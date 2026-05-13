Nhận định Lens vs PSG, 02h00 ngày 14/5: Chào đón nhà vô địch?

TPO - Nhận định bóng đá Lens vs PSG, Ligue 1 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. PSG sẽ đăng quang sớm một vòng đấu nếu giành được kết quả hòa trong cuộc đối đầu với Lens tại vòng 33 Ligue 1.

Cuộc đua vô địch Ligue 1 đang bước vào những vòng đấu cuối cùng với áp lực cực lớn dành cho Lens. Đội bóng miền Bắc nước Pháp hiểu rằng họ không được phép phạm sai lầm nếu muốn tiếp tục bám đuổi PSG trong cuộc chiến tới ngôi vương. Mục tiêu duy nhất của thầy trò Pierre Sage là giành trọn sáu điểm để níu giữ hy vọng đăng quang.

Tuy nhiên, ngay cả khi hoàn thành nhiệm vụ, Lens vẫn có nguy cơ nhìn đối thủ nâng cúp bởi khoảng cách lớn về hiệu số bàn thắng bại. PSG đang sở hữu hiệu số +44, vượt xa con số +29 của Lens. Điều đó đồng nghĩa với việc đội chủ sân Stade Bollaert-Delelis không chỉ cần chiến thắng, mà còn phải chờ đợi những cú sảy chân từ phía PSG.

Dẫu vậy, chiến dịch năm nay vẫn có thể xem là thành công lớn đối với Lens. Họ đã chắc chắn giành quyền tham dự Champions League mùa tới. Một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp Lens duy trì sức cạnh tranh suốt mùa giải nằm ở phong độ cực kỳ ổn định trên sân nhà. Stade Bollaert-Delelis đã thực sự trở thành pháo đài bất khả xâm phạm của đội bóng áo đỏ-vàng. Trong 14 trận sân nhà gần nhất tại Ligue 1, Lens giành 13 chiến thắng.

Ở phía bên kia chiến tuyến, PSG đang tiến gần đến danh hiệu vô địch Ligue 1 lần thứ 14 trong lịch sử. Chỉ cần giành thêm 1 điểm trước Lens ở vòng 33, đội bóng của HLV Luis Enrique sẽ vô địch sớm 1 vòng đấu. Điều đáng chú ý là hai vòng cuối cùng của PSG mùa này đều diễn ra trên sân khách. Dẫu vậy, phong độ xa nhà của Les Parisiens ở mùa giải này đang rất ấn tượng. Họ là đội bóng có thành tích tốt nhất trên sân khách, đồng thời ghi nhiều bàn thắng nhất và nhận ít bàn thua nhất.

Dù vậy, PSG vẫn tồn tại điểm yếu nhất định. Mùa này, đội bóng thủ đô chưa giành được bất kỳ điểm số nào ở Ligue 1 trong những trận đấu mà họ để đối phương ghi bàn mở tỷ số trước. Điều đó cho thấy PSG đôi lúc gặp khó khăn khi bị đẩy vào thế phải rượt đuổi và không phải lúc nào cũng duy trì được sự lạnh lùng cần thiết trong những thời điểm áp lực.

Lịch sử đối đầu vẫn đang đứng về phía đội bóng thủ đô Paris. PSG đã thắng cả bảy lần chạm trán gần nhất với Lens trên mọi đấu trường và thất bại gần nhất của họ đã diễn ra cách đây hơn 3 năm. Sự vượt trội về chất lượng đội hình cùng kinh nghiệm ở các trận cầu lớn tiếp tục giúp Les Parisiens được đánh giá nhỉnh hơn trước màn so tài quan trọng này.

Thông tin lực lượng Lens vs PSG

Lens thiếu Gradit do chấn thương. Saint-Maximin và Thauvin bỏ ngỏ khả năng ra sân. Abdulhamid bị treo giò.

HLV Luis Enrique không có sự phục vụ của Chevalier, Hakimi, Zaire-Emery, Pacho và Nuno Mendes do chấn thương.

Đội hình dự kiến Lens vs PSG

Lens: Risser; Ganiou, Baidoo, Sarr; Aguilar, Sangare, Thomasson, Udol; Said, Fofana; Edouard.

PSG: Marin; Mayulu, Zabarnyi, Beraldo, Hernandez; Neves, Vitinha, Ruiz; Doue, Dembele, Kvaratskhelia.

Dự đoán tỷ số Lens 1-1 PSG