Dẫn dắt MU nửa mùa giải, Carrick vẫn được đề cử HLV hay nhất Ngoại hạng Anh

TPO - Ban tổ chức Ngoại hạng Anh vừa công bố các ứng viên cho danh hiệu HLV xuất sắc nhất mùa giải 2025/26 gồm Michael Carrick, Keith Andrews, Andoni Iraola, Regis Le Bris, Pep Guardiola và Mikel Arteta. Trong số này, Carrick gây bất ngờ khi ông chỉ cầm quân 15 trận nhưng vẫn "chung mâm" với những HLV làm việc trọn mùa.

Trở lại Old Trafford vào giữa tháng 1/2026 để thay thế Ruben Amorim, Carrick đối mặt với một nhiệm vụ gần như không tưởng: vực dậy đội bóng đang khủng hoảng và nằm ngoài Top 10.

Dấu ấn đầu tiên và quan trọng nhất của ông chính là khả năng truyền lửa. Thay vì những thử nghiệm rườm rà, Michael Carrick mang đến sự điềm tĩnh và niềm tin. Chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Man City ngay trong những ngày đầu tiếp quản là lời khẳng định về bản sắc "Quỷ đỏ" đã quay trở lại.

Về mặt chuyên môn, Carrick đã chứng minh tư duy chiến thuật nhạy bén khi dũng cảm loại bỏ những sơ đồ cũ để quay về hệ thống 4 hậu vệ truyền thống. Ông ghi điểm tuyệt đối bằng quyết định sử dụng lại Kobbie Mainoo - cầu thủ từng bị lãng quên dưới thời tiền nhiệm. Sự kết hợp giữa sức trẻ của Mainoo và kinh nghiệm của Casemiro đã tạo nên một trục giữa vững chắc, giúp MU kiểm soát thế trận một cách chủ động.

Carrick yêu cầu các học trò dũng cảm triển khai bóng từ sân nhà và chơi tấn công quyết liệt hơn, điều này giúp đội bóng không chỉ thắng mà còn thắng đẹp. Và MU cũng hồi sinh từ đây.

Nhìn vào thống kê, tầm ảnh hưởng của Carrick thực sự kinh ngạc. Trong 15 trận dẫn dắt, MU giành tới 33 trên tổng số 45 điểm tối đa (thắng 10, hòa 3). Nếu tính riêng giai đoạn Carrick nắm quyền, MU giành 33 điểm, chỉ kém Man City (34 điểm). Từ vị thế có nguy cơ mất vé dự Champions League, Quỷ đỏ đã bứt tốc ngoạn mục để cán đích ở vị trí thứ 3, thậm chí làm được điều đó sớm 3 vòng.

Dấu ấn đậm nét của cựu tiền vệ 45 tuổi giúp ông được ban tổ chức Ngoại hạng Anh đề cử cho danh hiệu cao quý nhất năm dành cho giới cầm quân. Việc một người chỉ dẫn dắt chưa được nửa mùa giải nhưng vẫn nằm trong danh sách đề cử là chuyện xưa nay hiếm. Nó chứng tỏ rằng, dấu ấn mà Michael Carrick đang đóng góp tại Old Trafford là cực kỳ đậm nét.