Pháp công bố đội hình dự World Cup 2026: Ngôi sao Real Madrid bị loại

Camavinga vắng mặt.

Huấn luyện viên Didier Deschamps vừa chính thức công bố danh sách 26 cầu thủ Pháp tham dự kỳ World Cup mùa hè này. Hai siêu sao Kylian Mbappe và Ousmane Dembele sẽ lĩnh xướng hàng công đầy sao của "Gà trống Gô-loa". Đây là giải đấu lớn cuối cùng của ông Deschamps trên cương vị thuyền trưởng, đánh dấu một kỷ nguyên đầy thành công của bóng đá Pháp.

Tiền đạo Kylian Mbappe dự kiến sẽ đeo băng đội trưởng bất chấp những lo ngại về chấn thương đùi gần đây. Với 56 bàn thắng, anh hiện chỉ kém kỷ lục của Olivier Giroud đúng một pha lập công. Trong khi đó, Ousmane Dembele bước vào giải đấu với tư thế của đương kim Quả bóng Vàng sau mùa giải rực rỡ cùng PSG.

Sự góp mặt của các tài năng trẻ như Michael Olise (Bayern Munich) và Desire Doue (PSG) hứa hẹn mang lại luồng gió mới cho hàng công. Tại tuyến giữa và hàng thủ, Deschamps tin dùng các ngôi sao đang thi đấu tại Ngoại hạng Anh như Rayan Cherki và William Saliba. Đội hình năm nay chỉ còn lại bốn cái tên từng lên đỉnh thế giới vào năm 2018 là Mbappe, Dembele, Lucas Hernandez và N'Golo Kante.

Tuy nhiên, danh sách này cũng gây ra nhiều tranh cãi khi thiếu vắng một số gương mặt quen thuộc. Eduardo Camavinga và Randal Kolo Muani đều bị gạch tên dù từng đóng vai trò quan trọng tại World Cup 2022. Ngoài ra, tiền đạo Hugo Ekitike của Liverpool cũng buộc phải vắng mặt đáng tiếc do chấn thương gót chân nghiêm trọng vào tháng 4 vừa qua.

"Đây là một tập thể. Không nhất thiết phải gom 26 cầu thủ giỏi nhất lại là xong. Quan trọng là sự cân bằng và cách cả đội kết nối với nhau," ông Deschamps chia sẻ trên kênh truyền hình Pháp TF1.

"Tôi hiểu Camavinga thất vọng đến mức nào. Cậu ấy vừa trải qua một mùa giải khó khăn, ít được ra sân và lại gặp chấn thương. Nhưng tôi phải đưa ra quyết định để xây dựng một đội hình hoàn chỉnh nhất", HLV Deschamps tuyên bố.

Pháp sẽ bắt đầu hành trình tại bảng I gặp Senegal vào ngày 16/6, sau đó lần lượt đối đầu với Iraq và Na Uy.