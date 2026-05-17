Miu Lê bị khởi tố, công ty quản lý lên tiếng

TPO - Công ty quản lý của Miu Lê lên tiếng sau khi nữ ca sĩ bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan vụ án “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Ngày 16/5, công ty quản lý của Miu Lê cho biết đã nhận được thông tin chính thức từ cơ quan chức năng về diễn biến mới vụ án liên quan đến nghệ sĩ do đơn vị quản lý.

Theo đó, sau quá trình củng cố chứng cứ và mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời áp dụng biện pháp tạm giam đối với Lê Ánh Nhật (ca sĩ Miu Lê) về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

“Việc cơ quan chức năng thay đổi quyết định từ không khởi tố sang khởi tố và bắt tạm giam cho thấy tính chất phức tạp của vụ việc. Dù vô cùng đáng tiếc, chúng tôi hoàn toàn tôn trọng quá trình thực thi pháp luật của Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng”, phía công ty quản lý nêu.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với ca sĩ Miu Lê.

KIM Entertainment khẳng định quan điểm nhất quán là thượng tôn pháp luật, không bao che cho bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào. Đồng thời, công ty cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo đúng quy định.

Công ty quản lý cũng gửi lời xin lỗi tới khán giả vì “những thông tin liên tiếp trong ngày qua đã gây ra sự hoang mang và thất vọng tột cùng cho khán giả, cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng đến cộng đồng”.

“KIM Entertainment xin một lần nữa nhận trách nhiệm sâu sắc trong công tác quản lý nghệ sĩ và gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến toàn thể quý vị vì sự việc đáng tiếc này”, thông báo viết.

Như Tiền Phong đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Ánh Nhật (SN 1990, ca sĩ Miu Lê) cùng Vũ Khương An về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra, Trần Minh Trang bị khởi tố về hành vi Không tố giác tội phạm.

Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Đức Phong và Vũ Thái Nam về các tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy, khởi tố Đoàn Thị Thúy An về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo điều tra ban đầu, từ ngày 7-9/5, An mời bạn là ca sĩ Miu Lê, Khương An, Đức Phong và Minh Trang xuống cơ sở lưu trú TiTi Beach tại bãi tắm Tùng Thu, Cát Bà chơi. Phong đã rủ thêm Vũ Thái Nam đi cùng và chuẩn bị trước ma túy tổng hợp (nước vui, ketamine) để cả nhóm sử dụng.

Tại đây, nhóm bị cáo buộc tổ chức sử dụng ma túy tổng hợp gồm “nước vui” và ketamine xuyên đêm.

Rạng sáng 10/5, lực lượng công an kiểm tra, phát hiện nhiều vật chứng liên quan ma túy tại hiện trường. Kết quả xét nghiệm cho thấy cả 6 người có mặt đều dương tính với chất ma túy.