Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Miu Lê bị khởi tố, công ty quản lý lên tiếng

Đỗ Quyên

TPO - Công ty quản lý của Miu Lê lên tiếng sau khi nữ ca sĩ bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan vụ án “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Ngày 16/5, công ty quản lý của Miu Lê cho biết đã nhận được thông tin chính thức từ cơ quan chức năng về diễn biến mới vụ án liên quan đến nghệ sĩ do đơn vị quản lý.

Theo đó, sau quá trình củng cố chứng cứ và mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời áp dụng biện pháp tạm giam đối với Lê Ánh Nhật (ca sĩ Miu Lê) về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

“Việc cơ quan chức năng thay đổi quyết định từ không khởi tố sang khởi tố và bắt tạm giam cho thấy tính chất phức tạp của vụ việc. Dù vô cùng đáng tiếc, chúng tôi hoàn toàn tôn trọng quá trình thực thi pháp luật của Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng”, phía công ty quản lý nêu.

miu-le-4.jpg
Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với ca sĩ Miu Lê.

KIM Entertainment khẳng định quan điểm nhất quán là thượng tôn pháp luật, không bao che cho bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào. Đồng thời, công ty cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo đúng quy định.

Công ty quản lý cũng gửi lời xin lỗi tới khán giả vì “những thông tin liên tiếp trong ngày qua đã gây ra sự hoang mang và thất vọng tột cùng cho khán giả, cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng đến cộng đồng”.

“KIM Entertainment xin một lần nữa nhận trách nhiệm sâu sắc trong công tác quản lý nghệ sĩ và gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến toàn thể quý vị vì sự việc đáng tiếc này”, thông báo viết.

Như Tiền Phong đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Ánh Nhật (SN 1990, ca sĩ Miu Lê) cùng Vũ Khương An về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra, Trần Minh Trang bị khởi tố về hành vi Không tố giác tội phạm.

Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Đức Phong và Vũ Thái Nam về các tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy, khởi tố Đoàn Thị Thúy An về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo điều tra ban đầu, từ ngày 7-9/5, An mời bạn là ca sĩ Miu Lê, Khương An, Đức Phong và Minh Trang xuống cơ sở lưu trú TiTi Beach tại bãi tắm Tùng Thu, Cát Bà chơi. Phong đã rủ thêm Vũ Thái Nam đi cùng và chuẩn bị trước ma túy tổng hợp (nước vui, ketamine) để cả nhóm sử dụng.

Tại đây, nhóm bị cáo buộc tổ chức sử dụng ma túy tổng hợp gồm “nước vui” và ketamine xuyên đêm.

Rạng sáng 10/5, lực lượng công an kiểm tra, phát hiện nhiều vật chứng liên quan ma túy tại hiện trường. Kết quả xét nghiệm cho thấy cả 6 người có mặt đều dương tính với chất ma túy.

Đỗ Quyên
#Miu Lê #ma túy #khởi tố #công ty quản lý #xin lỗi

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe