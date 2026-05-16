Xem trực tiếp tứ kết U17 Việt Nam vs U17 Australia trên kênh nào, ở đâu?

Trận thư hùng giữa U17 Việt Nam và U17 Australia diễn ra vào lúc 00h00 ngày 17/5/2026 hứa hẹn sẽ là một trong những màn chạm trán kịch tính nhất tại vòng tứ kết giải U17 châu Á năm nay. Cuộc đối đầu này không chỉ mang ý nghĩa tranh vé vào bán kết mà còn là cơ hội để các cầu thủ trẻ khẳng định bản lĩnh tại đấu trường châu lục.

U17 Việt Nam đang trải qua một giải đấu có thể nói là mang tính lịch sử. Điểm nhấn lớn nhất là chiến thắng lội ngược dòng ngoạn mục 3-2 trước U17 UAE ở lượt trận cuối vòng bảng. Thành quả này giúp thầy trò HLV Cristiano Roland hiên ngang tiến vào tứ kết với ngôi nhất bảng, đồng thời giúp U17 Việt Nam lần đầu tiên giành vé tham dự FIFA U17 World Cup 2026.

Trong khi đó, U17 Australia bước vào vòng đấu loại trực tiếp với phong độ chưa thực sự thuyết phục. Họ chỉ xếp thứ 2 bảng D do thua U17 Uzbekistan 0-2. Đặc biệt, đội bóng xứ chuột túi hẳn vẫn chưa thể quên thất bại 1-2 trước chính U17 Việt Nam ở trận bán kết giải U17 Đông Nam Á diễn ra hồi cuối tháng 4 vừa qua.

Điểm mạnh lớn nhất của U17 Australia là thể hình, thể lực vượt trội cùng lối đá giàu sức mạnh. Đội bóng áo vàng thường ưu tiên các pha bóng bổng, tranh chấp tay đôi và những đường chuyền dài xuyên tuyến. Tuy nhiên, hàng thủ của họ thường bộc lộ sự lúng túng khi phải đối mặt với các đội bóng có khả năng pressing tầm cao và chơi ban bật nhỏ. Các hậu vệ của U17 Australia còn vụng về, dễ bị qua mặt.

Bên kia chiến tuyến, các học trò của HLV Cristiano Roland ghi dấu ấn bằng sự kỷ luật, khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh và kỹ thuật cá nhân tốt. Khả năng càn lướt và dứt điểm sắc bén của những nhân tố trên hàng công như Nguyễn Lực, Mạnh Cường hay Văn Dương sẽ là chìa khóa để trừng phạt sai lầm của đối thủ. Dù vậy, bài toán không chiến và duy trì nền tảng thể lực trong suốt 90 phút vẫn là thử thách lớn nhất.

Toàn bộ các trận đấu của U17 Việt Nam tại giải vô địch châu Á 2026 được trực tiếp tại TV360. Trận đấu tối nay sẽ được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng của TV360 gồm website và app.