Shakira hô vang tên Messi, Ronaldo trong 'siêu phẩm' World Cup 2026

Trọng Đạt

TPO - Ngôi sao âm nhạc người Colombia Shakira cùng nghệ sĩ nổi tiếng người Nigeria Burna Boy ngày 14/5 đã cho ra mắt phiên bản đầy đủ ca khúc “Dai Dai”, bài hát chính thức của FIFA World Cup 2026.

ap26134660049716.jpg

“Dai Dai” (tạm dịch: “Tiến lên, tiến lên”) nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ toàn cầu nhờ sự hòa quyện giữa hai thế giới âm nhạc: Latin sôi động của Shakira và Afrobeats giàu nhịp điệu của Burna Boy. Sự kết hợp này tạo nên một bản nhạc đa ngôn ngữ, mang đậm tinh thần toàn cầu mà FIFA hướng tới.

“Dai Dai, với sự kết hợp giữa Shakira và Burna Boy, mang đến sự hòa quyện của âm thanh và nguồn năng lượng toàn cầu, tạo nên một màn tôn vinh sôi động dành cho bóng đá, văn hóa và tinh thần đoàn kết", FIFA đánh giá.

Trong ca khúc, hai nghệ sĩ đã nhắc đến hàng loạt đội tuyển góp mặt tại World Cup 2026 như Brazil, Uruguay, Argentina, Colombia, Mexico, Nhật Bản, Hàn Quốc và Hà Lan. Bên cạnh đó, nhiều huyền thoại và ngôi sao bóng đá qua các thế hệ cũng được xướng tên, gồm Pelé, Diego Maradona, Paolo Maldini, Romário, Cristiano Ronaldo, Carlos Valderrama (El Pibe), Andrés Iniesta, David Beckham, Kaká, Lionel Messi, Kylian Mbappé và Mohamed Salah.

ap26126543656057.jpg

Sau phần điệp khúc mở màn, Shakira và Burna Boy lần lượt đảm nhận các đoạn solo, tạo nên màn đối đáp giàu năng lượng trước khi hòa giọng trong các đoạn song ca cao trào, nhấn mạnh thông điệp kết nối toàn cầu của giải đấu.

Trước đó, FIFA xác nhận Shakira sẽ biểu diễn giữa giờ nghỉ hai hiệp trong trận chung kết World Cup 2026 diễn ra ngày 19/7 tại sân vận động MetLife (Mỹ), cùng Madonna và BTS. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup xuất hiện một chương trình giữa trận đấu với thời lượng dự kiến khoảng 11 phút.

Shakira không phải cái tên xa lạ với các kỳ World Cup. Ca khúc “Waka Waka (This Time for Africa)” tại World Cup 2010 ở Nam Phi đến nay vẫn được xem là một trong những bài hát biểu tượng của giải đấu. Cô cũng từng góp mặt với “Hips Don’t Lie” tại World Cup 2006 ở Đức và “La La La” tại World Cup 2014 ở Brazil.

Với “Dai Dai”, nữ ca sĩ người Colombia tiếp tục được kỳ vọng tạo nên một dấu ấn mới trong sự giao thoa giữa âm nhạc và bóng đá toàn cầu.

World Cup 2026 sẽ được đồng tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico, diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7.

