Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Không có phép màu để Luis Suarez dự World Cup 2026

Hương Ly

TPO - HLV Marcelo Bielsa gạch tên huyền thoại Luis Suarez khỏi danh sách sơ bộ 55 cầu thủ Uruguay dự World Cup 2026. Ông ra quyết định này, bất chấp việc chân sút vĩ đại nhất lịch sử Uruguay bày tỏ nguyện vọng được dự kỳ World Cup cuối cùng.

r1261895-1296x729-16-9.jpg
Rạn nứt của Suarez và Bielsa khó hàn gắn.

Daily Mail đưa tin Luis Suarez vắng mặt trong danh sách sơ bộ đội tuyển Uruguay là cú sốc lớn đối với người hâm mộ nước này. Ở tuổi 39, ngôi sao của Inter Miami đã mơ về "sân khấu" cuối cùng ở World Cup được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada, nơi anh đang chơi tốt cùng Inter Miami. Tuy nhiên, HLV Marcelo Bielsa nói không với cựu sao Barca để đặt niềm tin vào những tiền đạo trẻ trung, có phong độ cao hơn.

Chỉ vài ngày trước khi danh sách được công bố, Suarez hạ thấp cái tôi để hàn gắn với HLV Bielsa. Anh phát biểu thông qua thông tấn xã EFE (Tây Ban Nha): "Tôi sẽ không bao giờ nói không với đội tuyển nếu họ cần tôi. Tôi đã nói những điều không nên nói và đã gửi lời xin lỗi đến những người có liên quan".

Mối quan hệ giữa Suarez và Bielsa đổ vỡ hoàn toàn sau khi cầu thủ này tuyên bố giã từ đội tuyển vào tháng 9/2024. Một tháng sau đó, Suarez bất ngờ tung ra những cáo buộc nặng nề nhắm vào phương pháp quản trị con người và huấn luyện của Bielsa. Anh cho rằng chiến lược gia này đã "chia rẽ cả tập thể", tạo ra môi trường làm việc độc hại khiến nhiều cầu thủ muốn bỏ đội tuyển.

Suarez tiếp tục chỉ trích kịch liệt, tố Bielsa vì đối xử thiếu tôn trọng với các cộng sự và cầu thủ trẻ, điển hình là việc ép tiền vệ Agustin Canobbio tập luyện như một nhân viên nhặt bóng tại Copa America 2024. Cựu sao Barca bóc mẽ Bielsa cấm nhân viên chào hỏi hay ăn cơm chung với đội bóng. Sau cáo buộc của Suarez, tình hình ở tuyển Uruguay nóng như "thiêu đốt". Và khi Bielsa vẫn còn dẫn dắt đội tuyển, tất cả đều hiểu cánh cửa để Suarez trở lại gần như đóng sập.

Uruguay sẽ khởi đầu chiến dịch World Cup vào ngày 15/6 tới tại Miami, đối đầu với Saudi Arabia trước khi chạm trán Cape Verde và Tây Ban Nha tại bảng H. HLV Bielsa sẽ nhanh chóng chốt danh sách 26 tuyển thủ cuối cùng tham dự World Cup 2026.

Hương Ly
#Luis Suarez #World Cup 2026 #Uruguay #Marcelo Bielsa #đội tuyển quốc gia #tin world cup 2026 #bảng đấu world cup 2026 #lịch world cup 2026 #uruguay world cup 2026

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe