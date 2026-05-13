Không có phép màu để Luis Suarez dự World Cup 2026

Rạn nứt của Suarez và Bielsa khó hàn gắn.

Daily Mail đưa tin Luis Suarez vắng mặt trong danh sách sơ bộ đội tuyển Uruguay là cú sốc lớn đối với người hâm mộ nước này. Ở tuổi 39, ngôi sao của Inter Miami đã mơ về "sân khấu" cuối cùng ở World Cup được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada, nơi anh đang chơi tốt cùng Inter Miami. Tuy nhiên, HLV Marcelo Bielsa nói không với cựu sao Barca để đặt niềm tin vào những tiền đạo trẻ trung, có phong độ cao hơn.

Chỉ vài ngày trước khi danh sách được công bố, Suarez hạ thấp cái tôi để hàn gắn với HLV Bielsa. Anh phát biểu thông qua thông tấn xã EFE (Tây Ban Nha): "Tôi sẽ không bao giờ nói không với đội tuyển nếu họ cần tôi. Tôi đã nói những điều không nên nói và đã gửi lời xin lỗi đến những người có liên quan".

Mối quan hệ giữa Suarez và Bielsa đổ vỡ hoàn toàn sau khi cầu thủ này tuyên bố giã từ đội tuyển vào tháng 9/2024. Một tháng sau đó, Suarez bất ngờ tung ra những cáo buộc nặng nề nhắm vào phương pháp quản trị con người và huấn luyện của Bielsa. Anh cho rằng chiến lược gia này đã "chia rẽ cả tập thể", tạo ra môi trường làm việc độc hại khiến nhiều cầu thủ muốn bỏ đội tuyển.

Suarez tiếp tục chỉ trích kịch liệt, tố Bielsa vì đối xử thiếu tôn trọng với các cộng sự và cầu thủ trẻ, điển hình là việc ép tiền vệ Agustin Canobbio tập luyện như một nhân viên nhặt bóng tại Copa America 2024. Cựu sao Barca bóc mẽ Bielsa cấm nhân viên chào hỏi hay ăn cơm chung với đội bóng. Sau cáo buộc của Suarez, tình hình ở tuyển Uruguay nóng như "thiêu đốt". Và khi Bielsa vẫn còn dẫn dắt đội tuyển, tất cả đều hiểu cánh cửa để Suarez trở lại gần như đóng sập.

Uruguay sẽ khởi đầu chiến dịch World Cup vào ngày 15/6 tới tại Miami, đối đầu với Saudi Arabia trước khi chạm trán Cape Verde và Tây Ban Nha tại bảng H. HLV Bielsa sẽ nhanh chóng chốt danh sách 26 tuyển thủ cuối cùng tham dự World Cup 2026.