Báo UAE: U17 Việt Nam có cơ hội lớn dự World Cup

TPO - Trang Aletihad nhận định U17 UAE không dễ dàng khi chạm trán U17 Việt Nam ở trận cuối cùng bảng C.

"U17 Việt Nam phải thắng U17 Việt Nam và hy vọng U17 Yemen thua U17 Hàn Quốc. Nhiệm vụ không dễ dàng đối với chúng ta khi chạm trán U17 Việt Nam, đội vẫn có cơ hội lớn hơn để vào vòng trong và có vé dự World Cup. Một chiến thắng ở trận cuối đảm bảo cho U17 Việt Nam hoàn thành mục tiêu đó", Aletihad viết.

Trang báo UAE viết tiếp: "U17 Việt Nam sẽ có động lực rất lớn để giành kết quả tốt, bù đắp cho thất bại nặng nề của họ trước U17 Hàn Quốc ở lượt đấu trước".

Tại bảng C, U17 Hàn Quốc dẫn đầu sau 2 lượt trận với 4 điểm. U17 Việt Nam đứng thứ 3, có 3 điểm. U17 Yemen cũng có 3 điểm nhưng kém U17 Việt Nam thành tích đối đầu. U17 UAE đứng chót bảng với một điểm, do đó có ít cơ hội nhất để tranh vé dự World Cup ở bảng đấu.

Hướng đến lượt trận cuối, U17 UAE phải thắng U17 Việt Nam để đạt điều kiện đầu tiên chen chân vào vị trí thứ 2. Họ đợi U17 Yemen thua U17 Hàn Quốc để đạt đủ điều kiện. Nếu U17 Yemen hòa và U17 UAE thắng, 2 đội cùng có 4 điểm, U17 Yemen sẽ đi tiếp nhờ thành tích đối đầu tốt hơn.

Với U17 Việt Nam, thầy trò HLV Roland được đảm bảo tấm vé dự World Cup nếu thắng U17 UAE. Với kịch bản hòa U17 UAE, U17 Việt Nam phải chờ U17 Yemen không thắng U17 Hàn Quốc.

U17 UAE thua U17 Yemen 2-3 ở lượt trận thứ 2. Trang Aletihad thất vọng với đội nhà, khẳng định các cầu thủ U17 UAE tự bắn vào chân và khiến cục diện bảng C trở nên khó đoán hơn. Trước VCK U17 châu Á 2026, trang Aletihad tự tin nhận định U17 UAE có cơ hội lớn để giành một trong 2 suất dự World Cup tại bảng C. Còn lúc này, họ dùng từ "bám trụ giấc mơ dự World Cup" để nhận định trước trận gặp U17 Việt Nam.