AJGA IPS 2026: 'Mầm xanh bản lĩnh - Tầm vóc toàn cầu' chắp cánh golfer trẻ Việt

Với thông điệp “Mầm xanh bản lĩnh - Tầm vóc toàn cầu” (Green Soul - Global Heart), AJGA International Pathway Series 2026 không chỉ mang đến môi trường thi đấu chuẩn quốc tế cho các golfer trẻ, mà còn hướng tới mục tiêu nuôi dưỡng một thế hệ vận động viên Việt Nam tự tin hội nhập và chinh phục đấu trường golf thế giới.

AJGA IPS giúp golfer trẻ Việt Nam có nhiều hơn các cơ hội cọ xát quốc tế.

Mang tinh thần “Green Soul” (Mầm xanh bản lĩnh), giải đấu hướng đến việc khơi dậy trong mỗi golfer trẻ một tâm hồn thuần khiết, tinh thần thi đấu nhiệt huyết cùng ý chí kiên định trên hành trình phát triển bản thân. Trong môi trường thi đấu theo chuẩn AJGA quốc tế, các VĐV không chỉ được thử thách về kỹ thuật, chiến thuật mà còn được rèn luyện bản lĩnh thi đấu, tư duy độc lập và khả năng thích nghi dưới áp lực cạnh tranh.

“Global Heart” (Tầm vóc toàn cầu) trở thành đích đến mà AJGA IPS 2026 mong muốn kiến tạo một thế hệ golfer trẻ Việt Nam tự tin bước ra đấu trường quốc tế với tâm thế chủ động, chuyên nghiệp và giàu khát vọng. Mỗi vòng đấu không đơn thuần là cuộc cạnh tranh thành tích, mà còn là cơ hội để các tài năng trẻ tích lũy trải nghiệm, hoàn thiện kỹ năng và từng bước chạm đến những cột mốc danh giá trong sự nghiệp golf đỉnh cao.

AJGA IPS 2026 sẽ diễn ra tại Royal Long An Golf & Country Club từ ngày 24 đến 27/5, dành cho các golfer nghiệp dư từ 12 đến 19 tuổi. Giải đấu có kết quả tính điểm trên bảng xếp hạng nghiệp dư thế giới WAGR và hệ thống AJGA Rankings, đồng thời trao suất tham dự giải đấu tiếp theo trong chuỗi Vietnam - AJGA IPS 2026 cho hai vận động viên đạt thành tích cao nhất giải (cả ở bảng nam và nữ).

Chặng 1 AJGA IPS 2026 hồi đầu năm nay không chỉ thu hút vận động viên từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, mà còn giúp nhiều golfer trẻ Việt Nam cải thiện đáng kể thứ hạng WAGR sau giải đấu. Điều này cho thấy, khi được thi đấu trong môi trường có tính cạnh tranh quốc tế, các golfer trẻ Việt hoàn toàn có khả năng tạo ra bước tiến chuyên môn rõ rệt.