U17 Việt Nam lần đầu dự World Cup, HLV Cristiano Roland gửi thông điệp đầy cảm xúc

TPO - Chiến thắng lịch sử của U17 Việt Nam không chỉ mở ra cánh cửa tới FIFA U17 World Cup 2026 mà còn thắp lên niềm tin lớn cho bóng đá trẻ nước nhà. HLV Cristiano Roland khẳng định đây là thành quả của sự đầu tư bền bỉ, tinh thần đoàn kết và ý chí không bỏ cuộc của toàn đội.

Chiến thắng 3-2 đầy cảm xúc trước U17 UAE giúp U17 Việt Nam chính thức giành vé vào tứ kết Giải U17 châu Á 2026 và có suất tham dự FIFA U17 World Cup 2026, HLV Cristiano Roland không giấu được niềm tự hào khi nhắc về hành trình quả cảm của các học trò. Nhà cầm quân người Brazil khẳng định đây không chỉ là thành quả mang ý nghĩa lịch sử, mà còn là nền móng cho tương lai bóng đá trẻ Việt Nam.

“Trước hết, tôi xin gửi lời chúc mừng đến tất cả chúng ta. Tấm vé đi tiếp và suất dự World Cup là kết quả xứng đáng cho cả một quá trình lao động bền bỉ mà chúng tôi đã xây dựng cùng thế hệ cầu thủ này”, HLV Cristiano Roland chia sẻ sau trận đấu.

Theo chiến lược gia người Brazil, điều khiến ông tự hào nhất không chỉ nằm ở kết quả, mà còn là sự trưởng thành vượt bậc của các cầu thủ trẻ qua từng trận đấu.

“Tôi đã cố gắng truyền đạt cho các em những kinh nghiệm về sự khốc liệt của đấu trường châu lục. Với cầu thủ trẻ, mỗi trận đấu đều là một bài học. Tôi thực sự tự hào về các học trò. Các em đã thể hiện một phong độ tuyệt vời, đặc biệt là cách chúng ta đứng dậy sau những sai sót ở trận đấu trước. Tại giải đấu này, không có đối thủ nào yếu, nhưng hôm nay chúng ta đã chứng minh mình xứng đáng là người chiến thắng”, ông nhấn mạnh.

Ở trận đấu quyết định, U17 Việt Nam gặp bất lợi khi để thủng lưới từ rất sớm. Tuy nhiên, thay vì đánh mất tinh thần, các học trò của HLV Cristiano Roland đã vùng lên mạnh mẽ để tạo nên màn lội ngược dòng đầy cảm xúc. Nhà cầm quân người Brazil thừa nhận toàn đội từng chịu áp lực lớn sau trận thua trước đó, đặc biệt khi mạch bất bại bị chấm dứt.

“Bước vào trận đấu với áp lực phải thắng và lại bị dẫn bàn sớm là thử thách cực đại. Nhưng các cầu thủ đã chứng minh họ sẵn sàng về mọi mặt. Các em giữ được sự bình tĩnh, tính tổ chức và tinh thần chiến đấu không khoan nhượng để lội ngược dòng. Đó chính là bản lĩnh mà chúng tôi luôn tìm kiếm”, ông chia sẻ.

Khi được hỏi về “chìa khóa” tạo nên chiến công lịch sử, HLV Cristiano Roland khẳng định sức mạnh tập thể là yếu tố quan trọng nhất.

“Việt Nam có nhiều cầu thủ kỹ thuật, nhưng cá nhân chỉ có thể tỏa sáng trong một tập thể đoàn kết. Chúng tôi xây dựng đội bóng như một gia đình, nơi mọi người luôn sẵn sàng hỗ trợ và chiến đấu vì nhau. Chính sự gắn kết ấy giúp các em vượt qua giới hạn thể lực để duy trì cường độ thi đấu đến phút cuối cùng”, ông nói.

Không chỉ hài lòng về chuyên môn, điều khiến vị HLV này tâm đắc nhất là sự vững vàng về tâm lý của các cầu thủ trẻ.

“Các em hiểu rằng sai lầm là một phần của bóng đá, nhưng cách phản ứng sau sai lầm mới định nghĩa con người mình. Tôi luôn khích lệ các em không được bỏ cuộc. Sự bền bỉ về tinh thần và khát khao tiến bộ mỗi ngày là điều tôi nhìn thấy rõ nhất ở lứa cầu thủ này”, HLV Cristiano Roland nhấn mạnh.

Theo ông, tấm vé dự FIFA U17 World Cup 2026 mang ý nghĩa rất lớn đối với công tác đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam.

“Đây là thành quả từ sự đầu tư đúng hướng của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cùng sự quan tâm của Chủ tịch Trần Quốc Tuấn. Bóng đá trẻ cần sự kiên nhẫn và đầu tư lâu dài. Nhìn vào cơ sở vật chất và sự chuyên nghiệp của bóng đá Saudi Arabia, chúng ta càng thấy rõ tầm quan trọng của việc tạo điều kiện tốt nhất cho cầu thủ trẻ phát triển”, ông đánh giá.

HLV Cristiano Roland cũng bày tỏ hy vọng chiến công lịch sử này sẽ tạo cú hích mới cho bóng đá trẻ nước nhà, thu hút thêm nhiều sự quan tâm và đầu tư trong tương lai. Cuối cùng, nhà cầm quân người Brazil gửi lời tri ân tới hàng triệu người hâm mộ Việt Nam đã thức trắng đêm để tiếp lửa cho đội tuyển.

“Tôi xin cảm ơn sâu sắc tới người hâm mộ. Dù cách xa hàng nghìn cây số, chúng tôi luôn cảm nhận được tình yêu và sự cổ vũ từ quê nhà. Chiến thắng này là món quà dành tặng cho tất cả mọi người. Hành trình của U17 Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục và chúng tôi sẽ chiến đấu bằng tất cả những gì mình có”, ông chia sẻ.

