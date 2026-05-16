Gần 70 nghệ sĩ châu Á đến Việt Nam

TPO - Giải thưởng Truyền hình châu Á (Asian Television Awards - ATA) sẽ trở lại TPHCM vào tháng 11 sau lần đầu tổ chức tại Việt Nam năm 2024. Sự kiện được ví như “Asian Emmys” đánh dấu thêm một bước hiện diện của thị trường giải trí Việt Nam trên bản đồ khu vực, nối dài dấu ấn của nghệ sĩ Việt tại ATA trong nhiều năm qua.

Lễ trao giải tuổi đời 30 năm trở lại Việt Nam

Tối 15/5, các đơn vị liên quan ký kết cùng sở hữu Giải thưởng Truyền hình châu Á (Asian Television Awards - ATA) nhằm đưa lễ trao giải này trở lại Việt Nam vào tháng 11. Chương trình sẽ được phát sóng trực tiếp trên nhiều nền tảng mạng xã hội cũng như hệ thống truyền hình của hơn 10 quốc gia châu Á.

Asian Television Awards - Giải thưởng Truyền hình châu Á - được thành lập từ năm 1996, là một trong những giải thưởng lâu đời và có quy mô lớn của ngành truyền hình, nội dung số châu Á. Giải thưởng hiện có 66 hạng mục, trải dài từ tin tức, phim tài liệu, thiếu nhi, hoạt hình, chính kịch, giải trí cho tới kỹ thuật số và các hạng mục kỹ thuật sản xuất. Mỗi năm, ATA thu hút hơn 1.000 đề cử từ nhiều quốc gia với hội đồng giám khảo gồm khoảng 70 chuyên gia truyền hình đến từ 10 nước trong khu vực.

Không chỉ là nơi vinh danh các chương trình truyền hình xuất sắc, ATA nhiều năm qua còn được xem như Asian Emmys nhờ quy tụ nhiều đài truyền hình, nền tảng streaming và nhà sản xuất nội dung lớn tại châu Á. Trong lịch sử hơn ba thập niên, giải thưởng từng ghi nhận sự góp mặt của các đơn vị quốc tế như Netflix, Disney+, HBO Asia cùng nhiều tác phẩm nổi bật từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc hay Thái Lan.

K-ICM và Văn Mai Hương mang về chiến thắng cho nhạc Việt với MV Chim quý trong lồng ở ATA 2022.

Đây không phải lần đầu ATA đến Việt Nam. Mùa giải lần thứ 28 được tổ chức tại Nhà hát Hòa Bình (TPHCM) vào tháng 1/2024, đánh dấu lần đầu lễ trao giải diễn ra trực tiếp tại Việt Nam sau nhiều năm luân phiên ở Singapore, Malaysia hay Philippines.

Việc ATA tiếp tục chọn TPHCM làm địa điểm tổ chức mùa giải mới cho thấy Việt Nam ngày càng được chú ý trên bản đồ giải trí khu vực, đặc biệt trong bối cảnh concert, chương trình thực tế, nền tảng livestream và cộng đồng fandom trong nước phát triển mạnh vài năm gần đây.

Trong khuôn khổ hợp tác lần này, TOP Group đồng thời trở thành đơn vị độc quyền triển khai ATA Livestream tại Việt Nam. Đây là sân chơi dành cho nghệ sĩ trẻ và nhà sáng tạo nội dung hoạt động trên nền tảng số, hướng đến việc tìm kiếm bốn đại diện Việt Nam tham gia hạng mục “New Talent” tại Jupiter Music Awards 2026.

Dự án hợp tác với Asian Television Awards và Jupiter Music Awards không chỉ mang đến sân chơi mới cho nghệ sĩ trẻ Việt Nam mà còn mở ra cơ hội để Việt Nam trở thành một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái giải trí châu Á.

Đơn vị của Việt Nam cũng độc quyền vận hành cổng bình chọn dành cho nghệ sĩ Việt Nam tham gia Jupiter Music Awards. Các nghệ sĩ có sản phẩm âm nhạc phát hành trong khoảng từ ngày 1 đến 15/7 đủ điều kiện đăng ký tham gia hệ thống đề cử và bình chọn của mùa giải 2026.

