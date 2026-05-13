Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

U17 Indonesia thua bạc nhược, bị loại với vị trí cuối bảng giải U17 châu Á 2026

Đặng Lai

TPO - Giải vô địch U17 châu Á 2026 tại Saudi Arabia đã khép lại với một kịch bản cay đắng dành cho đội tuyển U17 quốc gia Indonesia. Dù đã có những giây phút thăng hoa ở trận ra quân song thầy trò Kurniawan Dwi Yulianto đã phải dừng bước ngay từ vòng bảng, lỡ hẹn với tấm vé vào tứ kết và cơ hội tham dự World Cup U17.

indon.jpg

U17 Indonesia vừa chơi trận cuối vòng bảng gặp U17 Nhật Bản. Trước đối thủ vượt trội, đội tuyển trẻ xứ vạn đảo gần như chỉ biết chịu trận. Cả hiệp 1, họ chịu tới 13 cú sút, nhận 1 bàn thua mà không có bất cứ sự phản kháng nào.

U17 Indonesia ít nhất phải hòa trận này thì mới có thể đi tiếp. Đó là lý do HLV Dwi Yulianto thúc giục các học trò tấn công nhiều hơn trong hiệp 2. Tuy vậy, thực lực của U17 Indonesia là có hạn. Không những không ghi bàn, họ còn nhận bàn thua thứ 2 sau cú ra chân của Takeshi Wada ở phút 59.

Phút 70, U17 Indonesia ghi bàn đầy bất ngờ với cú sút phạt của Peres Tjoe. Trái bóng đi thẳng vào khung thành trong sự ngỡ ngàng của đối thủ. Nhưng đó là tất cả những gì đại diện Đông Nam Á làm được.

japan-lead-1778609278111.jpg

Indonesia lại để thủng lưới 1 phút sau đó trong một tình huống tương tự. Một quả tạt bóng thấp từ cánh trái đã được cầu thủ dự bị Arata Otamoto đón nhận. Anh nhẹ nhàng dứt điểm tung lưới, ấn định chiến thắng 3-1 cho U17 Nhật Bản.

Trong trận cùng giờ, U17 Trung Quốc đã vượt qua U17 Qatar với tỷ số 2-0. Như vậy, cả 3 đội U17 Indonesia, U17 Trung Quốc và U17 Qatar đều có 3 điểm sau 2 thua, 1 thắng. Dù có cùng điểm số với đội xếp thứ 2 và 3, nhưng do kém về chỉ số đối đầu và cả hiệu số bàn thắng bại, U17 Indonesia ngậm ngùi rơi xuống vị trí cuối bảng.

Thất bại này là một bài học đắt giá cho các cầu thủ trẻ, nối dài nỗi thất vọng của U17 Indonesia vì ở giải U17 Đông Nam Á 2026 vừa diễn ra, họ cũng bị loại ngay từ vòng bảng dù là chủ nhà.

Đặng Lai
#U17 Indonesia #Giải châu Á 2026 #Thất bại #Bóng đá trẻ #Thất vọng #Đội tuyển quốc gia #Indonesia #U17 Việt Nam #U17 châu Á

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe