Watkins rực sáng với cú đúp, Aston Villa hạ Liverpool, giành vé Champions League

TPO - Cú đúp của Ollie Watkins giúp Aston Villa đánh bại Liverpool với tỷ số 4-2 ở vòng 37 Premier League, qua đó chính thức giành quyền dự Champions League mùa tới và khiến cuộc đua top 4 trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Ngay từ đầu trận, Liverpool kiểm soát bóng tốt hơn và tạo ra nhiều sức ép. Tuy nhiên, Aston Villa mới là đội tận dụng cơ hội hiệu quả hơn.

Phút 42, Lucas Digne tung đường chuyền mở biên thuận lợi để Morgan Rogers băng xuống bên cánh trái trước khi dứt điểm kỹ thuật vào góc xa, mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà.

Sang hiệp hai, Liverpool nhanh chóng tìm được bàn gỡ ở phút 52. Từ quả đá phạt của Dominik Szoboszlai, trung vệ đội trưởng Virgil van Dijk bật cao đánh đầu cận thành, quân bình tỷ số 1-1.

Đội khách ngay sau đó suýt vượt lên dẫn trước khi tài năng trẻ 17 tuổi Rio Ngumoha tung cú sút dội cột dọc từ ngoài vòng cấm.

Tuy nhiên, bước ngoặt trận đấu đến từ sai lầm của Szoboszlai. Tiền vệ người Hungary trượt chân ở khu vực giữa sân, tạo điều kiện để Watkins băng xuống ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Villa.

Sự hưng phấn giúp đội chủ nhà chơi ngày càng thăng hoa. Emiliano Buendia tiếp tục khiến hàng thủ Liverpool chao đảo với cú cứa lòng đưa bóng dội cột dọc, trước khi Watkins hoàn tất cú đúp bằng pha đá bồi cận thành ở phút 73.

Đây là bàn thắng thứ 6 của Watkins trong bảy trận gần nhất tại Premier League. Anh liên tục khiến hàng phòng ngự Liverpool chao đảo mỗi khi Villa tăng tốc tấn công.

Đến phút 89, đội trưởng John McGinn khép lại ngày thi đấu hoàn hảo cho Villa bằng cú sút xa đẹp mắt nâng tỷ số lên 4-1.

Những nỗ lực muộn màng chỉ giúp Liverpool có thêm bàn thắng danh dự khi Van Dijk đánh đầu rút ngắn cách biệt xuống còn 2-4 ở thời gian bù giờ.

Chiến thắng quan trọng trên sân Villa Park giúp đoàn quân của HLV Unai Emery vươn lên vị trí thứ tư với 62 điểm sau 37 trận. Trong khi đó, Liverpool đứng thứ 5, kém Villa ba điểm và vẫn chưa chắc chắn có vé dự Champions League mùa tới.

Trong khi Villa bùng nổ ở giai đoạn quyết định, Liverpool tiếp tục sa sút đáng báo động. Đội bóng vùng Merseyside đã thua tới 12 trận ở mùa giải năm nay và chỉ giành được 1 điểm trong 3 vòng gần nhất, qua đó đứng trước nguy cơ bị các đối thủ phía sau như Bournemouth hay Brighton vượt mặt trong cuộc đua giành vé dự Champions League.

Sau trận đấu, đội trưởng McGinn dành nhiều lời khen cho Watkins, người đang có phong độ bùng nổ đúng thời điểm quan trọng nhất mùa giải.

“Cậu ấy rõ ràng đã thất vọng khi không được triệu tập lên tuyển Anh hồi tháng 3. Nhưng điều đó tạo thêm động lực và Watkins đã phản ứng theo cách tuyệt vời nhất", McGinn chia sẻ sau trận. “Chúng tôi rất may mắn khi có cậu ấy. Những gì Watkins làm cho CLB trong vài mùa gần đây thực sự không thể tin nổi".

Chiến thắng trước Liverpool không chỉ giúp Aston Villa hoàn thành mục tiêu trở lại Champions League mà còn tạo cú hích tinh thần cực lớn trước trận chung kết Europa League gặp SC Freiburg tại Istanbul vào giữa tuần tới. Đoàn quân của Unai Emery giờ đang đứng trước cơ hội khép lại mùa giải bằng một danh hiệu châu Âu lịch sử.