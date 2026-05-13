U17 Indonesia thua bạc nhược, bị loại với vị trí cuối bảng giải U17 châu Á 2026

TPO - Giải vô địch U17 châu Á 2026 tại Saudi Arabia đã khép lại với một kịch bản cay đắng dành cho đội tuyển U17 quốc gia Indonesia. Dù đã có những giây phút thăng hoa ở trận ra quân song thầy trò Kurniawan Dwi Yulianto đã phải dừng bước ngay từ vòng bảng, lỡ hẹn với tấm vé vào tứ kết và cơ hội tham dự World Cup U17.

U17 Indonesia vừa chơi trận cuối vòng bảng gặp U17 Nhật Bản. Trước đối thủ vượt trội, đội tuyển trẻ xứ vạn đảo gần như chỉ biết chịu trận. Cả hiệp 1, họ chịu tới 13 cú sút, nhận 1 bàn thua mà không có bất cứ sự phản kháng nào.

U17 Indonesia ít nhất phải hòa trận này thì mới có thể đi tiếp. Đó là lý do HLV Dwi Yulianto thúc giục các học trò tấn công nhiều hơn trong hiệp 2. Tuy vậy, thực lực của U17 Indonesia là có hạn. Không những không ghi bàn, họ còn nhận bàn thua thứ 2 sau cú ra chân của Takeshi Wada ở phút 59.

Phút 70, U17 Indonesia ghi bàn đầy bất ngờ với cú sút phạt của Peres Tjoe. Trái bóng đi thẳng vào khung thành trong sự ngỡ ngàng của đối thủ. Nhưng đó là tất cả những gì đại diện Đông Nam Á làm được.

Indonesia lại để thủng lưới 1 phút sau đó trong một tình huống tương tự. Một quả tạt bóng thấp từ cánh trái đã được cầu thủ dự bị Arata Otamoto đón nhận. Anh nhẹ nhàng dứt điểm tung lưới, ấn định chiến thắng 3-1 cho U17 Nhật Bản.

Trong trận cùng giờ, U17 Trung Quốc đã vượt qua U17 Qatar với tỷ số 2-0. Như vậy, cả 3 đội U17 Indonesia, U17 Trung Quốc và U17 Qatar đều có 3 điểm sau 2 thua, 1 thắng. Dù có cùng điểm số với đội xếp thứ 2 và 3, nhưng do kém về chỉ số đối đầu và cả hiệu số bàn thắng bại, U17 Indonesia ngậm ngùi rơi xuống vị trí cuối bảng.

Thất bại này là một bài học đắt giá cho các cầu thủ trẻ, nối dài nỗi thất vọng của U17 Indonesia vì ở giải U17 Đông Nam Á 2026 vừa diễn ra, họ cũng bị loại ngay từ vòng bảng dù là chủ nhà.

