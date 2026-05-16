Hơn 40 cặp VĐV tranh tài tại Vietnam Padel Open 2026

TPO - Giải Vietnam Padel Open - Cúp Heineken 2026 lần thứ nhất khởi tranh sáng 16/5 tại TPHCM, quy tụ hơn 40 cặp vận động viên trong và ngoài nước tranh tài ở 7 nội dung thi đấu. Giải đấu được kỳ vọng góp phần thúc đẩy quá trình phát triển và chuyên nghiệp hóa bộ môn padel tại Việt Nam.

Giải Vietnam Padel Open - Cúp Heineken 2026 lần thứ nhất khởi tranh sáng 16/5 tại cụm sân Vietpadel Country Club (TPHCM). Cuộc thi do Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF) tổ chức.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Quần vợt Việt Nam - cho biết thông qua giải đấu, VTF mong muốn lan tỏa tinh thần thể thao năng động, văn minh, đồng thời hướng tới mục tiêu tuyển chọn và đánh giá lực lượng vận động viên tiềm năng cho đội tuyển padel Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho ASIAD 2026 và các đấu trường quốc tế trong tương lai.

Ông Sơn nói thêm với sự đồng hành của các nhà tài trợ và đối tác cùng cộng đồng người chơi, padel được kỳ vọng tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những môn thể thao phong trào hấp dẫn và chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Các vận động viên chuẩn bị bước vào tranh tài.

Giải đấu diễn ra trong hai ngày 16-17/5, hướng tới xây dựng sân chơi hiện đại, chuyên nghiệp cho cộng đồng yêu thể thao và người chơi padel tại Việt Nam. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 71 triệu đồng, cùng nhiều sản phẩm quà tặng dành cho vận động viên và người tham dự.

Đây là giải padel cấp độ quốc gia thứ hai do VTF tổ chức kể từ năm 2025. Theo kế hoạch, trong năm nay, VTF phối hợp cùng Heineken Việt Nam tổ chức 4 giải padel cấp độ quốc gia trên toàn quốc, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị nhằm thúc đẩy phong trào padel tại Việt Nam.

Ban tổ chức cho biết chuỗi giải đấu không chỉ hướng tới yếu tố chuyên môn mà còn góp phần xây dựng kết nối xã hội, lan tỏa phong cách sống năng động và cân bằng trong cộng đồng người chơi thể thao.

40 cặp vận động viên trong và ngoài nước tham gia tranh tài.

Giải đấu năm nay quy tụ khoảng 40 cặp vận động viên trong nước và quốc tế đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam tham gia tranh tài ở 7 nội dung gồm: đôi nam Open, đôi nữ Open, đôi nam Amateur, đôi nam Semi-Amateur, đôi nam - nữ Semi-Amateur, đôi nữ Semi-Amateur và đôi Newbie.

Nhiều tay vợt chất lượng góp mặt tại giải như Trần Tiến Thịnh (Quân đội) - hạng 453, Johnny Bảo (Vietpadel) - hạng 371, Phong Lê (Vietpadel) - hạng 497…

Các trận đấu diễn ra sôi nổi với nhiều pha bóng tốc độ cao, những màn phối hợp kỹ thuật đẹp mắt, thu hút đông đảo khán giả theo dõi và cổ vũ. Ban tổ chức đánh giá tinh thần thi đấu fair-play cùng sự cống hiến của các vận động viên đã góp phần tạo nên bầu không khí cạnh tranh hấp dẫn và giàu cảm xúc cho giải đấu.

Vietnam Padel Open - Cúp Heineken 2026 được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy quá trình phát triển và chuyên nghiệp hóa bộ môn padel tại Việt Nam, hướng tới mục tiêu hội nhập quốc tế và chinh phục các đấu trường lớn trong tương lai.