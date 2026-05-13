Nhận định bán kết Shopee Cup Thép Xanh Nam Định vs Selangor, 17h30 ngày 13/5: Đòi nợ ở Thiên Trường

TPO - Nhận định bóng đá Thép Xanh Nam Định vs Selangor, Shopee Cup - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Thép Xanh Nam Định đang bị dẫn 1-2 ở trận bán kết lượt đi. Lúc này, họ sẽ tổng tấn công để đòi lại món nợ trước Selangor.

Nhận định trước trận đấu Thép Xanh Nam Định vs Selangor

Dù gặp bất lợi về tỷ số, Nam Định vẫn có lý do để tự tin. Ở trận bán kết lượt đi, trong điều kiện thời tiết mưa lớn khắc nghiệt, đại diện Việt Nam vẫn tạo ra được nhiều cơ hội rõ rệt hơn hẳn đối thủ.

Vấn đề lớn nhất của họ là khả năng dứt điểm. Gần 20 cú đá không thành, chỉ đổi lại đúng 1 bàn thắng là pha chớp thời cơ của Văn Vĩ. Với hàng công gồm Xuân Son, Brenner hay Akolo, rõ ràng Nam Định phải làm tốt hơn.

Để chuẩn bị cho cuộc tái đấu này, HLV Vũ Hồng Việt đã chủ động xoay tua đội hình tại LPBank V.League 1. Ông cất hàng loạt trụ cột như Xuân Son, Akolo, Lucas Alves… để dồn toàn lực cho mặt trận khu vực.

Niềm hy vọng lớn nhất của người hâm mộ lúc này không ai khác chính là Nguyễn Xuân Son. Tiền đạo nhập tịch này sở hữu bản lĩnh trận mạc dày dạn và khả năng độc lập tác chiến cực tốt. Sau khi bị khóa chặt ở lượt đi, Xuân Son đang khát khao "nổ súng" hơn bao giờ hết để giúp đội nhà lật ngược thế cờ.

Bên cạnh đó, sự cơ động của các ngoại binh như Akolo hay Lucas sẽ là chìa khóa để Nam Định xuyên phá hàng thủ đối phương. Akolo rất mạnh ở khả năng xuyên phá trong khi với chiều cao hơn 1m90, Lucas rất nguy hiểm ở những tình huống không chiến.

Phía bên kia chiến tuyến, Selangor không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Pan-gon, người quá am hiểu bóng đá khu vực, đội bóng Malaysia đang thể hiện phong độ cực kỳ ổn định với chuỗi thành tích ấn tượng tại giải quốc nội.

Phong độ, lịch sử đối đầu Thép Xanh Nam Định vs Selangor

Tại trận lượt đi bán kết Cúp C1 Đông Nam Á, họ cũng thể hiện sự thực dụng đáng sợ. Không cầm bóng nhiều, không dứt điểm nhiều song CLB Malaysia vẫn thắng 2-1 nhờ sự lỳ lợm và chắt chiu.

Lợi thế dẫn trước 1 bàn giúp Selangor có quyền lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công sở trường. Hôm nay, gần như chắc chắn đại diện Malaysia sẽ thi triển lối đá đó ở Thiên Trường. Hàng thủ Nam Định cần đặc biệt cảnh giác với bộ ba tấn công mang số áo 7, 11 và 91 của đội khách. Những cái tên như Chrigor (tác giả cú đúp lượt đi) hay Faisal Halim sở hữu tốc độ và khả năng bứt phá rất nguy hiểm. Chỉ cần một phút lơ là, đội bóng thành Nam hoàn toàn có thể phải trả giá đắt bằng bàn thua trên sân nhà.

Với việc luật bàn thắng sân khách không được áp dụng, áp lực ghi bàn của Nam Định có phần nhẹ bớt về mặt tâm lý, nhưng họ buộc phải thắng cách biệt ít nhất 1 bàn để kéo trận đấu vào hiệp phụ, hoặc thắng cách biệt 2 bàn để đi tiếp trực tiếp.

Lối chơi tấn công áp đặt sẽ là lựa chọn duy nhất của đội chủ sân Thiên Trường. Nếu kiểm soát tốt khu trung tuyến và tận dụng triệt để các pha bóng cố định, Nam Định hoàn toàn đủ khả năng đòi lại món nợ.