Jupiter Music Awards 2025 ghi nhận hơn 90 triệu lượt bình chọn toàn cầu với khoảng 550 nghệ sĩ tham gia từ gần 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam hiện nằm trong nhóm thị trường có cộng đồng người hâm mộ hoạt động tích cực nhất ngoài Trung Quốc, chiếm khoảng 10,8% lượng bình chọn quốc tế.

Dấu ấn nghệ sĩ Việt tại Giải thưởng Truyền hình châu Á

Trong nhiều năm qua, Asian Television Awards ghi nhận không ít dấu ấn của nghệ sĩ và các sản phẩm giải trí Việt Nam.

Năm 2021, Jack trở thành nghệ sĩ Việt đầu tiên chiến thắng tại ATA khi MV Hoa hải đường nhận giải Best Music Video ở mùa giải lần thứ 25. Một năm sau, K-ICM và Văn Mai Hương tiếp tục mang về chiến thắng cho nhạc Việt với MV Chim quý trong lồng, giúp Việt Nam có hai năm liên tiếp được xướng tên ở hạng mục video âm nhạc xuất sắc.

Ở mùa giải ATA lần thứ 24 tổ chức tại Philippines, Việt Nam lần đầu có các đại diện chính thức tham gia tranh giải thông qua những tác phẩm thắng giải Ngôi Sao Xanh 2018. Web drama Ai chết giơ tay của Huỳnh Lập từng góp mặt ở hạng mục Best Digital Fiction Programme Series, diễn viên Phi Huyền Trang được đề cử Best Actress in A Supporting Role với vai diễn trong phim Hoa hồng thép.

Không chỉ có đề cử và giải thưởng, nhiều nghệ sĩ Việt từng xuất hiện trên sân khấu ATA với vai trò khách mời, người trao giải hoặc nghệ sĩ biểu diễn.

Hoàng Yến Chibi là một trong những nghệ sĩ để lại nhiều dấu ấn tại sự kiện này. Cô từng tham gia trao giải cho nữ diễn viên Kim Nam Joo của Hàn Quốc ở mùa giải ATA lần thứ 23, đồng thời là nghệ sĩ Việt biểu diễn tại lễ trao giải ATA lần thứ 24 ở Philippines.

Nhiều sao Việt gây chú ý tại Giải thưởng Truyền hình châu Á.

Ở ATA lần thứ 23 tổ chức tại Malaysia, Trọng Hiếu là giọng ca Việt Nam duy nhất tham gia biểu diễn trên sân khấu chính của chương trình.

Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ Việt cũng từng xuất hiện trên thảm đỏ ATA qua các mùa giải như Jun Vũ, Gil Lê, Liên Bỉnh Phát, Hoàng Yến Chibi hay Ngọc Thanh Tâm.

Khi ATA lần thứ 28 tổ chức tại TPHCM năm 2024, sự kiện thu hút đông đảo nghệ sĩ trong nước và quốc tế tham dự, tạo nên một trong những hoạt động giao lưu giải trí khu vực đáng chú ý tại Việt Nam thời điểm đó.

Ngoài nghệ sĩ biểu diễn, một số gương mặt Việt Nam còn đảm nhận vai trò trao giải trên sân khấu quốc tế của ATA. Võ Đăng Khoa và HuyMe từng đại diện Việt Nam xuất hiện trên sân khấu trao cúp cho các hạng mục tại mùa giải lần thứ 24.

Sự hiện diện ngày càng nhiều của nghệ sĩ Việt tại Asian Television Awards phản ánh xu hướng hội nhập mạnh hơn của ngành giải trí trong nước với thị trường khu vực. Tuy nhiên, bên cạnh lợi thế về cộng đồng người hâm mộ và sức mạnh bình chọn trực tuyến, thách thức của nghệ sĩ Việt vẫn nằm ở việc tạo ra những sản phẩm âm nhạc và nội dung có khả năng lan tỏa rộng hơn trên thị trường quốc tế.