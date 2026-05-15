Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Pháp công bố đội hình dự World Cup 2026: Ngôi sao Real Madrid bị loại

Hương Ly

TPO - Eduardo Camavinga không có tên trong đội hình 26 tuyển thủ Pháp dự World Cup 2026.

gettyimages-2240560662.jpg
Camavinga vắng mặt.

Huấn luyện viên Didier Deschamps vừa chính thức công bố danh sách 26 cầu thủ Pháp tham dự kỳ World Cup mùa hè này. Hai siêu sao Kylian Mbappe và Ousmane Dembele sẽ lĩnh xướng hàng công đầy sao của "Gà trống Gô-loa". Đây là giải đấu lớn cuối cùng của ông Deschamps trên cương vị thuyền trưởng, đánh dấu một kỷ nguyên đầy thành công của bóng đá Pháp.

Tiền đạo Kylian Mbappe dự kiến sẽ đeo băng đội trưởng bất chấp những lo ngại về chấn thương đùi gần đây. Với 56 bàn thắng, anh hiện chỉ kém kỷ lục của Olivier Giroud đúng một pha lập công. Trong khi đó, Ousmane Dembele bước vào giải đấu với tư thế của đương kim Quả bóng Vàng sau mùa giải rực rỡ cùng PSG.

Sự góp mặt của các tài năng trẻ như Michael Olise (Bayern Munich) và Desire Doue (PSG) hứa hẹn mang lại luồng gió mới cho hàng công. Tại tuyến giữa và hàng thủ, Deschamps tin dùng các ngôi sao đang thi đấu tại Ngoại hạng Anh như Rayan Cherki và William Saliba. Đội hình năm nay chỉ còn lại bốn cái tên từng lên đỉnh thế giới vào năm 2018 là Mbappe, Dembele, Lucas Hernandez và N'Golo Kante.

Tuy nhiên, danh sách này cũng gây ra nhiều tranh cãi khi thiếu vắng một số gương mặt quen thuộc. Eduardo Camavinga và Randal Kolo Muani đều bị gạch tên dù từng đóng vai trò quan trọng tại World Cup 2022. Ngoài ra, tiền đạo Hugo Ekitike của Liverpool cũng buộc phải vắng mặt đáng tiếc do chấn thương gót chân nghiêm trọng vào tháng 4 vừa qua.

"Đây là một tập thể. Không nhất thiết phải gom 26 cầu thủ giỏi nhất lại là xong. Quan trọng là sự cân bằng và cách cả đội kết nối với nhau," ông Deschamps chia sẻ trên kênh truyền hình Pháp TF1.

"Tôi hiểu Camavinga thất vọng đến mức nào. Cậu ấy vừa trải qua một mùa giải khó khăn, ít được ra sân và lại gặp chấn thương. Nhưng tôi phải đưa ra quyết định để xây dựng một đội hình hoàn chỉnh nhất", HLV Deschamps tuyên bố.

Pháp sẽ bắt đầu hành trình tại bảng I gặp Senegal vào ngày 16/6, sau đó lần lượt đối đầu với Iraq và Na Uy.

Đội hình tuyển Pháp dự World Cup 2026.

Thủ môn: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes)

Hậu vệ: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Paris St-Germain), Theo Hernandez (Al Hilal), Ibrahima Konate (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Kounde (Barcelona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich)

Tiền vệ: N'Golo Kante (Fenerbache), Manu Kone (Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris St-Germain)

Tiền đạo: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (Paris St-Germain), Rayan Cherki (Man City), Ousmane Dembele (Paris St-Germain), Desire Doue (Paris St-Germain), Michael Olise (Bayern Munich), Kylian Mbappe (Real Madrid), Jean-Phillipe Mateta (Crystal Palace), Marcus Thuram (Inter Milan)

Hương Ly
#Pháp #World Cup #Mbappe #Dembele #Đội hình #Deschamps #Bóng đá #tin World cup 2026 #pháp World cup 2026 #đội hình World cup 2026 #danh sách World cup 2026 #lịch World cup 2026

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe