cao Iran cho biết nước này đã xây dựng cơ chế mới nhằm kiểm soát hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz thông qua các "tuyến đường được chỉ định", đồng thời sẽ thu phí đối với những dịch vụ chuyên biệt được cung cấp tại khu vực này.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X hôm thứ Bảy (16/5), Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran Ebrahim Azizi cho biết cơ chế mới được xây dựng dựa trên chủ quyền quốc gia của Iran và nhằm bảo đảm an ninh thương mại quốc tế.

"Trong khuôn khổ chủ quyền quốc gia và bảo đảm an ninh thương mại quốc tế, Iran đã chuẩn bị một cơ chế chuyên nghiệp để quản lý giao thông tại eo biển Hormuz theo tuyến đường được chỉ định và cơ chế này sẽ sớm được công bố", ông Azizi viết.

Ông nhắc lại chính sách của Iran về việc cho phép các tàu hợp tác với Tehran đi qua tuyến đường thủy chiến lược và lệnh cấm đối với các quốc gia thù địch dựa trên cơ chế mới.

"Trong quá trình này, chỉ có các tàu thương mại và các bên hợp tác với Iran mới được hưởng lợi", ông nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran cũng cho biết tuyến đường sẽ đóng cửa đối với các bên liên quan đến "Dự án tự do", đồng thời xác nhận Iran sẽ thu các khoản phí cần thiết cho những dịch vụ chuyên biệt được cung cấp trong khuôn khổ cơ chế mới.

Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Nikzad tuyên bố Tehran sẽ không từ bỏ "các quyền vốn có" tại eo biển Hormuz. Ông cho biết Quốc hội Iran đang chuẩn bị thông qua một đạo luật mới nhằm thiết lập cơ chế pháp lý mới cho tuyến hàng hải chiến lược này, trên cơ sở vừa đáp ứng lợi ích của Iran vừa phù hợp với luật pháp quốc tế và quyền lợi của các nước láng giềng.

Theo dự thảo luật được đề cập, các tàu liên quan đến Israel sẽ không được phép đi qua eo biển Hormuz trong bất kỳ trường hợp nào. Tehran cũng tuyên bố các quốc gia bị xem là thù địch, đặc biệt là Mỹ, sẽ không được phép sử dụng tuyến đường thủy này.

Iran cảnh báo các nước Ả Rập vùng Vịnh

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, cố vấn cấp cao của Lãnh tụ Hồi giáo, ông Mohammad Mokhber cảnh báo các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh về việc tiếp tục hợp tác quân sự với Mỹ.

Ông Mokhber cho rằng Iran từ lâu coi các nước láng giềng Ả Rập tại vùng Vịnh là "bạn bè và anh em", nhưng những nước này lại lựa chọn liên minh với kẻ thù của Iran, ám chỉ Mỹ và Israel.

Ông cáo buộc một số quốc gia trong khu vực đã cho phép lực lượng Mỹ sử dụng lãnh thổ của họ làm căn cứ quân sự, đồng thời cảnh báo sự kiềm chế của Tehran "không phải là vĩnh viễn".

"Phản ứng của Cộng hòa Hồi giáo Iran đối với các cứ điểm do Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) thuê trong cuộc chiến gần đây không mang tính quyết định, nhưng sự kiềm chế này chắc chắn không phải là vĩnh viễn", ông nhấn mạnh.

Iran đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ quân sự Mỹ tại khu vực vùng Vịnh để đáp trả các hành động quân sự của Mỹ và Israel, trước khi tạm dừng theo thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi đầu tháng Tư.

Các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư, đặc biệt là Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã hứng chịu phần lớn các cuộc tấn công của Iran trong cuộc xung đột do Mỹ và Israel tiến hành.