Trao quyết định của Chủ tịch nước nhập quốc tịch cho hai cầu thủ Việt kiều

TPO - Cầu thủ Khoa Ngô (CLB Công an TPHCM) bày tỏ lời cảm ơn ban huấn luyện và đồng đội đã giúp đỡ, hỗ trợ anh trong thời gian qua. Anh cho biết việc nhập tịch cũng sẽ giúp anh thi đấu và cống hiến tốt hơn.

Sáng 13/5, Sở Tư pháp TPHCM tổ chức trao quyết định của Chủ tịch nước về việc nhập quốc tịch Việt Nam cho hai cầu thủ Việt kiều Patrik Lê Giang và Khoa Ngô (Ngô Đăng Khoa), tạo điều kiện để cả hai cống hiến cho đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam.

Đại tá Trần Hồng Minh - Phó Giám đốc Công an TPHCM (bên trái) cùng ông Nguyễn Văn Vũ - Phó Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM, trao quyết định nhập quốc tịch Việt Nam cho cầu thủ Khoa Ngô (thứ hai từ trái qua) và Patrik Lê Giang. Ảnh: Trần Minh

Trong đó, sau hơn ba mùa giải thi đấu tại Giải vô địch quốc gia - V.League 1, thủ môn Patrik Lê Giang đã hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam theo Quyết định số 91/QĐ-CTN ngày 28/1/2026 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thủ thành mang hai dòng máu Việt Nam - Slovakia có tên đầy đủ là Patrik Lê Giang sinh ngày 8/9/1992 tại Slovakia. Việc hoàn tất các thủ tục pháp lý giúp anh đủ điều kiện đăng ký thi đấu cho tuyển Việt Nam theo quy định hiện hành.

Trước đó, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã từng cân nhắc đưa Patrik Lê Giang vào kế hoạch nhân sự ở đợt FIFA Days hồi tháng 3. Tuy nhiên, do chưa hoàn tất các thủ tục liên quan đến quốc tịch và chuyển đổi liên đoàn nên anh chưa thể góp mặt vào đội tuyển vào thời điểm đó.

Trong khi đó, tiền vệ trẻ Khoa Ngô (sinh năm 2006 tại Australia) từng nhiều lần chia sẻ khát vọng được thi đấu cho các cấp độ đội tuyển Việt Nam.

Kể từ khi gia nhập đội bóng đá Công an TPHCM theo dạng cho mượn từ Perth Glory FC vào tháng 1/2026, Khoa Ngô nhanh chóng để lại dấu ấn chuyên môn. Sở hữu tốc độ, kỹ thuật cùng khả năng hỗ trợ tấn công tốt, cầu thủ cao 1,65 m đã ghi 4 bàn sau 10 lần ra sân trên mọi đấu trường cho đội bóng.

Chia sẻ tại buổi lễ, cầu thủ Khoa Ngô cảm ơn ban huấn luyện và đồng đội đã giúp đỡ, hỗ trợ anh trong thời gian qua. Anh cho biết việc nhập tịch cũng sẽ giúp anh thi đấu và cống hiến tốt hơn.

Đại diện các cơ quan, ban ngành TPHCM và câu lạc bộ tặng hoa chúc mừng hai cầu thủ. Ảnh: Trần Minh

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Vũ - Phó Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM gửi lời chúc mừng hai cầu thủ đã chính thức được nhập quốc tịch Việt Nam. Đây không chỉ là niềm vui, niềm tự hào của mỗi cá nhân và gia đình mà còn đánh dấu một bước ngoặt quan trọng khi trở thành công dân của một quốc gia hòa bình, đoàn kết, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và luôn coi trọng các giá trị nhân văn.

Ông Vũ cho biết, trong thời gian qua, hai cầu thủ trên đã lựa chọn Việt Nam là nơi sinh sống, lao động, học tập và gắn bó lâu dài. Điều đó thể hiện tình cảm, sự tin tưởng và mong muốn đồng hành cùng sự phát triển của đất nước Việt Nam.

“Tôi tin tưởng rằng, với tình cảm và sự gắn bó dành cho Việt Nam, các công dân mới sẽ tiếp tục nỗ lực xây dựng gia đình hạnh phúc, hòa nhập tốt với cộng đồng, là cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế, góp phần vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, ông Vũ nói.