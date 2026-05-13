Thủ môn phản lưới nhà phút cuối, Ronaldo và Al Nassr lỡ cơ hội vô địch Saudi Pro League

TPO - "Cú trượt tay” của Bento khiến Cristiano Ronaldo và Al Nassr lỡ cơ hội vô địch sớm, sau trận hòa 1-1 đầy cay đắng trước Al Hilal trên sân Al-Awwal Park ở vòng 32 Saudi Pro League.

Al Nassr dẫn trước trong hiệp 1 nhờ pha lập công của Mohamed Simakan ở phút 37, sau tình huống phạt góc. Trong phần lớn thời gian trận đấu, Al Nassr duy trì thế trận chắc chắn và tưởng như đã chạm tay vào chức vô địch.

Tuy nhiên, bi kịch xảy ra ở những giây cuối cùng. Thủ môn Bento xử lý lỗi trong tình huống ném biên dài của Al Hilal. Anh không thể bắt dính bóng và bóng bật vào lưới đội nhà trong sự chết lặng của các CĐV trên sân Al Awwal Park.

Với kết quả hòa 1-1, Al Nassr có 83 điểm, hơn Al Hilal 5 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận. Đội bóng của Ronaldo vẫn nắm quyền tự quyết và sẽ chính thức đăng quang nếu đánh bại Damac FC vào ngày 20/5 hoặc nếu Al Hilal không thể vượt qua Neom SC ở trận đấu ngày 16/5.

Không chỉ cạnh tranh chức vô địch quốc nội, Al Nassr còn đứng trước cơ hội giành danh hiệu đầu tiên kể từ ngày Ronaldo cập bến Saudi Arabia khi họ sẽ chạm trán Gamba Osaka trong trận chung kết AFC Champions League Two Final vào ngày 16/5.

Ở trận đấu với Al Hilal, Ronaldo được rút ra nghỉ ở phút 83 để nhường chỗ cho Abdullah Al-Hamdan. Trước khi rời sân, siêu sao người Bồ Đào Nha liên tục kêu gọi khán giả nhà tiếp lửa nhằm giúp Al Nassr bảo toàn lợi thế. Nhưng sau khoảnh khắc sai lầm của Bento, CR7 chỉ còn biết ôm đầu thất vọng trên băng ghế dự bị khi giấc mơ nâng cúp tiếp tục bị trì hoãn.

Mùa giải năm nay chứng kiến hành trình thăng hoa của Al Nassr với chuỗi 20 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Cá nhân Ronaldo tiếp tục cho thấy đẳng cấp của một “cỗ máy săn bàn” khi ghi 26 bàn sau 33 trận tại Saudi Pro League.

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn đáng nể. Chủ nhân 5 Quả bóng Vàng hiện sở hữu 971 bàn thắng trong sự nghiệp và đang tiến gần tới cột mốc lịch sử 1.000 bàn. Kể từ khi gia nhập Al Nassr vào tháng 1/2023, anh đã ghi tổng cộng 127 bàn trên mọi đấu trường.