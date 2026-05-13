Bất ngờ đánh bại U17 Qatar, U17 Trung Quốc lấy vé dự World Cup

Tiểu Phùng

TPO - Tuyển U17 Trung Quốc có chiến thắng 2-0 ấn tượng trước U17 Qatar để giành vé tham dự World Cup với vị trí nhì bảng B.

U17 Trung Quốc vượt khó vào tứ kết

Cục diện bảng B trước lượt trận cuối vẫn rất gay cấn. U17 Nhật Bản với 6 điểm đã chắc suất đi tiếp gặp U17 Indonesia đang có 3 điểm. U17 Qatar (3 điểm) nhiều cơ hội giành vé khi gặp U17 Trung Quốc chưa có điểm nào sau 2 lượt trận toàn thua.

Với việc buộc phải giành chiến thắng, U17 Trung Quốc sớm đẩy cao đội hình tấn công ngay từ đầu. Phút 14, xuất phát từ đường chuyền dài của đồng đội, He Sifan tung ra cú đá tuyệt đẹp nhằm vào góc cao khung thành U17 Qatar, đánh bại thủ môn Bakri.

Trong thời gian còn lại, thế trận diễn ra giằng co giữa đôi bên. Bước sang hiệp 2, U17 Qatar nỗ lực chơi tấn công để tìm kiếm bàn san bằng gỡ hoà. Tuy nhiên trong khi còn chưa có bàn thắng, họ bất ngờ để thủng lưới lần thứ 2. Phút 71, Zhang Bolin tận dụng ưu thế về thể hình, bật cao đánh đầu ghi bàn ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0 cho U17 Trung Quốc.

Ở trận đấu còn lại, U17 Nhật Bản không khó khăn đánh bại U17 Indonesia để kết thúc vòng bảng với 3 trận toàn thắng. Kết quả này giúp U17 Trung Quốc vươn lên thứ 3, qua đó giành vé vào tứ kết và suất FIFA U17 World Cup 2026.

#FIFA U17 World Cup 2026 #tứ kết U17 châu Á #U17 Trung Quốc #U17 Qatar

