Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Báo UAE: U17 Việt Nam có cơ hội lớn dự World Cup

Hương Ly

TPO - Trang Aletihad nhận định U17 UAE không dễ dàng khi chạm trán U17 Việt Nam ở trận cuối cùng bảng C.

99039769-62f8-44c5-b3fc-a40077cd73aa.jpg

"U17 Việt Nam phải thắng U17 Việt Nam và hy vọng U17 Yemen thua U17 Hàn Quốc. Nhiệm vụ không dễ dàng đối với chúng ta khi chạm trán U17 Việt Nam, đội vẫn có cơ hội lớn hơn để vào vòng trong và có vé dự World Cup. Một chiến thắng ở trận cuối đảm bảo cho U17 Việt Nam hoàn thành mục tiêu đó", Aletihad viết.

Trang báo UAE viết tiếp: "U17 Việt Nam sẽ có động lực rất lớn để giành kết quả tốt, bù đắp cho thất bại nặng nề của họ trước U17 Hàn Quốc ở lượt đấu trước".

Tại bảng C, U17 Hàn Quốc dẫn đầu sau 2 lượt trận với 4 điểm. U17 Việt Nam đứng thứ 3, có 3 điểm. U17 Yemen cũng có 3 điểm nhưng kém U17 Việt Nam thành tích đối đầu. U17 UAE đứng chót bảng với một điểm, do đó có ít cơ hội nhất để tranh vé dự World Cup ở bảng đấu.

Hướng đến lượt trận cuối, U17 UAE phải thắng U17 Việt Nam để đạt điều kiện đầu tiên chen chân vào vị trí thứ 2. Họ đợi U17 Yemen thua U17 Hàn Quốc để đạt đủ điều kiện. Nếu U17 Yemen hòa và U17 UAE thắng, 2 đội cùng có 4 điểm, U17 Yemen sẽ đi tiếp nhờ thành tích đối đầu tốt hơn.

Với U17 Việt Nam, thầy trò HLV Roland được đảm bảo tấm vé dự World Cup nếu thắng U17 UAE. Với kịch bản hòa U17 UAE, U17 Việt Nam phải chờ U17 Yemen không thắng U17 Hàn Quốc.

U17 UAE thua U17 Yemen 2-3 ở lượt trận thứ 2. Trang Aletihad thất vọng với đội nhà, khẳng định các cầu thủ U17 UAE tự bắn vào chân và khiến cục diện bảng C trở nên khó đoán hơn. Trước VCK U17 châu Á 2026, trang Aletihad tự tin nhận định U17 UAE có cơ hội lớn để giành một trong 2 suất dự World Cup tại bảng C. Còn lúc này, họ dùng từ "bám trụ giấc mơ dự World Cup" để nhận định trước trận gặp U17 Việt Nam.

Xem ĐỘC QUYỀN Giải vô địch U17 châu Á từ 5/5 đến 23/5 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Hương Ly
#U17 Việt Nam #World Cup #bảng C #U17 UAE #trận đấu quyết định #giải U17 châu Á #u17 việt nam vs u17 UAE #lịch u17 việt nam vs u17 UAE #tin tức u17 việt nam vs u17 UAE #h1 u17 việt nam vs u17 UAE #trực tiếp u17 việt nam vs u17 UAE #nhận định u17 việt nam vs u17 UAE

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe